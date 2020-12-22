البنك الدولي يمول برامج مغربية بملايين الدولارات

وقع كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وجيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي، الثلاثاء بالرباط، على ثلاث اتفاقيات تمويل بغلاف إجمالي يبلغ 800 مليون دولار.

الاتفاقيات تهم الحماية الاجتماعية بـ400 مليون دولار، وبرنامج “الجيل الأخضر” بـ250 مليون دولار، وكذا برمجة وعصرنة النقل الحضري بـ150 مليون دولار.

وتم التوقيع على الاتفاقيات بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.