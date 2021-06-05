قرض يمول "تنمية الطفولة" في القرى المغربية

وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار لدعم إستراتيجية المغرب طويلة الأمد لتعزيز الرأسمال البشري.
وأفاد بيان للمؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها في واشنطن، بأن هذا القرض، الذي يهدف إلى تحسين تنمية الطفولة المبكرة في المناطق القروية، سيمول المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التركيز على محور تنمية الطفولة المبكرة.
ونقل البيان عن جيسكو هينتشل، مدير عمليات البنك الدولي للمغرب العربي، قوله إن “المسار الاجتماعي والاقتصادي المستقبلي للمغرب سيعتمد على قدرته على تسريع أوجه التقدم في التنمية والتوزيع المنصف للرأسمال البشري”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “البرنامج سيدعم التدخلات الأساسية لتعزيز ولوج السكان القرويين إلى خدمات ذات جودة لتنمية الطفولة المبكرة”.
وأوضح البنك الدولي أن البرنامج وضع لمواكبة الإستراتيجيات التي تبنتها السلطات المغربية، من أجل تعزيز تنمية الأطفال، من خلال الاعتماد على معطيات ملائمة، مشيرا إلى أنه “يبدو أن الفوارق التي لوحظت على حساب أطفال المناطق القروية بالمغرب مرتبطة بعدم التمكن من الولوج إلى برامج ذات جودة لتنمية الطفولة المبكرة والبعد عن الخدمات التي تركز على التغذية والصحة والتحفيز المعرفي المبكر”، مشيرا أن “البرنامج سيركز بالتالي على دعم هذه الفئة من الخدمات في الوسط القروي”.
وقالت فضيلة كايو، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية التي تتولى الرئاسة المشتركة لفريق المشروع، إن “السنوات الأولى من الحياة تشكل فترة من النمو المعرفي والاجتماعي والعاطفي المكثف، وتعتبر التجارب التي يعيشها الأطفال خلال هذه المرحلة من النمو حاسمة بالنسبة إلى صحتهم ورفاههم في المستقبل”، مضيفة أن “الاستثمار في صحة الأطفال الصغار وتغذيتهم وتعليمهم هو أفضل استثمار يمكن لأي بلد أن يقوم به، ونحن سعداء بدعم هذه المبادرة الإستراتيجية”.
وسيتعزز تتبع وتقييم وتنسيق خدمات تنمية الطفولة المبكرة بواسطة آليات مؤسساتية قائمة بالفعل، حيث أبرزت سميرة نيكايين، الخبيرة التربوية التي تشارك في رئاسة المشروع، أنه “من الضروري مراقبة النمو العام للأطفال منذ الولادة إلى غاية دخولهم إلى المدرسة الابتدائية، من أجل ضمان دعم فعال للأطفال في وضعية هشة من خلال أنظمة تنمية الطفولة المبكرة في جميع أنحاء العالم”.
وقال لوك لافيوليت، مدير برنامج التنمية البشرية المشارك في رئاسة المشروع، إن “عدم المساواة في تنمية الأطفال في المناطق القروية يرتبط بعدم التمكن من الولوج إلى الخدمات وضعف الحصول على الرعاية الغذائية والطبية، وكذا التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وسيدعم البرنامج بالتالي تطوير خدمات التعليم والصحة والتغذية في المناطق القروية”.
معروف اين تذهب القروض اذا رجعنا الى احصائيات القروض منذ خمسون سنة نجد الملايير والملايير والملايير لكن مع الاسف اذا تتبعنا موضعها او المشاريع التي اقترضوا من اجلها لا يوجد شيء ولم يحصل ان تكون هناك محاسبة او مساءلة وحتى اين ذهبت الاموال او لم تدخل البلد بالمرة يمكن ان تكون تحولت لحسابات خاصة في الخارج وهذا شيء مؤكد نظرا لانعدام او لتفاهة الإنجازات على ارض الواقع بالمقارنة بالمالييير المقترضة والممنوحة كإعانة طيلة عشرات السنين !
تنمية الطفولة ، بعد ماذا؟! بعد أن أصبحت الطفولة المغربية مدمرة بالمدن أو بالقرى، بعدما أصبح الأطفال يهربون من وطنهم آملين في وطن أفضل، أطفالا أحلامهم أحلام الكبار، عن أي طفولة تتحدثون، الطفولة المحرومة من أبسط مقومات العيش ، اللعب في آمان واطمئنان، الطفولة المحرومة من تعليم جيد يضمن لها حقوقها وكرامتها ونفسيها؟!
استيقظ ضميركم بعدما أصبحت أوروبا تشتكي من القاصرين الذين يجوبون شوارعها بين مشرد ومتسول ومستغَل… فاتكم القطار ..!
عايشين غير بالقروض وزايدينها بالتسنطيح راه هاد القرض مغيوصل منو والو للطفولة وراه معروف جاينا جيوب غيمشي هاد القرض
450 مليون مليون
ستدخل جيوب الحاكمين وسيدفعها الشعب المغربي
وطفل كما هو حال دائما صنداله ميكه وثياب ممزقة ويموت بالبرد فجبال الاطلس
القروض تدخل من الباب و تخرج من نوافد الى شقق باريسية و اوروبية و ما اكثر تلك النوافد
لكن للأسف سوف تذهب لجيوب المسؤولين عن الجماعات والقرى.
اذا كانت النوايا فعلا مطابقة للأقوال التي نقراها، يجب التركيز على الامهات في العالم القروي. فاذا صحت الامهات وتعلمت وارتاحت، زادت حظوظ الاطفال من الصحة والرعاية والتعلم. والا فظاهر البرامج التي ستلتهم نصف مليار دولار تقريبا ستذهب مرة اخرى بعيدا عن الاطفال وعائلاتهم القروية الى جيوب من هم ابعد ما يكونون عن الهدف: لا هم من الاطفال ولا هم من عائلاتهم وأمهاتهم ولا هم قرويون، كما العادة.
واين ذهبت القروض الماضية ؟هذا القرض لصالح الطفولة لا اظن انه سيصلها شىء من هذه الاموال
والله العجب كل العجب تنمية الطفولة،وقريبا تنمية الخدج والمواليد الجدد ،وكل هذا في العالم القروي والله بماذا يستفيد هؤلاء الأطفال إن كانوا لا يعرفون مسؤولية الحياة،ثم أين ميزانية العالم القروي التي خصصت من أجل انقاد الفلاح ومساعدة سكان البوادي في عهد ابن كيران،ثم كيف تصرف وأين تصرف ومن يستفيد منها ،حيث أن الوضع المعيشي والبنيوي والصحي والتعليمي أقل سلبيا، إذن بوادر العلاقة الأمريكية باتفاقية مع إسرائيل والعدالة والتنمية،اتضحت معالمها السلبية أولها قرض مالي من أجل الطفولة والبقية اخطر وأسوء مما سنرى،والله يستر
هاذ الأطفال لي لي من اجلهم تم الاقتراض.هوما لي غادي يخلصوه مستقبلا و ما يستتبع ذلك من رهن مستقبلهم بين ايدي الجهات المقرضة و دوامة إعادة جدولة الديون. سيستمتعون بطفولتهم لكن سيعانون في ارجاع القرض مستقبلا