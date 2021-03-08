البنك الشعبي يلتقي حاملي المشاريع الاستثمارية

نظمت مجموعة البنك الشعبي المركزي المصرفية سلسلة لقاءات مع حاملي المشاريع الاستثمارية على الصعيد الوطني، مساهمة منها في تعزيز ومساندة المبادرات الفردية لافتتاح مشاريع مربحة.

وذكرت المجموعة المصرفية، في بيان صحافي، أن قافلة البنك الشعبي جابت في مرحلة أولى مناطق شمال المغرب، وشملت مدن طنجة وتطوان والفنيدق والمضيق والعرائش وشفشاون، مشيرة إلى أن هذه المرحلة استغرقت أزيد من أربعة أسابيع.

وتهدف عملية القرب هذه، التي انطلقت في 25 يناير الماضي بطنجة، إلى تقديم برنامج “انطلاقة”، وكذا تدابير المواكبة التي خصصها البنك لتمويل مشاريع إنشاء المقاولات وتطويرها.

ويضع البنك الشعبي، من خلال هذه القافلة، رهن تصرف مقاولي الغد، والراغبين في إنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في جهاتهم، تدابير للإرشاد والمواكبة التي تتماشى واحتياجاتهم. وتجرى هذه الملتقيات في احترام صارم وكلي للتدابير الصحية الساري بها العمل.

ولكي تشمل هذه العملية أكبر عدد من حاملي المشاريع، وضع البنك منظومة للتواصل الرقمي تتشكل من صفحة خاصة عبر الأنترنت: www.caravanechaabiintelak.ma

إضافة إلى صفحة في “الفايسبوك” لتمكين حاملي المشاريع من حجز موعد والاستفادة من مواكبة مشخصة.

وسجلت هذه العملية النموذجية عددا مهما من الزوار، حيث التحق بالقافلة 2300 حامل مشروع، في بحث عن معلومات بخصوص برنامج “انطلاقة”، مع إبداء رغبة كبيرة في الاستفادة من توجيه خبراء البنك.

وبفضل تجربته ودعمه للتجربة المقاولاتية، يضع البنك الشعبي، من خلال شبكته التي تضم 1433 وكالة، رهن إشارة الراغبين في إنشاء مقاولاتهم الحلول المناسبة من أجل القيام بإطلاق أو تطوير ناجح لمشاريعهم.