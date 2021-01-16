البوحديوي: المنتخب المغربي يواجه سوء الحظ بنهائيات كأس العالم لكرة اليد

أكد نور الدين البوحديوي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة اليد، أن لاعبيه واجهوا سوء حظ غريب في المباراة الأولى والثانية بمونديال العالم لكرة اليد؛ أمام الجزائر والبرتغال.

وخسر المنتخب المغربي أول مباراة له أمام الجزائر بنتيجة 23- 24، ثم أمام المنتخب البرتغالي، اليوم السبت، بنتيجة ثقيلة وصلت إلى 13 هدفا كفارق؛ بحصة 20-33.

وقال البوحديوي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة بين المغرب والبرتغال، “واجهنا سوء الحظ في كلا المباراتين”.

وأضاف: “أمام البرتغال لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، وفي الشوط الثاني كان أداؤنا سيئا. بالإضافة إلى أن المنتخب البرتغالي يمتلك بدلاء على أعلى مستوى، بينما لم نكن نمتلك ذلك”.

وتابع الناخب المغربي: “قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول لكن أجبرانا على الخسارة. لم نكن نمتلك البدلاء وضربنا الإرهاق، فاضطررت إلى إشراك اللاعبين الشباب لإكسابهم الخبرة في بطولة العالم”.

وأوضح بوحديوي أن المنتخب عاد بعد غياب عن بطولة العالم، والآن لديه هدف واحد هو بناء منتخب قوي وجيل جديد وازن، وأضاف: “أعتقد أن أمامنا 3 سنوات من العمل الجاد لنرى منتخبا مغربيا قويا”.

أما لاعب المنتخب المغربي رزوقي رضا، ضمن الندوة الصحافية، فقد قال: “أعتقد أننا لعبنا بشكل مختلف في كل شوط، وارتكبنا العديد من الأخطاء أمام البرتغاليين”.

واختتم تصريحاته حين أورد: “سنلعب المباراة المقبلة لتطوير المستوى وتحقيق أول فوز في البطولة، ثم استكمال مشوارنا في المونديال بالشكل الأفضل الذي يليق بالمغرب”.