البوزيدي: النسخة الهندية من "كورونا" خطيرة جدا

البوزيدي: النسخة الهندية من "كورونا" خطيرة جدا
صورة: هسبريس
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 09:28

مطب جديد تترقبه المنظومة الصحية بكثير من الحذر، بعد أن تأكد تواجد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا بالمغرب، عقب بروز حالات خالطت العديد من الأشخاص، ما يفتح الباب مجددا أمام معاناة مع الإصابات من جهة، وتشديد التدابير الاحترازية من جهة أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن منظومة الرصد الوبائي ومنظومة تدبير المخالطين والبؤر سجلت بمدينة الدار البيضاء حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الأوساط العلمية ترجح أن تكون هذه السلالة الهندية سريعة الانتشار.

وتثير النسخة الجديدة ذعرا كبيرا في مختلف ربوع العالم، خصوصا أمام تواتر المشاهد القادمة من الهند عن تدهور الوضع الوبائي العام هناك، ما اضطرها لطلب نجدة دولية تعينها على محاصرة الفيروس الذي يواصل مسلسل التمدد.

وما يزال تعاطي السلطات الصحية الوطنية مع النسخة الجديدة مبهم المعالم، بعد رفض أسماء عديدة داخل وزارة الصحة، تواصلت معها هسبريس، إعطاء أي تعليق في اللحظة الراهنة، ما يثير أسئلة عديدة.

جمال الدين البوزيدي، دكتور متخصص في الأمراض الصدرية والتنفسية، قال إن النسخة الهندية خطيرة جدا مقارنة بالعادية، منبها إلى كونها تستطيع الإفلات من التشخيص والفحص، ولا تنفع معها بعض أنواع اللقاحات المنتشرة حاليا.

وأضاف البوزيدي، في تصريح لهسبريس، أن هذه النسخة ظهرت في شهر أكتوبر الماضي ولم تحظ بالاهتمام البالغ، مسجلا أن الطفرة داخل الفيروس جرت على مستوى الأشواك وجعلت الدخول إلى خلايا الإنسان مسألة سهلة، كما أنها تساهم في رفع معدل التكاثر بقوة، وهو ما جرى بالهند.

وأورد الطبيب المغربي أن النظام الصحي الهندي انهار لأسباب متعددة، منها الثقافة الشعبية التي لا تسمح على الاطلاق بالتباعد الجسدي بين الأفراد، ثم الكثافة السكانية الكبيرة، وهو ما أدى إلى الوصول إلى مستويات خطيرة.

وأبرز البوزيدي، ضمن التصريح ذاته، أن العالم يساند الهند في محنته الراهنة، خصوصا على مستوى المساعدات الإنسانية والطبية، وهو ما أنقذ قليلا النظام الصحي بالبلاد، مشيرا إلى أن وتيرة انتشار الفيروس تبقى خطيرة وتسترعي الانتباه.

التدابير الاحترازية السلالة الهندية كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

9
  • سمير
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 09:39

    عاجل

    جل دول العالم تتجه نحو الغاء الحجر الصحي بشكل نهائي والعودة للحياة الطبيعية نهاية شهر يونيو 2021.

    الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية أول المعلنين عن العودة للوضع الطبيعي هذا الصيف ان شاء الله

    0
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  • عادل
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 09:41

    بعض الأبواق تحاول نشر الخوف و الرهب في المجتمع المغربي…ولكن هيهات هيهات فمناعتنا نحن المغاربة أقوى من دول تتغذى على الفئران والصراصير…

    0
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  • السلام
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 09:41

    سلوك البشر هو المسؤول عن انتشار هذا الوباء.

    -1
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  • dris
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 09:45

    واش المثحور البريطاني والبرازيلي او جنوب افريقي مبقاوش خطيرين او سريعي الانتشار كيف ما قلتوا في الأول ،أو لا درتوها حجة باش تسدو علينا دابا المتحور الهندي أو غدا متحور ياباني أو كل سيمانة نشوفوا متحور، بان ليا مسلسل طويل او ربي لي عالم بخفايا الفيروس المسرب للعالم.

    1
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  • لطيفة
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 09:46

    الله يدكركم بالخير على هاد الخبر على صباح الله يشوف من حالنا هو القادر على كل شئ.بحال شي دوامة .اللهم في هذه الايام المباركة ارفع عنا وعن جميع خلقك هذا الوباء يارحمان يارحيم.

    1
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  • سوسي
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 09:49

    يجب القيام بحجر شامل في الدار البيضاء لكي لا تنتقل السلالة الهندية لباقي المدن.

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  • البوهالي
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 09:49

    وقسما برب الارض والسماء اني لا اهاب لا النسخة الهندية ولا البرازيلية ولا غيرهما وأعيش حياتي الطبيعية ولن يصيبني الا ما كتبه الله لي ونهايتنا جميعا الموت ثم الموت ثم الموت

    -2
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  • kofit
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 09:53

    منظمة الصحة العالمية تصنف السلالة الهندية اقل خطورة من السلالات الجنوب أفريقية والإنجليزية ( الشائعة في المغرب). ابحثوا قبل نشر تكهنات أناس محسوبين على العلم. كفى رعبا في المواطنين.

    0
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  • موظف
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 09:57

    المغرب ترك الحدود مفتوحة مع الإمارات و دول الخليج التي هي محطة للسفر من و إلى الهند، زد على ذلك العمالة الهندية المشتغلة بالإمارات، تم ترك الحدود مفتوحة لسفر المؤثرين الفايسبوكيين و المغنيين، الذين نراهم دائما نشطين مفعمين بالحياة، و أنا الذي تبعت طريق الدراسة و المعقول أجد نفسي محجزا في مكتبي، لم أسافر و لم آخد إجازة لأكثر من سنتين و مع ذلك يرى المواطن أن الموظفين كلهم لا يشتغلون، شكرا لكم.

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