البوليساريو تراهن على "شيوخ" أمريكا للضغط على بايدن بشأن الصّحراء‬

تحاول جبهة البوليساريو الرّهان على فريق من المستشارين الأمميين السّابقين أو من يعرفون بـ”شيوخ” الإدارة الأمريكية السّابقة، لنيل موقف معاد لمصالح المغرب في “واشنطن”؛ بينما تصرّ إدارة الرّئيس الأمريكي جو بايدن على الاحتفاظ بنفس المواقف المعبّر عنها في ما يخص نزاع الصّحراء.
وبعد سنوات قضاها في مكاتب الاستشارة الأمريكية للأمن القومي، يعود جون بولتون، المعروف بوقوفه إلى جانب الانفصال في الصّحراء، ليدافع عن أطروحة جبهة البوليساريو، بدعمه حق تقرير المصير، مهاجما قرار دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف الكامل بمغربية الصحراء.
وأصبح تعاطي الإدارة الأمريكية مع الصحراء أكثر وضوحا ونضجا، فقد كرست باعترافها الأخير مبدأ يعتمد على “إرضاء” المغرب، الذي تصفه بـ”الحليف الإستراتيجي”، وتريد إعطاء قراءة واضحة للصراع بوقوفها إلى جانب الرباط؛ فالمواقف الأمريكية الأخيرة مافتئت تعترف بالسيادة المغربية.
ومع غياب مبعوث أممي خاص إلى الصحراء وراهنية الموقف الأمريكي بخصوص الوحدة التّرابية للمملكة، يدخل “مخطّط الانفصال” إلى النّفق المسدود، بحيث ستبسط المملكة سيادتها القانونية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بإرساء مشاريع تنموية جديدة تؤهّل العنصر البشري وتخلق الثّروة.
وانضمّ المبعوث الأممي الخاص السّابق إلى الصّحراء، كريستوف روس، إلى الأصوات الداعية إلى مراجعة قرار ترامب، لأنه، في اعتقاده، “يضرّ بالمصالح الأمريكية الإستراتيجية”.
ويرى المحلل والخبير في العلاقات الدّولية هشام معتضد أن “رهان قيادة البوليساريو على شيوخ الإدارة الأمريكية السابقة للضّغط على أصحاب القرار في البيت الأبيض هو رهان فاشل سياسيا، لأن التوجه الأمريكي على مستوى ملف الصحراء يندرج في إطار الخيار الإستراتيجي للإدارة الأمريكية، بعيداً عن تقلبات الأسواق السياسية”.
ويشير الخبير في الأمم المتحدة، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الموقف الأمريكي هو قرار دولة ويرتكز على اقتناع مؤسساتي في السياسة الخارجية الأمريكية بعيدًا عن الحسابات الضّيقة، وغير مرتبط بموقف أو إيديولوجية أشخاص، بقدر ما يعتبر مكونا أساسيا في الخريطة السياسية الخارجية للإدارة الأمريكية على مستوى الساحل والصحراء”.
واعتبر معتضد أن “التكهنات الفلكلورية لقيادة البوليساريو المبنية على دعم بعض شيوخ الإدارة الأمريكية السابقة تدخل في إطار التمويه العاطفي للمحتجزين في المخيمات، ودغدغة مشاعر الداعمين الفعليين لأطروحتها الوهمية من أجل كسب المزيد من الوقت في المتاجرة بقضية مصطنعة وذات أهداف إجرامية في المنطقة”.
وشدّد الخبير ذاته على أن “الأسطوانة الإعلامية لجبهة البوليساريو تستند إلى الخطابات الأيديولوجية لبعض الشيوخ في الإدارة الأمريكية، من ذوي الخطابات الشعبوية، من أجل نشر المغالطات وكسب عطف بعض مكونات المنتظم الدولي غير الملمة بحيثيات هذا الملف”.
ومن المستبعد، يضيف المحلل، “على الأقل إستراتيجيا، من الإدارة الأمريكية خلق نقاش سياسي داخلها حول موقفها الإستراتيجي من قضية الصحراء”، واستطرد: “الدافع الأساسي والمكون الرئيسي لقرارها السيادي حول سيادة المغرب على صحرائه تجاوز مستوى نقاشات المطبخ السياسي للإدارة الأمريكية، ويرتبط حاليا بأمنها القومي ومكون أساسي وإستراتيجي في حسابات منظومتها الدفاعية في المنطقة”.
رهانات فاشلة شيوخ امريكا حكماء لايركوضون وراء كيان لاوجود له بل هم مع دولة لها تاريخ وجدورهاعميقة واغصانها شامخة
هؤولاء الجزائريين حمقى ايظنون أن المغرب سيسمح في أرضه فالأرض هي أرض مغربية وستبقى مغربية إلى الأبد لماذا لا تهتم الجزائر بشؤونها الداخلية هناك مناطق في الجزائر سكانها لا يملكون مراحض لقضاء حوائجهم يذهبون للخلاء لا يوجد للماء ولا كهرباء الجزائر دولة غبية لدرجة كبيرة
يجب الضرب على يد من حديد على هاته العصابة التي انشأها المقبور بومدين العسكري الإنقلابي على الشرعية
الجزائر هي التي تضغط وباموال الغاز والبترول على حساب الشعب الذي يفتقد إلى الطحين والحليب والبطاطس والماء …
اما أبناء لقيطة تندوف المندسين بيننا والذين يدعون بأنهم جزائريين فالحراك المبارك سيرمي بالعصابة إلى المزبلة وعندها سيتاكد المغاربة من اباىكم الاصليين.
هذا مسمار طرقناه ولله الحمد، الان نركز على أوروبا وبريطانيا وروسيا والصين.
البوليزاريو الانفصالية هي متاكدة مئة بالمئة انها لن تجني شيئا فقط تناور لعل مناوراتها تأتي بنتيجة المغرب حسم بصفة نهائية مغربية الصحراء نعم الجزاءر خسرت رفقة عصابة البوليزاريو والمغرب انتصر ولله الحمد
الولايات المتحدة الأمريكية تحكمها المؤسسات
ولا تحكمها الأشخاص ..فالاشخاص يأتون ويدهبون.
اما الدول المتخلفة فيحكمها الأشخاص .
انهم يراهنون على الوهم هل حقق لهم شيئا بولتون حين كان ممثلا الولايات المتحدة في مجلس الأمن اوحين كان مستشار للامن القومي عهد الرئيس ترمب افيقوا ايها المغرور بهم انهم يضحكون عليكم
الصحراء مغربية احب من أحب وكره من كره ، ان قضية الصحراء المغربية قضية الشعب المغربي كافة ، اقارنها كالابن لدى والديه ، فهل يستطيع احد التخلي عن أبنه ، الصحراء مغربية الى الابد ، ومن يشتغل ضد ذلك فهو واهم ، والشعب المغربي مستعد لفعل أي شيء ،أي شيء، من اجل الدفاع عن صحرائه ، بالنسبة لنا قضية حياة او موت
الاعتراف الامريكي بالسيادة الكاملة للمغرب على اقاليمه الجنوبية تكرسه مجموعة من العوامل منها ما هو تاريخي يكرسه الاعتراف المغربي باستقلال الولايات المتحدة الامريكية ومنها ما هو استراتيجي وهو الاهم والمتجلي في كون المملكة المغربية بوابة افريقيا لان الموقع الجغرافي كما اكد المغفور له الحسن الثاني لا يتغير وهو من الثوابت الجغرافية….اضف الى ذلك ان المملكة المغربية لها توابث سياسية تميزت بالانفتاح والاعتدال ….هذه اهم عوامل نجاح الاعتراف العالمي بالسيادة المغربية على اقاليمه الجنوبية….
كريستوفر و بولطون يحلبون البقرة العمياء . الجزائر تنفق ثروات الجزائريين على المرتزقة و الشعب المغلوب على أمره لا يجد حتى ليترا من الحليب في هذا الشهر المبارك.