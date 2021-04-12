"البوليساريو" ترد على مقتل قيادي عسكري بـ"قصفات" وهمية في الصحراء‬

بعد تصاعد الغضب داخل مخيمات “تندوف”، عقب مقتل أحد قيادييها العسكريين في عملية عسكرية لم تنكشف تفاصيلها بعد، تسعى “البوليساريو” إلى تصريف أزمتها الداخلية؛ من خلال الترويج للعودة إلى حمل السلاح، والدخول في مواجهات مع القوات المسلحة الملكية في أرض الصحراء.
ولم تجد ميليشيات “البوليساريو” من وسيلة للترويج لأطروحتها سوى تحريك عتادها العسكري “الوهمي” في اتجاه المنطقة العازلة، والعمل على ترويج “أكاذيب” بتعرض مناطق مغربية للقصف؛ بينما كانت تطالب، في وقت سابق، بعقد جلسات تفاوض مع كل الأطراف المعنية بنزاع الصحراء.
وتحدثت “البوليساريو” عن قيام ميليشياتها باستهداف ست مناطق عسكرية مغربية، عقب “مقتل أحد قيادييها في هجوم جوي نفدته القوات المسلحة الملكية استهدف موكب الانفصاليين”، وفقا لما نقلته شبكة (BBC) البريطانية ومنابر إعلامية دولية أخرى.
ويرى مراقبون أن تركيز “البوليساريو” على “الحروب الوهمية” جاء بعد فشلها في الرد الناجح على تحرير معبر الكركرات والنجاحات الدبلوماسية المغربية؛ فلم تستطع الميليشيات المسلحة، طيلة هذه المدة، اختراق الجدار الأمني العازل بالنظر إلى التجهيزات العسكرية المغربية المتطورة.
وحاولت مجموعة تضم قيادات الصف الأول للجبهة الانفصالية، خلال الأسبوع الماضي، الاقتراب من الجدار الأمني ؛ غير أن القوات المسلحة الملكية ردت بقوة على هذا الفعل غير القانوني.
وأعلنت جبهة “البوليساريو” الانفصالية مقتل أحد قيادييها بمنطقة أكدير الشحم في المنطقة العازلة تفاريتي، على أيدي القوات المسلحة الملكية المغربية.
وحسب التنظيم الانفصالي، فإن طائرة مغربية بدون طيار (درون) قصفت عربة القيادي العسكري “الداه البندير”، الذي يشغل قائد ما يسمى “الدرك الوطني”، بعد أن حاول رفقة أشخاص آخرين القيام بعملية عسكرية استهدفت مواقع الجيش المغربي.
وتتعامل القوات المسلحة الملكية، منذ تطهير معبر الكركرات من المليشيات الانفصالية، بصرامة مع أي استفزازات قد تحصل على طول الجدار الرملي العازل.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أن “المغرب متشبث بوقف إطلاق النار؛ لكنه سيرد على أي تهديد لأمنه واستقراره، كما قال جلالة الملك محمد السادس”.
كيف تقولون انه ليست هناك حرب بينما تطبلون لوفاة الشهيد البندير؟
خاصنا نشرو ليهم شي بندير اخر وطعريجة باش يسمحو لينا وميضربوناش
البندير ضربو ليه المغاربة الطررررر .ههههههه
رسالة إلى ابراهيم غالي : رمضان مبارك، و حربوش تقرب للحدود. في انتظار هدايا الجنرالات بقشاوش عاشوراء جديدة، أما هاد الأخبار عيينا منها.
القوات المسلحة الملكية المغربية…. عفاريت الصحراء… مبروك عواشركم
والله درتوا لنا القوق بهدا الموضوع. موضوع الصحراء الغربية قتلنا . و نحن لا نعرف الصحيحة من الكدب . آلله يهديكم
بديتو تقولو الحقيقة في الأول لا يوجد قصف ولا مشابكات ولا ضحايا والان توجد
تحيا الصحراء الغربية حرة مستقلة
تحية اجلال و امتنان لجنودنا الاشاوس. مزيد من الصرامة و الحزم ، لا تتركوا مجالا لقطاع الطرق بالتحرك في اراضينا .
المهم يبقاو بعاد و الاهم لي قرب ياكل لعصى غير دالك ياخدو راحتهم فالحرب الوهمية. حربهم راها وصلت لهيسبرس فئة تتكل كانهم مغاربة محبطون و فئة تتكلم بصفتهم الحقيقية كانفصاليين ونحن نعرفهم من كلامهم. المهم ان العالم يعرف انا انشاء دولة ستكون اسوؤ و افقر من موريطانيا ليس مشروع الوحيدين الدين يعيشون في وهم الدولة هم سكان المخيمات
البوليزاريو خونة، ارتموا في أحضان الأعداء، وتركوا وطنهم، تركوا الامن والاستقرار، ويعيشون في الصحاري القاحلة، في الوهم، الا لعنة الله على الخونة
يجب الرد بحزم و قوة على البوليزاريو المدعومة من طرف العدو الأول للمغرب : الجزاءر حتى تعرف هذه الكراكيز التى تلعب بها الجزاءر انه لا يمكن المساس بوحدتنا الترابية. لقد اقترب موعد الحسم لتحرير الصحراء و من تم المطالبة بالمغرب الشرقي بشار و تندوف. لماذا تدعم الجزاءر البوليزاريو كل هذه السنين ؟ حتى تبقي المغرب منشغلا بالصحراء و عدم المطالبة ببشار و تندوف التي سلبتهم منا فرنسا و اعطتهم بغير حق للعدو اللذوذ.
ويمشي الرخيص أدير ليكوش اما المغاربة بزاف عليه لعقبا ليه اتبع البندير والعز للمغاربة فين ما كانوا
يحكى أن عصفورا بات على أحد أغصان شجرة جدورها ضاربة في الأرض وأغصانها في عمان السماء وعند الصباح قال لها اسمحيلي لقد أرهقتك وأنا نائم فوقك فردت عليه أنت لم أعلم في أي غصن كنت نائما.
وهدا ينطبق على البوليزاريو مع الإمبراطورية المغربية الضاربة في التاريخ والتي اعترفت بلالاه أمريكا سنة 1777م لما كانت أمه من الرضاعة الجزائر تحت العتمانيين
الله الوطن الملك … وعاشت راية المملكة المغربية فوق كل طغيان لخرقة البوليزاريو وتحية لعين المملكة المغربية القوات المسلحة الملكية تحية تقدير وتشجيع لأي طغيان للإنفصاليين … في ارض كانت ولا تزال مغربية من طنجة الكويرة الحبيبة …
هكدا نريد قواتنا المسلحة الملكية كفى من الافتزاز
الموت لكل من خولت له نفسه مس وطننا العزيز
بسوء النصر والعزة لكل جنودنا
ويل للعصابة الحاكمة في الجزائر ان فكرت في الدفع بالمرتزقة صوب الحدود المغربية فان ذلك سيكون انتحارا لها ، وبداية اصابتها باللعنة والاندحار ، فأسود الاطلس بالمرصاد لكم يا جبناء ويا ابناء جنود الاستعمار
تحية للجيش المغربي
النفس طويل في الحرب ولابد أن يكون النفس الطويل هو البديل
لان الأمم المتحدة للاسف تشجع أي انفصالي في العالم
بحال
الحوثيين في اليمن،، او حزب الله الارهابي في لبنان،، او جنوب السودان دارفور ،، الصحراوي المسخوط
يريدون استفزاز المغرب لكي يقاتل ويدافع عن أراضيه وبعدها يتم الإتهام حقوق الانسان وغيرها من هذا الكذب
حقوق الإنسان تدافع عن الشفارة والمثليين و سارقين بلدهم بالملايين او قضايا فساد كبيرة
لاتدافع عن الفقراء والاكل والملبس وغيره
سياسة قذرة ومكشوفه من الأمم المتحدة
رمضان كريم و كل عام وانت بخير
مقتل قيادي بوليساريو صحيح وضربات البوليساريو وهم هههههه طلع الصحراوي اذكي منكم جعلكم تحتفلون باستشهاد القيادي وابتالي اقريتم بان هناك معارك في الصحراء وهذا هو هدف البوليسباريو هههه
بعض من تناقضات نظام بوخروبة:
الدفاع عن تقرير مصير الشعوب ضد الاءءستعمار،وفي نفس الوقت تقديس وتمجيد الحدود الموروثة عن الاءستعمار نفسه.
فرنسا مجرمة وخبيثة وقتلت وذبحت واغتصبت ملايين الجزاءريين،وفي نفس الوقت كل الجزاءريين يحلمون بالعيش والعمل والعلاج في فرنسا.
الجزاءريين يقولون أن بلادهم بلاد الرجولة والعفاف والطهارة وهم شعب يتشكل اغلبيته من الملاءكة،وفي نفس الوقت يحتلون المرتبة الثانية في الدعارة بعد تايلاند،ويتوفرون على مليون حركي خاءن في فرنسا.
الجزاءريين ليسوا بصهاينة وليسوا مطبعيين مع ءاسراءيل،وفي نفس الوقت لم يطلقوا رصاصة واحدة على ءاسراءيل ولم يسشهد جندي جزاءري واحد في سبيل قضايا الاءمة الاءسلامية،اطلقوا فقط شعار خاوي ءاسمه مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.
الجزاءيين يتباهون أن بلادهم شاسعة تقارب مساحة قارة،بينما اغلبية الجزاءريين ضاقت بهم تلك الأرض بما رحبت والكل يريد الخروج منها ولو بالاءنتحار في البحر عبر ركوب قوارب الموت؟؟؟؟؟!!!.
يجب عن حل سلمي يرضي جميع الاطراف للخروج من المازق و الانتهاء من هذه المعضلة التي استنزفت خزينة المملكة
جميع الاحتمالات الجيش المغربي مستعد لها،، جيش خبر الصحراء،، رمالها، شمسها و ليلها صامدا، مؤمنا بقضيته و رسالته تحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله. بيانات البوليزاريو هي soupapes لكي لا تنفجر الأوضاع داخل المخيمات و هي كدلك تمتيلية لتغليط الرأي العام. مسرحية هزلية. تبكي من كترة الضحك.
برويطة و اشيشي راهم يلعبو بالنار.
دعكم من الوهمية او الحقيقية كونو رجال وانهو هذا المشكل الذي عذب الشعوب التي سقطت في تعنتكم من المستحيل ان تجر شعب ان يعيش تحت سيطرتك ومن المستحيل ان يعيش بدون ارضه التي ترعرع فيه هو واجداده نحن في شهر رمضان المعضم ندعو الله ان يزرع ذرة رحمة في قلوب المريضة والملوثة والتي في طريقها الى التعفن قبل فوات الاوان
رمضان كريم لجميع المسلمين ندعو الله ان يكون عليا بالخير والاستقرار والسلام
اللهم لطفك. هذا البوزبال ما يتهنا حتى يأخذ شي طريح صحيح.
عينا من الصبر.
الصحراء مغربية وغاتبقا مغربية ابيتم ام كرهم
يموت البولزاريو البوبيات د الجنرالات
البندير مستوطن موريتاني خائن، مثله مثل البلعمشي الموريتاني الذي أذن له ملوك المغرب ل إستيطان تندوف وإنشاء زاوية بها، وذلك لمراقبة القوافل التجارية نحو تمبوكتو، قبل أن ينقلبو على المغاربة بتعاون مع الإستعمار والجزائر . لا تتقوا في الغرباء
بدأ موسم قنص الخنزير البري في المناطق العازلة من طرف الجيش المغربي….تحية لقواتنا المسلحة الملكية.
الى صاحب التعليق رقم 1 الجزاءري، البندير اخد ضربته من طائرة مسيرة، معناه ان ان الذي يسير الطائرة هو في قاعدة داخل المغرب ويسيرها كما شاء ويعطي لها الضوء الاخضر لضرب اي مرتزقة يحاول الدخول الى الاراضي المغربية وراء الجدار، المغرب لا يحتاج لان ينزل الى الميدان، فقط عبر الطائرات. فق من احلامك
Un coup de maître préparé depuis 2 ans guergarat pousser les milices à non pas respecter le cessez-le-feu puis réagir pousser le mur oui Monsieur les marocains ont réussi à pousser le mur et chasser le gibier bravo, un coup de maître
Dah el bendir est assassiné par la police du front Polisario parce qu’il a refusé des ordres de son faux président Ibrahim Ghali mais les forces armées royales ne sont jamais des assassins demander la vérité auprès d’Ibrahim Ghali même Mostafa Salma a déclaré ça
لم افهم بالضبط اذ يتم ترديد كلمة حسب… حسب هؤلاء .ووو حسب أولئك.. حتى تعذر الفصل بين الواقعي والوهمي.
Ou se situe la France dans le conflit du Sahara occidental ?
أين فرنسا في نزاع الصحراء الغربية؟
على المغرب ان ينقل الجدار على الحدود مع موريتانيا والجزائر ورض على العدو انما ضهروا وقطع مع ترك الاراضي ل العصبات تتجول فيها دون المحسابة وجعل موريطانية والجزائر مسولة عن كل هجوم العصابة من اراضيهما
البولطازيو غى كتخربقو اوا تبعوا حكام الجزائر وكبرنات فرنسا لا تنسوا بان هناك قوات مسلحة ملكية لكم بالمرصاد اينما وجدتم واينما ارتحلتم اطوز عليكم غى اجى وخود الصحراء
اسمعوا مزيان والله ثم والله داك النهار لى كتمناوا والله ما تفرحوا به ابوزبال فكوا الحصار عن اخواننا المحتجزين وخيروهم فى العودة الى الوطن الغفور رحيم والله واحد لا بات عندكم POUR TERMINER VIVE SA MAJESTE LE ROI VIVE LES FORCES ARMEES ROYALE VIVE LE PEUPLE ALGERIEN
رمضان كريم لجميع الشعب المغربي داخل و خارج الوطن.. تحية خاصة و صادقة ل عناصر الجيش المغربي و خاصة المرابطين بالمناطق الحدودية.. شكرا لصبركم و جلدكم و تفانيكم.. الله الوطن الملك..
مشا البندير، بقاو غير الطعارج،ميليشيات الدقايقية
القيادي الدى قتل قرب الجدار الامني الجزائر هي من دبرة لمقتله لانه كان ينوي الدخول الى الوطن
وانت آش حرك شطاتك، حنا غير لا عبين play station ونصيحة اولدي فيق راه هاذا ما يريده نضام جنيرالات DZ تقابلنا نحن وتترك بلادك والصحراء مغربية “إلى أن يرث الله الأرض و من عليها “
المنتصر في الحروب الان هو من لديه التكنولوجية الحديثة فقد مات زمن المواجهة بالاساليب التقليدية والمغرب في وضع جيد لردع اي عدوان بطائراته درون بدقة عالية والجارة الشرقية تريد التخلي عن البوليساريو بدفعهم اتجاه الجدار الامني المغربي.
هو صحيح البندير قتل ولكن الذي قتله ليس القوات المسلحة الملكية، أولا ،لا يوجد اي تاكيد رسمي في القنوات الرسمية ولا الصحف الوطنية ان الجيش هو من قتل البندير ثانيا البندير كان في خلاف كبير مع المجرم غالى الذي كان يتفرد في القرار ولا يستمع الى الرأي الذي يقول بتفوق المغرب الكبير عليهم وضرورة اجراء حوار ما مع الرباط، اما غالى فهو ينفذ ما تمليه عليه عصابة شنحزيقة الى يكن كراهية عمياء للمغرب ،وبالتالي دبر غالى عملية الاغتيال البندير ونسبوها للمغرب ،على كل فالمغرب سوف يعلن حقيقة ما جرى في هذه الأيام
الى الخاين ابراهيم غالي المرتزق والمدلول الى زغرتت عليك امك ايها الخاين قرب الجدار الامني الى ما خلاو دار بوك الجزاير يا غالط تتدفع بكم الى الهلاك لانكم ثقلتو عليهم اخر ايامكم معدودة مصيركم الفناء او البقاء في لحمادة صيف وشتاء تبون منشغل لانه افقر الجزاير با مسبتكم اين زيت الاكل شربو
من هنا عواشر مباركة للجنود المرابطة في الحدود المغربية الجنوبية للمملكة الدفاع عن البلد شيء جميل وكونو علي يقين عندما تكونو حرب حقيقية سنكونو معكم في الميدان لا نهاب الموت ولا نهاب أحد مستعدون للذخول حتي للجزاير العاصمة لنصلي فيها صلاة الجمعة إلي ما حشموش هذا العسكر الجزائري راه تيقلبو علينا
ضربة اخرى موجعة للبوليزاريو…مقتل قيادي آخر بنفس طريقة مقتل البندير؟الخبر اوردته اكادير24 من مصادر عليمة…الدق و السكات…
نحن المغاربة سيطرنا على الأرض اي ارض الصحراء ابمتنازع بشأنها ،لكن الشيء الغابر عنا هو ما كنا نسمعه من اعلمنا المحترم انه ليست هناك حرب ثانية و اليوم بدأنا نسمع اخبار توضح لنا بأن الحرب الثانية بدأت ،علينا ان لا نضع قضية الصحراء و التي هي قضية شعب بأكمله في زاوية مغلقة ، بل علينا ان نوضح الأمور للشعب ،فعلا هناك حرب فينا الشهداء و فينا الجرحى ,هؤلاء الجنود البواسل المرابطين بالصحراء ليست لهم اسر ليست لهم عائلات ، فعلا لهم و صرحوا كم من مرة بأن لهم شهداء و لهم جرحى و لكن هناك سيطرة مخزنية لا تسمح لهم بذكر الأخبار ، من مدينة ݣرسيف لدي واحد من اسرتي جريح في هذه الحرب و تلقى جميع العلاجات بمدينة العيون و تم الترخيص له بالتوجه الى عائلته مع الصمت و عدم ذكر الأخبار
إلى صلاح..راه البندير قتلوه الطعارجية متفاهموش على الغرامة،أما قواتنا المسلحة غيييييير كتفرج فيهم كاينتاحرو بعييييد علينا
إلى صاحب التعليق 7 فيصلDZ يبدو أن نقص الكالسيوم الناتج عن نقص الحليب في جسمك جعلك لا تركز و لا تستوعب ما تقرأه من قال أن الحرب موجودة المقال يقول عكس ذلك تماما لكن بما انك تنتمي إلى قوم عشرة في عقل فقد فهمته بعشر العقل الموجود لديك أعد قراءة المقال جيدا ثم إن المقال يتكلم عن المغرب و البوليساريو و لا يتكلم عن زريبتكم فلماذا تحشر أنفك فيه طبعا لا تستطيع منع نفسك من التعليق على موضوع يهم البلد الذي يشكل لكم ن عقدة في نومكم و في يقظتكم
Le Maroc devrait déplacer le mur aux frontières avec la Mauritanie et l’Algérie, d’où l’ennemi, apparus il faut les attaquer sans pitié et de couper les pieds des gangs sur notre Sahara et en rendant la Mauritanie et l’Algérie responsables de chaque attaque de gang de leurs terres
اعتقد ان مليشيات البوليساريو الارهابية المدفوعة من عصابة النظام الجزائري كل ما تستطيع القيام به في الوقت الحالي هو سرد بلاغات مفبركة عن معاركها الوهمية للرفع من معنويات شنقريحة و طفله المدلل ابراهيم غالي خصوصا بعد الضربة النوعية الموجعة التي اودت بحياة مجموعة من قيادات الصف الاول و اصابت قيادة الاركان و مخابرات بنعكنون بالذهول و الصدمة هم مازالوا يعتقدون انهم يعيشون زمن ما قبل الحرب الباردة في الخمسينات و الستينات حيث كانت البروباكاند الاعلامية التابعة للانظمة الشمولية الدكتاتورية تلعب الدور الاساسي في تدجين الشعوب لم يفهموا بعد اننا نعيش زمن الثورة التكنولوجية الالكترونية و الاسلحة الذكية حتى قاطني خيام تندوف يتهكمون على عصابة الرابوني و المرادية لان المعلومة الحقيقية متوفرة من مصادر عديدة فالمينورسو تراقب وقف اطلاق النار و لم تلاحظ اي شيئ حتى الضربة الخاطفة التي نفذها الجيش المغربي و تكتم عليها انتهت قبل محو اثرها و بقيت مجرد ذكرى للذاكرين لانها لا تستحق الاهتمام حتى و ان كانت اشد وقعا على الاعداء لانها لم تكلف شيئا تتبع و مراقبة من بعيد ثم الاجهاز على الهدف و تدميره قبل وصوله الى
كنت أنادي دائما عبر هذا الموقع بضرورة انتاج القنبلة النووية قبل 2030 وضرورة بناء قواعد عسكرية على شكل أهرامات في اتجاه الشرق .
اليوم اقترح على الجيش المغربي بناء نهر بحري يمتد من جنوب الداخلة في اتجاه أوسرد صعودا الى……… مع امكانية تطعيم النهر بروافد من ……..
تفاصيل المشروع غدا انشاء الله …
Le polyazbal fait partie du régime stalinien de al mouradya. Cette milice terroriste et ce régime sanguinaire sont crées par l’ex-URSS donc ils sont déjà à la poubelle de l’Histoire comme l’URSS…………… Le régime des généraux assassins de al mouradya est une erreur commise par l’ex-URSS et nous les Algériens, nous payons cette erreur ….. ..ce régime a fatigué l’ALGÉRIE…. on a marre …..
تحية تقدير واحترام واجلالا للقوة المسلحة الملكية ،الويل ثم الويل لمن سولت له نفسه المساس بحبة رمل من صحراءنا المغربية ونبقى على الدوام جنودا مجندين من طنجة إلى لكويرة وراء القيادة العليا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ونحن على استعداد تام لحمل السلاح والبطش بالمرتزقة أينما حلوا وارتحلوا. هسبرس متألقة أن تنوبي عني سفيرة عبر الأثير لابلاغ صوتي أننا نبقى مع السلم والسلام طالما لا يوجد أحد من يتطاول على مصالح العليا للوطن ملكا حكومة وشعبا.
المغاربة ماقتل حتى واحد المخبرات الجزائرية هي لي قتلاتهم نظرا لمواقفهم ثم لان قضيتهم كتنسى شوي بشوي بغاو الواجهة تزامنا مع اجتماع مجلس الامن
انهو المشكل مع اصحاب الارض واعتنو بالمواطنيين الذين اصبحو ينتحرون والسبب هو الجوع والحكرة والتهمين اما مواضيع الصحراء الغربية ومواضيع الجزائر لن تعد تفيد وتخفف معانات المساكين الذين لم يجدو حتى ما ياءكلون في هذا رمضان المعضم الم تشاهدون كيف المواطنيين يتباكون ويطالبن التدخل من السلطات قبل فوات الاوان
هذا الرد ذكرني بالرد الإيراني على امريكا عند مقتل الجنرال السليماني .
الصحراويون ما عندهم ما يخسروا بعد ان تنصل نضام المخزن من التزماته و لم يعد معنى لوقف اطلاق النار الجيش الصحراوي الوهمي يقصف مواقع جنودكم الجياع المختبئين في جحورهم خلف الجدار الرمالي و الصواريع و قذائف القنابل الوهمية اللتي تتساقط على رؤوسهم طبعا كل شيء وهمي الا ما يقوله المخزن فقط هي الحقيقة ولو رؤية ملوككم على سطح القمر
مرتزقة البوليزاريو يقصفون بشدة بالشعارات الثورية عبر العالم الافتراضي هذا أقصى ما يستطعون القيام به على الأقل ما زالوا يجدون من يضحكون عليه ببطولاتهم الكلامية الخارقة