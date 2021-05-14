البوليساريو تستغل العيد لتهديد المغرب بالحرب

لا تفوت جبهة البوليساريو أي فرصة لمهاجمة المغرب، إذ خصص التنظيم الانفصالي خطبة عيد الفطر للحديث عن “الجهاد في سبيل الله من أجل تحرير الوطن من الغزاة الغاصبين” وفق تعبير الخطبة.

وجددت جبهة البوليساريو الانفصالية أسطوانتها المشروخة بشن حرب ضد المملكة المغربية، ودعت من خلال خطبة العيد إلى “الصبر والثبات على الحق حتى تحرير الأرض وصيانة العرض”. كما طالبت الخطبة عناصر جبهة البوليساريو بـ”الدعاء بالنصر على الأعداء”.

وتواصل جبهة البوليساريو بلاغاتها الكاذبة بشأن وجود حرب في الصحراء المغربية، إذ وصل عددها 183 بلاغاً.