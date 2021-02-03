البوليساريو تعرقل عمل بعثة المينورسو

تواصل جبهة البوليساريو استفزازاتها لمنظمة الأمم المتحدة.

وبغض النظر عن التطورات الميدانية، بعد تأمين القوات المسلحة الملكية المغربية لمعبر الكركرات، فقد لجأت الجبهة إلى تصعيد جديد في مواجهة بعثة المينورسو.

وتقول مصادر إعلامية إن الاستفزازات وصلت إلى حد عرقلة عمل البعثة الأممية، عبر منع سياراتها من التنقل في مناطق المهيريز والبئر الحلو وتيفارتي.

قرار عرقلة سيارات المينورسو، التي تقوم بمهام لوجيستيكية، من شأنه عرقلة جهود الأمم المتحدة في المنطقة.

كما يفضح أمام العالم غياب الجدية لدى خصوم المغرب، الذين ضاقت عليهم الدائرة بشكل كبير منذ الاعتراف الأمريكي الأخير بمغربية الصحراء وتوالي تراجع البلدان الداعمة للانفصاليين عبر العالم؛ ما جعلهم أقرب إلى التصنيف كمنظمة إرهابية.