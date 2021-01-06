البوليساريو تعول على تونس لطرح قضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن

بعد فشل جنوب إفريقيا في طرح ملف الصحراء ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي خلال شهر دجنبر الذي تزامن مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، تعول جبهة البوليساريو الانفصالية على الرئاسة التونسية للمجلس الأممي خلال شهر يناير الجاري من أجل إعادة الزخم الدولي إلى النزاع الإقليمي.
ورغم أن السفير الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري لم يتطرق إلى ملف نزاع الصحراء المغربية خلال تقديمه لبرنامج عمل المجلس خلال تولي بلاده رئاسته الدورية، إلا أن الجبهة الانفصالية تعول على التقارب التونسي الجزائري للدفاع عن مساعيها، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية جزائرية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أفاد بأن أول مكالمة هاتفية له، بعد تعافيه من المرض، أرادها أن تكون مع الرئيس التونسي، معربا عن عزمه زيارة تونس في أقرب الآجال دون تحديد موعد لذلك.
وبخلاف عدد من الدول العربية والإسلامية، لم تعلن تونس عن أي موقف من التدخل المغربي في معبر الكركرات لطرد ميليشيات البوليساريو، وذلك بسبب الضغوط الجزائرية التي تحاول إبقاء هذا البلد العربي على الأقل في حياد من النزاع الإقليمي.
ويظهر هذا التقارب التونسي الجزائري في الفترة الأخيرة من خلال أيضا مسارعة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى التبرؤ من تصريحات أحمد ونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، التي وجّه فيها انتقادات لاذعة إلى النظام العسكري الجزائري ودافع خلالها عن قرار المملكة بعد اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل.
وأكد السفير طارق الأدب، الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، اهتمام بلاده الثابت بالقضية الفلسطينية في كل المحافل الإقليمية والدولية، وذلك خلال عرضه لبرنامج عمل المجلس خلال ولايته.
وأشار المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن من بين الأولويات الأخرى على جدول أعمال تونس خلال رئاستها لمجلس الأمن، تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية.
وشدد السفير طارق الأدب على دعم بلاده القوي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، كما أكد تأييد بلاده لتنسيق أقوى مع جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن عددا من بنود جدول الأعمال هذا الشهر تتعلق بالوضع في المنطقة العربية.
وفي ما يتعلق بالموقف التونسي من التطبيع مع إسرائيل، قال المندوب الدائم لتونس إن بلاده قد أعلنت موقفها بوضوح: “نحن نعتبر أن تلك القرارات هي قرارات سيادية لا نتدخل فيها”.
وكشف الدبلوماسي ذاته أن هناك مناقشة مفتوحة ستعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري سيترأسها وزير الخارجية التونسي، معربا عن أمله أن تعطي هذه المناقشة “زخما جديدا لاستئناف عملية السلام في إطار الجهود الدولية المتضافرة بقيادة اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، وأن يتم تمهيد الطريق لمفاوضات مبنية على أسس قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها دوليا من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم”.
وجب قطع العلاقات نهائيا مع جيران السوء وطرد كل جزائري على تراب المغرب فالمغرب لا يحتاج لقطاء من بقايا العثمانيين والفرنسيين.
لا أظن بأن تونس ستبهدل نفسها مع دولة وهمية مكونة من عدة عصابات من قطاع الطرق و الإتجار في البشر و الإرهاب
تونس قد تخسر المغرب إلى الأبد إذا ما حاولت الترويج لقضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن الدولي او دعمها للجبهة الإرهابية
تونس لم تبدي لحد الساعة ردة فعل على التدخل الذي قام به المغرب في الكركرات و لم توضح موقفها من الصحراء المغربية. السيد قيس السعيد يجب عليه رفع اللبس و توضيح موقف تونس بصراحة.
نحن لسنا بحاجة إلى تونس او غيرها كي تفتح القضية الاولى لمغربنا الحبيب، دعهم يطبلون عل الهواء لقد حسم الأمر بإذن الله.
هنا يتضح لماذا قام النظام الجزاءري الشيوعي على شحه بشراء النظام التونسي ب150 مليون دولار.
انه تخطيط استباقي
يريدون تعويض جنوب افريقشيا ب المغرب الادنى
وقد يتسنى لهم ذلك مع المال
المغرب يجب ان يستعين بحلفاءه في الجارة تونس حتى لا تنساق لاطروحة الوهم البوخروبي الذي اكل عليه الدهر وشرب
يقول الشاعر :
ولو كان الغباء يزيد عقلا…
لصارت جارة السوء يابانا
الجزائر أكبر مشكل في المنطقة لأن حكامها عبارة عن عصابة لم يسلم منهم حتى الشعب الله غالب ولكن اذكى قوم هم البوليساريو مص دم الجزائر فقروها خلاوها على دص عايشين 5 نجوم باموال الشعب الجزائري الفقيييير جداً
تاريخيا تونس والمغرب أسياد إفريقيا واليوم على تونس أن تعرف أن المغرب أصبح قوة إقليمية وجاءت في المرتبة 60 عالميا والمستقبل كله يخبر تونس أن المصالح تسبق العاطفة والمغرب له وزن كبير في العالم اليوم وهو منصة ضخمة تربط إفريقيا بالغرب وأن الشعارات الفارغة التي عفى عنها الزمن التي تتبناها الجزائر لا تسمن ولاتغني من الجوع شيئا ولن ينساها التاريخ والدليل دولة بترولية وشعبها فقير وابناؤها يركبون قوارب الموت ولن تجد خليجي واحد يفعلها وهذا أغرب من الخيال.
المغرب في صحراءه ، ولو ترأس الجزائر مجلس الأمن الدولي مدا الحيات.
الكيان الوهمي والجارة الشرقية في اعتقادي اغبياء او مازالوا يحلمون بايديولوجياتهم اتجاه الصحراء المغربية. الولايات المتحدة هي من اسست و تتحكم في الامم المتحدة ومجلسها الامني ولا تونس ولا جنوب افريقيا ولا دولة اخرى بامكانها تغيير اي شيء بعدما اعترفت امريكا بكامل سيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية.
أين هي المشكلة ان طلب المسلم من اخيه المسلم المساعدة حتى انتم طلبتم المساعدة من بني صهيون أين هو المشكل ؟؟؟؟؟؟؟؟
ازلام واتباع قريش لاثقة فيهم التحاف مع اسرائيل وحتى الشيطان افضل بكثير من ايتام القومية الشوفينية البعثية المستعربة
الامور حسمت، ما وزن تونس في العالم “5 غرام”.
البوليزاريو تستنجد بأي شئ بعد ان فقدت كل شئ.
الصحراء مغربية ولن يبقى لكم الا الدخول الى وطنكم المنتصر المسالم الغفور الرحيم. وهذه اخر فرصة فاستغلوها قبل فوات الاوان. انتهت المسرحية الهزيلة للعسكر الجزائري
يجب تقوية العلاقات مع الدول القوية والفاعلة مثل الأشقاء في الخليج العربي ودولة إسرائيل الصديقة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتقارب مع الصين وروسيا. أما تونس فقد كان موقفها دائما ملتبسا فلندعها تصطف إلى جانب مرتزقة البوليساريو والنظام الجزائري المتعفن.
تخيلو بلي هادو كاتقولو عليهم مسلمين و خاوا خاوا كايحرضو دول باش تكون ضد مصالحنا، أين هو الإسلام في هذا؟؟ لهذا أقترح قطع العلاقات الدائمة مع الجزائر و طرد سفيرهم من المغرب و سالات الحفلة. حتى تكون جمهورية القبائل و الطوارق عاد نفتحو علاقات معاهم.
دعوا المرتزقة و الثكنة العسكرية الشيوعية الدموية يعولون وينتظرون. بعد جنوب افريقيا الآن تونس وغدا كوبا وبعده تيمور الشرقية وبعده زيمبابوي وبعده المريخ …
ينتظرون 20 من يناير وبعده أكتوبر 2021 و بعده مارس 2055 وبعده نوفمبر 3187 لن يجنوا إلا الزوابع الرملية…. حبوا أم كرهوا
اقول للبوليزاريو او الجزئر
شوفي غيرو راه لعزارا اعطا الله
سياسة الشقيقة تونس رزينة وتتصرف بعقلانية
واش أكبر الحلفاء ديال قطاع الطرق لي هي ج.افريقيا ما قضات ليكم والو عاد تقضيه ليكم تونس التي لن تغامر بعلاقتها لا مع الجزائر ولا مع المغرب وستبقى محايدة لأن أيادي المغرب معها بيضاء وممدودة ولن تنسى زيارة الملك لتونس في عز أزمتها بسبب الإرهاب من أجل أن يشجع السياحة في تونس وترى الملك محمد السادس يتجول في شوارع تونس لم يفعلها أي رئيس في العالم. غير رجعوا السلاح الجزائر دير ليه روتور لروسيا يقدر يكون فيه ديروكاسيون
ولو أنه من المعروف دائما بأن تونس لا يعتمد عليها إطلاقا بخصوص قضية وحدتنا الترابية، فإنني لا أعتقد بأنها ستسير في اتجاه جبهة البوليساريو، رغم التقارب الملاحظ بينها وبين الجزائر، وذلك للإعتبارات التالية :
– الإعتراف الرسمي بمغربية الصحراء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
– تضامن جل الدول الصديقة مع قضية وحدتنا الترابية.
– فتح علاقات بلادنا مع إسرائيل
لا أظن أن قيس سعيد سيكون صيدا سهلا لعسكر الجزائر الخبيث… فالرجل يعرف الاعيب حكام الجارة الغربية لبلاده ويعرف كيف يراوغهم دون شك….
أفريقيا الجنوبية بكل ثقلها ورءاستها للاتحاد الأفريقي وتعاطفها الشديد مع مرتزقة النظام الجزائري الغاشم لن تكن قادرة على تغيير أي شيء وما بالك من تونس التي تحافظ على حيادها من هذا النزاع المفتعل وتجمعها مع المغرب علاقة احترام وتأخي.
موقف تونس لن يأثر على قضية الصحراء المغربية لان تونس اصلا تعيش مشاكل اقتصادية وتحتاج لدعم الدول الخليجية وامريكا وادا سمعت كلام جنرالات الجزائر ونحازو الى جماعة مرتزقة وعصابة تندوف سوف تضع نفسها في مؤزق وتورط نفسها ولاكن اضن تونسيون ادكياء ليسو بسداجة ان يسمعو كلام جزائر ودخول في صراعات اقليمية وهي اصلا تعيش ازمة سياسية واقتصادية
واش،اعباد الله هاد الناس غارقين في المشاكل ديالهم وهما كيحوصوا علي الزكا كما يقولون، دبلوماسية الجزائر باعتراف المحللين الجزائريين انفسهم فاشلة جدا، شأنها شأن عدد كبير من القطاعات، ليست هناك مؤسسات بالمعني الصحيح للكلمة، ليست هناك استراتيجيات، العبت في كل شيء، الرؤيا منعدمة، الوضع في الجزائر مظلم يندر بازمة خانقة لم تشهد الجزائر متيلاتها مند زمن بعيد، عائدات المحروقات مع الانكماش الاقتصادي العالمي وانخفاض اللسعار وحسب التقديرات سوف لن يغطي حتي ميزانية التربية الوطنية، يسارعون الزمن في محاولة لسد الفراغ الحاصل، وهدا سوف لن يجدي شيئا لانها سياسات تبني علي المدي المتوسط والبعيد، اللجوء الي القروض مستبعد لان البلد غير آمن، غارق حتي الأذنين المسؤولون والاعلام المنحاز لم يستوعبوا بعد الدروس، يجب الاشارة الي ان هناك اصوات من ابناء الحزاير خارج الوطن واعوون بالخطر وينددون بالسياسات الفاشلة والفساد الدي طال هناك، ومع ذلك لازالوا يفتشون علي “جوا منجل”
إذا كان تبون يستعد لزيارة تونس وزيادة ضغط عليها ولي عنقها تحت ابط عسكر الجزائر فإن الزعيم العربي الصادق الوحيد تجاه تونس هو جلالة الملك محمد السادس حفظه الله حين خرج للشارع دون حراسة وفي احلك الظروف ليقول للعالم بأن تونس آمنة .
لو كان الخوخ راه يداوي لو كان داوى راسه يا مثبت العقل والدين قلة العقل مصيبة
وهل للمرتزقة وجود حتى يعولو او يقررو اي شيئ ادا الصحيح هو الاشارة مباشرة للكابرانات
الصحراويون لا يعويلون الا على حقهم وقضيتهم العادلة ، ومنذ الثالث عشر من نوفمبر الماضي انتهت القضايا السلمية ومجلس الأمن والمبعوثين وغير ذلك ، الحل في الميدان .
تونس مثل المغرب لا تزال أراضيها مستعمرة من قبل الجزائر الفرنسية التي أعطت هذا الاسم لأن الجزائر ليس لها تاريخ يعرفها الجميع ، وهي تعرف ما يشغل الأرض وليس أرضها ، لذلك في دخيلة تونس لا تقترب من هذه الدولة الافتراضية التي شكلتها فرنسا على ظهر الدول الحقيقية في المنطقة
مرة أخرى في هيسبريس أوجه إلى حكام الجزاءر العسكر، تونس محايدة .. لا تستطيع فعل أي شيء لكم ..انتهت اللعبة.. هل ما زلتم تحلمون بجمهورية تطل على الأطلسي… ما كاين لا جمهورية ولا ستة حمص …الان وبصفة استثناءية ما زال الحكم الذاتي… وهو غير مضمون اذا تاخرتم في الجلوس على طاولة مفاوضات حول تطبيقه … كمغربي يبدو لي أن الحكم الذاتي أصبح متجاوزا هو كذالك … الامور حسمت ..واش فهمتو ؟؟؟؟
الرئيس الجزائري ومعه جينيرالات ما تبقى من عهد بوتفليقة يعرفون جيدا ان الحراك الشعبي الجزائري سيعود بعد عملية التلقيح. والنتيجة محسومة لصالح التغيير . لدلك حكام الجزائر يسابقون الساعة من اجل خلق جو الفتنة مع المغرب واقحام الجزائريين في مشكل هم في عنا عنه .
يبق على المغرب ان يطالب من مجلس الامن باصدار قرار نهائي باحصاء المغاربة الصحراويين بتندوف والامر بعودتهم الى وطنهم تحت رعاية أممية.
وبدلك سنبني مغربنا الكبير من طنجة الى الكركارات.
الرئاسة الدورية لمجلس الأمن امر عادي بروطوكولي.. عندما يكون دور جنوب افريقيا أو روسيا أو الجزائر ولم يستطيعوا فعل اي شيء .. الأمور تصبح ذات أهمية نوعا ما عندما يجتمع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بعد أن هذا المشروع بعدة مراحل تكون فيها الغلبة للأقوى
حان الوقت لكي ينسى المغرب والمغاربة أكبر كذبة في التاريخ وهي العروبة وإبنتها المغرب العربي الكبير…جيران السوء يسعون دون كلل وملل إلى تقسيم المغرب إلى دويلات، سعت إلى ذلك الجزائر منذ 45 سنة وعلى نفس المنوال صار القذافي، وموريتانيا تسعى إلى ذلك إرضاء للجزائر وتونس تقف موقف الحياد السلبي…هكذا إذن دول المغرب العربي نفاق ونكران للجميل وخبث وسعي لتدمير الجار…حضر الوقت لكي يفكر المغرب في مصلحته مع حلفاء جدد بعيدا عن (الخراب العربي الكبير).
لا خوف على اخواننا التواسة اناس محترمون عندهم كلمة ورجال ولا داعي لزرع الفتنة والحقد والكراهية أكيد مفعول التطبيع أصبح ياءثر وهذا ما كنا ننتضرف لان مشروع الصهاينة منذ زمان وصل الى مبتغاه ولكن الشعوب الحرة لا تركع لغير الله
يجب على التونسيون ان يبقوا محادين عن الصراع المغربي الجزائري لانه ليس في مصلحة هدا البلد المزايدة نحن قادرون على ان نحطم الجزائر ادا دعت الضرورة لدلك عليها اي الجزائر ايجاد حل لتلك الحفنة من المرتزقة وتعطيهم جزءا من اراضيها وينالوا استقلالهم اما داخل التراب المغربي فمستحيل
أمام إعتراف أمريكي وتأييد عديد من دولةخليجية واوربية . تونس لن تقدر على وقوف ضد مصالح المغرب
تونس غارقة مشاكلها حكومة مشتت رءيس دولة لم يعد يعرف ما يقدم ولى يؤخر
la Tunisie possède une belle occasion de s’approcher du Maroc et corriger les malentendus du Passé ,