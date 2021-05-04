البوليساريو تُهاجم إسبانيا .. والقضاء يأمر بالتحقق من هوية غالي

بعدما دافعت عن استقبال زعيمها من قبل السلطات الإسبانية، هاجمت جبهة البوليساريو الانفصالية مدريد، وقالت إنها استسلمت لـ”ابتزاز” المغرب.
وانتقدت وسائل إعلام جبهة البوليساريو القضاء الإسباني بسبب الأخبار غير الرسمية التي راجت حول استدعاء إبراهيم غالي، معتبرة أن ذلك “يظهر بشكل واضح هشاشة الحكومة والمؤسسات الإسبانية التي استسلمت مرة أخرى للابتزاز والتدخل المغربي في قراراتها السيادية واستقلالية القضاء”.
ومازالت الشكوك تحوم حول استدعاء القضاء الإسباني لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي، فبعدما أكدت وسائل إعلام إيبيرية من بينها “إيفي” خبر الاستدعاء بعد تريث، عادت اليوم لتقدم رواية أخرى.
وقالت مصادر إسبانية، من بينها وكالة الأنباء الإسبانية ووكالة أوروبا برس، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية أمر بالتحقق مما إذا كان زعيم البوليساريو يوجد على الأراضي الإسبانية بهوية وأوراق مزورة قبل أن يقرر في مسألة استدعائه.
وذكرت المصادر ذاتها أن قاضي المحكمة المركزية رقم 5 لم يرفض من حيث المبدأ استدعاء إبراهيم غالي قصد التحقيق معه في التهم الموجهة إليه، بناء على طلب الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد علمه بذلك؛ فيما تم توجيه الاستدعاء فعلاً إلى خمسة أعضاء من جبهة البوليساريو، من بينهم قياديون.
وكانت معطيات غير رسمية راجت حول استدعاء إبراهيم غالي للمثول أمام المحاكم الإسبانية بعد شكاية قدمها فاضل بريكة.
ويتهم الناشط الصحراوي بريكة، الذي قبلت المحاكم الإسبانية شكايته في أبريل الماضي، زعيم الانفصاليين بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 يونيو 2009 إلى 10 نونبر من العام نفسه.
وقال بريكة في تصريح صحافي: “لقد تم اختطافي قرابة خمسة أشهر وتعرضت للتعذيب في سجون مخيمات تندوف لسبب بسيط هو أنني طالبت بالكشف عن مصير أحمد خالد، الذي اختطف من قبل المخابرات الجزائرية منذ يناير 2009”.
وأضاف فاضل بريكة: “لقد نددت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بتجنيد الأطفال من قبل جبهة البوليساريو، وأعمال العنف التي يرتكبها قادتها”.
وكان إبراهيم غالي، الذي استقبلته إسبانيا بهوية جزائرية مزورة وبأوراق أخرى مزورة موضوع عدة شكايات في إسبانيا، بتهم الاغتصاب والتعذيب والإبادة الجماعية والاختطاف.
وصدرت مذكرة توقيف في حق المسمى إبراهيم غالي من قبل السلطات الإسبانية في العام 2008، وفي العام 2013 وجهت إليه المحاكم الإسبانية لائحة اتهام طويلة.
وكانت مصادر مطلعة شككت، في تصريح سابق لهسبريس، في صحة الوثائق التي جرى تداولها حول الموضوع. وقال محام مغربي يترافع في الملف في تصريح لهسبريس إنه لم يتوصل بأي معلومات تفيد باستدعاء المحكمة الإسبانية زعيم جبهة البوليساريو.
ادا لم تكن مسرحية فهدا جزاء اسبانيا و كما نقول
اللي تسحر مع الدراري يصبح فاطر
هههه زعما كاع هذا جد واجتهاد لو كانت اسبانيا نزيهة فتعاملاتها مع الكل لطبقت البحث قبل واثناء دخول هذ الزعيم باوراق مزيفة زعما الشرطة عندكم فايقة ولكن للاسف المستخبي بان حنا شعب غادي بحسن الظن والنية والله كيبين البرهان يمهل ولا يهمل ودابا فكها يا من وحلتها
ما كاين لا استعدعاء لا 6 حمص … الجزائر استولت على إسبانيا وموريتانيا وتستعد للاستيلاء على ألمانيا وهولاندا ، الجزائر ليست لها سوى قضية الوحدة الوطنية المغربية وهي على ايتعداد أن تمنح النفط والغاز لكل من يناصرها مجانا نعم مجانا وليموت الشعب الجزائري جوعا ، ألا يعتبر حكام الجزائر الشعب الجزائري ( كلبا ) وهو يقوم بتجويعه بطريقة ممنهجة ..
أظن أن إسبانيا تضحك على ذقوننا،لم ولن تحاكم إبراهيم غالي فهي من أستقبلتها على قلب رجل وكان في ضيافة الحزب بودموس. إسبانيا وأوربا ينصفان المغرب عندما يرون المغرب بلد ديمقراطي،هم يعرفون أن القضاء المغربي يتم الحكم فيه بواسطة المكالمات الهاتفية لهذا لن يجب علينا أن نضغط على القضاء الإسباني بمحاكمة إبراهيم رئيس بوليزاريو
يجب على عصابة البوليزاريو الهجوم على نظام الجزائر المتعفن الذي تخلص من الرخيص بطريقة خبيثة وماكرة وليس الهجوم على القضاء الإسباني !!!
قلت سابقا ممكن اسكات المشتكين بالاموال و يتم طمس القضية فاغلبية سكان المخيمات مسترزقون و متشبعون بالفكر البوليزاري الكابراني لانهم بناشي من عدة دول
المهم اسبانيا ظهرت على حقيقتها
لا زلنا نتظر اجابات شافية من الحكومة الاسبانية لماذا كل هذا التواطؤ مع الجزائر ضد المغرب؟؟؟
قاضي التحقيق أرسل بالفعل الشرطة إلى مبنى المستشفى من أجل التحقق من هوية بن بطوش الرخيص.. وذلك كإجراء أولي قبل استدعاءه للتحقيق الرسمي في التهم الموجهة إليه.. لنرى كيف ستدير إسبانيا هذه المسرحية.
في الحقيقة يجب محاكمة كبرنات الجزائر في المحاكم الدولية لأنها هي المسؤولة عن هذه الجرائم المرتكبة في تندوف….وهي التي خلقت هذه المنظمة الإرهابية….
الشرذمة الإجرامية لعصابة البوليساريو تتهم إسبانيا بالرضوخ لابتزاز المغرب متجاهلة بأن إسبانيا مستقلة وذات سيادة ولا ترضخ لأي كان ولكنها تطبق القانون دون تمييز. ومن واحبها إلقاء القبض على مجرم حرب مبحوث عنه دوليا ومحاكمته واعتقال عن والزج به داخل السجن ولا تبالي بتهديد عصابة إجرامية ليست إلا وان لم تفعل فتكون قد أخلت بسيادتها وخرقت المعاهدات بما يتعلق في محاكمة المجرمين الموجودين داخل ترابها وتسقط تحت القانون العالمي من أجل إرضاء عصابة إجرامية لا يحق لها ذلك إن هي أردت الحفاظ على عضويتها بالاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية.
أعتقد بأن بعض المليارات من النظام ستفتاده ولا يقع له شيء! سبانيول ونظام هدافهم واحد وهو سيطرة على المغرب.
اسبانيا تعرف أن المغرب لو اخد الصحراء سيطالب بسبتة ومليلية والجزر،،،yعلتقة اسبانيا مع البوليزاريو علاقة اخوة،،،،بعد سنتين من الإقامة ياخد الجنسية الإسبانية اي شخص من البوليزاريو،،،،المغاربة بعد عشر سنوات
يجب انزال اقصى العقوبات على السفاح المجرم وتطبيق القانون ضده وتشرب البحر صانعته الجزائر الشقية. وليست الشقيقة.هذا درس لكل من تجرأ على مغرب الشرفاء.
اعتقد ان محمد بن بطوش هو اسمه الحقيقي وان ابراهيم غالي هو الاسم المستعار طول هذه المدة
المغرب له أوراق ضغط رابحة ويستطيع بها تركيع اسبانيا وإحدى هذه الاوراق ملف الهجرة وباستطعاته اطلاق جحافل المهاجرين الأفارقة وانتهى الامر
عجبا ..ولا حنكة المخابرات المغربية لما علما بوجوده .
والان على ماذا سيحاكم الدخول بجواز سفر مزور او بانتهاكات حقوقية او بالتشهير باعراض النساء
وباي اسم : ابراهيم غالي زعيم معركة سنضلستان
او بنبطوش محمد صاحب جوازان
ان لم يتم استغلال التماطل المقصود في الايام الأخيرة من اجل تهريبه من جديد الى الجزائر.
لتكتمل بذلك المسرحية الهزلية السمجة التي الفتها المخابرات الجزائرية و رقصت عليها اسبانيا كالغوازي.
استغرب من باقي اعضاء البوليزاريو الذين لا يزالون يساندون تنظيم عنصري اقصائي يحكم فيه من ينتمي الى قبيلة الركيبات فيما الباقي يعامل كالحثالة ( مع الاحترام التام لقبيلة الركيبات التي تضم خيرة رجال الوطن المحبين لوطنهم المغرب و الرافضين لهرطقات المارقين منها من البوليزاريو..)
لم ينجح عبر التاريخ اي حكم اسس على القبلية المقيتة…فهل في الصحراويون المغرر بهم من عقلاء ام على قلوبهم و ابصارهم غشاوة.
قوم لا يخجلون من أنفسهم!!يتحدثون عن الابتزاز،غريب أمرهم.من الذي ابتز ومنح أوراقا مزورة لزعيم العصابة للدخول إلى إسبانيا؟من الذي يلعب بورقة البترول والغاز من أجل الضغط عن طريق لوبيات العسكر في مختلف أنحاء العالم من أجل معاكسة مصالح المغرب؟؟الدخول إلى إسبانيا باسم مستعار وأوراق مزورة وصمة عار تنضاف إلى الكثير من النكسات في تاريخ نظام العسكر البائس …يتحدثون عن الابتزاز ههههه لا حول ولا قوة إلا بالله…..نتمنى أن تأخذ العدالة الإسبانية مجراها الصحيح ويتم القبض على المغتصب القاتل في أقرب وقت
على هؤلاء المجرمين تنطبق المقولة المشهورة (( إلى جات تجيبها سبيبة ….. وإلى مشات تقطع السناسل )) لقد حلت المصائب على الخصوم من كل جانب وأصبحوا يتخبطون في المتاهات والمزايدات. حيث أوراقهم تتساقط كاوراق الخريف ..
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين
بحجة التحقق من هويته تم تأجيل إستدعاء زعيم العصابة أمام القضاء،
سياسة الهروب إلى الأمام إن قامت المخابرات الاسبانية والجزائرية بعملها على أكمل وجه لتجنيب هذا الإرهابي من المحاكمة فسيعلن القاضي في الأيام المقبلة عن تعدر مقاضاة أو إستدعاء هذا المجرم بحجة عدم التمكن من التحقق من هويته، المهم من كل هذا مهما كان جواب إسبانيا عاى هطا التصرف كيف سيتعامل المغرب مع إسبانيا مستقبلا.
يبقى عندهم حل واحد .. غادي يمشي فيها بطوش ..تزاد عليه الحال مسكين و دخل للعناية المركزة و راه بين حيا و موت …. ..هكذا غادي يتنهناو جميعا..الجنرالات و القضاء و الحكومة الإسبانية..لكن المشكلة شكون مول الدقة..
غريب امر هاته المرتزقة
يدعون انهم دويلة و ليست لهم حتى أوراق هوية
بل يحتجون جوازات و أوراق الجزائر من اجل السفر للدول اخرى
اين هي اركان و القواعد التي تقوم عليها المؤسسات و الدول
كفى من استغلال معانات المغاربة الصحراويين و ايهامهم بما هو بعيد كل البعد عن الواقع
الجزائر و البوليزاريو يتخبطان في تناقضات مزمنة مرة يصورون المغرب على انه اداة بيد فرنسا و اسبانيا و مرة يشتكون من تدخل المغرب في سيادة اسبانيا او يشتكون من لوبي مغربي مزعوم داخل اروقة مصدر القرار في فرنسا يعارض مصالح الجزائر. لا يستقرون على راى
الخزينة المالية الجزائرية بالعملة الصعبة و بدون اي سقف تحركت في الساعات القليلة الماضية لتهريب رئيس عصابة بوليزاريو الى بلد امن . و التفبيش قائم على قدم و ساق لاجل تحقيق هروبه و بمباركة بعض ذوي النفوذ في اسبانيا . فقد سار عبئا على الحكومة الاسبانية بعذما انكشف امر مكان وجوده . و المخابرات الجزائرية تشك في المخابرات الاسبانية و تتهمها بتسريب الهوية التي ذخل بها ابراهيم رخيص الى اسبانيا.
انا من جهتي من الاحسن ان تبق الغالية هي و رباعتها مدة طويلة و كل يوم يكلفهم الملايين و عندما يستنزفون اموال الممول الرسمي سيتم اجبارهم على الافراغ و الطرد
اسبانيا لا تفعل الخير بل هي مع من يدفع
ناصر و السي احمد هما الي دصرو علينا اسبانيا عندما فضلا المستعمر الاسباني على العروبي
يجب على المحكمة الإسبانية أن تحاكم ابراهيم الرخيص على التزوير اولا وعلى التعذيب الذي كان يقوم به ضد المغاربة اخواننا المحتجزين في تندوف وتتركه يقظي الباقي من عمره وراء القطبان (كما تدين تدان ).حصلتي يا الديب إن الله يمهل ولا يهمل.
البول يساريو منظمة إرهابية وضيفية للجزاير الراعية للإرهاب
و المجتمع الغربي يُأيد الإرهاب الدي يتماشى مع مصالحه
يجب على المغرب أن يستغل هده المصيبة السياسية الإسبانية الخرخورية
انشري يا هسبريس