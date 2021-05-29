"البيجيدي" يبحث استعادة الثقة والعفو الملكي عن "معتقلي الاحتجاجات"‬

منفذ آخر نحو استعادة بعض من التوازن الشعبي يحاول حزب العدالة والتنمية سلكه، عقب طرحه لعرض سياسي وحقوقي جديد في أفق الانتخابات المقبلة يقوم على عناصر تلتقي في تحقيق “الانفراج وإعادة الثقة للعملية السياسية”.
فقد طرحت الأمانة العامة للحزب نقاشا في الموضوع منذ شتنبر من السنة الماضية خرج إلى العلن نهاية هذا الأسبوع، يتضمن تعزيز المكتسبات الديمقراطية والمرتبطة بالصحراء، ودعم القضايا العادلة للأمة، والتصدي للدعوات المتراجعة عن الديمقراطية.
وعلى المستوى الحقوقي، يدفع الحزب بحرية المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وحماية المعطيات ذات الصبغة الشخصية للأفراد، وصيانة الحريات الفردية، معتبرا أن هذه الأمور تشوش على المزاج السياسي العام.
ومن شأن المبادرة أن تثير سجالات عديدة، خصوصا بدفاعها عن معتقلي الحركات الاجتماعية، وفي مقدمتهم سجناء “حراك الريف” الرافضون لأي تدخل حزبي في قضية إطلاق سراحهم، وذلك بعد صدامات عديدة اتهمتهم خلالها الأحزاب بالانفصال.
عبد الصمد الإدريسي، محام عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال إن طلب الانفراج الحقوقي والسياسي يأتي بعد ملامسة شعور بالتبرم وعدم الثقة لدى المواطنين، مسجلا أن “إرجاع الأمل في المنظومة رهين بعرض جديد”.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الانفراج الحقوقي يمكن تحقيقه بعديد من الأدوات، وإيجاد صيغ مناسبة”، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس سبق وطرح مبادرات من خلال آلية العفو الملكي، “وهذه صيغة من بين الصيغ المطروحة”.
وأوضح الإدريسي، أن “البيجيدي” لم يطرح أجرأة الموضوع، لكن من الممكن أن ينال المعتقلون في قضايا عديدة، خصوصا الصحافيين، السراح وتستمر متابعاتهم بشكل عادي، مشيرا إلى أن “تحليل الحزب للواقع المحيط به، أفرز ضرورة تحقيق الانفراج”.
النفاق السياسي والدعاية المبكرة لحزب يحتضر…
هذا الحزب همه الوحيد فلسطين و تسمية الأزقة و الشوارع بأسماء الدواعش
اما القضايا الوطنية المصيرية فهي اخر اهتماماته إن لم نقل لا يفكر فيها اصلا.
الحل الوحيد هو حكومة تكنوقراط. هم ادرى بالتسيير و تحريك الاقتصاد بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة و المعتقدات الايدولوجية
يالا عدال ولا تنمية حيد ساعة غير قانونية او خفف علي شعب المقهور فرح شعب بحي حاجة زوينة ختموها ختم المسك وخا عدبة شعب المقهور اوزيدت عدبته حتي خنقته والله غدي تحاسب على كبير وعلي صغيرة نقد الموقف مزال عندكم الوقت ناس عيشة بسخرت الله بغيت غير نفيقكم من ناعس ديال رفاهية لفيه سيرو نعس مع الفقراء والمساكين الله يهديكم انشري هسبريس وشكرا
اوراء محروقة تلعبون بها قبل الانخابات ادهبوا بلا رجعة فقد كرهتونا فهاد البلاد اللهم ان جعلت لنا المغرب من عداب الدنيا فخفف عنا هدا البلاء
تجار الدين والله ما عندكم شي وجه
انا عمرني نتخابت على قبلكم تقيدت هاذ العام باش نسدو عليكم الطريق
حزب البليكي أساء إلينا وإلى الوطن بإسم الدين اجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا ودينيا. يلزمنا 20 سنة من العمل الجاد والكفاح والتضامن لكي نقوم بغسل أخطائه الجسيمة
سأجيب المانيا ومخابراتها بما قاله فريدريك نيشه
أولئك الذين يدعون أنفسهم بأهل الصلاح “ألمانيا حاضنة الارهاب” على وجه الخصوص هم الذين وجدتهم أكثر الحشرات سما ،يلسعون بكل براءة “براءة أدولف هتلر” ويكذبون بكل براءة ” براءة ضابط فيلم البيانو” كيف يمكنهم أن يكونوا عادلين تجاه دولة المغرب
وإن بلادة “ألمانيا حاضنة الارهاب” عميقة ولايسبر لها غور
هو غباء اذا لفهم أسلوب ….. لا يفهم
غباء تم حفظه في متاحف ألمانيا وذاكرة النازيين الجدد
لاتحاول يا كأس الغباء
فإنني سمح مخالقتي اذا لم أظلم وإذا ظلمت فان دوي الرعد ولعنات العواصف الساخطة ستعكر صفو طمأنينة قططكم
هكذا غرورك وهكذا تجاوزك
بتصرف و عذرا أستاذي نيتشه
أما الضفادع اللزجة “حزب قنافذ بن كيران المألفة قلوبهم على المال “فهم عكروا الهواء والدين داخل كل الانفس الحرة
أعتقد أن الوقت لن يسعفكم لأن القطار قد أقلع كانت فرصة ثمينة لم تستغلوها فأهدرتموها والشعب الذي أوصلكم لم تكونوا معه في الموعد بل خذلتموه لن يرحمكم هذه قراءاتي لواقعكم المزري والله أعلم.
لماذا التركيز هذه الأيام على حزب بذاته هل معنى هذا ان بقية احزابنا السياسية بخير ٠ام هو توجيه للناخب المغربي المحدود الإدراك نحو إعطاء صوته للون حزبي معين٠ ثم ماذا عن الاحزاب التي تعاقبت على تسيير الشأن العام بالمغرب واوصلت البلاد إلى شفى جرف هار لولا الالطاف الإلهية ٠رجاءا احترموا ذكاء المغاربة فغالبيتهم ليسوا قطيعا تتوجهون بهم أينما أردتم ٠
جاء موسم فتح الدكاكين الانتخابية أخرجوا سلعكم وخفضوا الأسعار لعلكم تجدون زبائن أين كنتم خلال هذه المدة ؟ ألم تخونوهم ألم تنادي بعض الجهات الى تقديمهم الى محاكم عسكرية . المهم اركبوا هذه الموجة فالأحزاب المغربية تتقن فن الاصطياد في المياه العكرة.
حزب لا يمثل الشعب .اعضاوءه كانوا جياع وجاوءا للاستغناء .خدموا الموءسسة المخزنية .افقروا الشعب .حزب مكروه من طرف الجميع .لم نري في حياتنا حزب مثل هذا اسوء حزب علي مر التاريخ .حبدا لو انحل واندثر لنسيانه.
لماذا خصوصا الصحفيين هل هم منزهون او معصومون من الخطأ
شوف اسي البوجادي القانون فوق الجميع ومنهم من تريد الإفراج عنهم بدون وجه حق لكي يلمعوا وجوهكم مع اقتراب موعد الانتخابات التي ربما الصف الاخير هو مصيركم فيها
إذن حسب هذا المقال أو الإنشاء كل الخنونة يمكنهم أن يساعدوا أعداء الوطن يطعنون فيه في الظهر ويجب إطلاق سراحهم كان شيء لم يقع.بؤس التحليل إله ينهل اللي ما يحسم. قهوجي أمي وسخ فرعتونا راسنا عليه وهو بالحجة و الدليل تعامل مع أعداء المغرب الحبيب و أراد أن يشتبه من أجل بضعة .دزاهم اخخخخخخخخخخخخخخخ
هههههههه
لبسم الله الرحمان الرحيم :اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية….
صدق الله العظيم
حزب مخادع و منافق و لا ملة له غير النفاق و الشقاق…. ألم يكن العثماني امبن حزب العدالة و التنمية ضمن فريق رؤساء الاحزاب الذي اتهم الريف و ريافة ضمن الإنفصاليبن؟؟ إذا كان قادة حزب الثعباني يظنون ان كل المغارية عندهم كرون، فهم واهمون. فاتكم القطار
السلام عليكم.نفس الاسلوب اللذي استعملوه اثناء انتخابات التشريعية عام 2011 بالدفاع على المكتسبات الديمقراطيه والحرية الفردية والتصدي لكل أنواع الاستبداد تجاه المواطنين ووووو ولكن ما أن وصلوا إلى السلطة وجلسوا على كراسيها حتى أقبروا جميع المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من اجلها الشعب من قبل وبدؤوا يسنون في قوانين لي تكبيله وتكليخه وتفقيره وتجويعه أكثر مما كان عليه من قبل.فعلا إنهم منافقين بامتياز يتلونون كالحرباء حسب المكان والزمان .الفرق أن الحرباء جعلها الله فطرة فيها لتتلون استعدادا لأي هجوم قد يطالها من المفترسات او لتصطاد ما تأكله دون أن تحس بها الغنيمة التي ستصطادها أما هؤلاء يتلونون للضحك على السدج والمغفلين اللذين وثقوا بهم وأحيي الرسام على كاريكاتوره.فعلا جسد حقيقتهم بهذا الرسم حيت كانوا يستعملون اللحية والدين ليضحكوا بها على السدج لي يصولا إلى أهدافهم على ظهورهم والآن لما علموا أننا فطنا بالاعيبهم الشيطانية بدؤوا يحسنون لحياهم لي يظهروا بحقيقتهم المرة التي شوهتم أمام المجتمع.صحيح أن النفاق فيه انواع ونفاق تجار الدين هو الاخطر بينهم الله يحفظنا منهم
العدالة والتنمية باغيين يركبو على العفو والملك رآه مخ ما يدير شي عفو حتى يدوزوا الانتخابات.باش ما يركب حتي واحد .زمتونا فهاذ الحجر ان شاء الله نردولكم الصاع صاعين .
ماكنفهمشي فسياسة ومكنفهمشي في الأحزاب ولاكن أقسم بالله هكنسمع أو كنقرا شي مقالة على أحزاب قلب ديالي كضياق معند الله
نتمنى ان ترحلوا وبدون رجعة. ابتعدوا من فضلكم عن تسيير الشان العام اذهبوا الى الزوايا والمساجد واعتكفوا ولا تقربوا السياسة لانها ليست لمن يقول عفى الله عما سلف. السياسة تربط بالمحاسبة وتحمل المسوولية والابتعاد عن اللاهوت الذي يدغدغ شعور المواطن المسكين الذي يعتقد انكم فعلا ستخدمون مصالحه باسم الدين واليوم الاخر. ارحلوا من فضلكم وأكلوا ما اكتنزتم من المال في في سنوات المغاربة العجاف لا خير لمن يستعمل الدين والنفاق في تسييير شؤون البلاد. المغرب محتاج الى رجال ونساء بنظرة اخرى تخدم مصالح البلد العامة وليس البسملة في او الخطاب وفي اخره الشيطنة. وشكرا
حزب منافق و أسلوب القط الفأر. حزب ليست له مبادىء و أغرق البلاد و العباد في الفقر و المشاكل الاجتماعية الكبيرة. أعرف من الناس من أفقره هذا الحزب بسياسته النقابية و العمياء و أصبح شخصا مذلولا و مثله من الشعب طبقة مهمة و كثيرة.
إلى مزبلة التاريخ إن شاء الله و إن كانت هناك ديمقراطية حقة. الشعب سوف يهب هبة كبيرة لمنع هذه الشرذمة من العودة إلى الحكم و تفقير المزيد من الشعب الكبير العظيم.
المغاربة عاقوا بكم المنافقين و سوف يحاسبكم حسابا عسيرا في الإنتخابات المقبلة ثم تحاسبون عند الله بعد ذلك.
أسرد للقراء تجربة صغيرة مع أحد رموز هؤلاء المنافقين الذي يسمى وزير النقل اعمارة فقد راسلته من أجل أن يحل لنا مشكل كشركة للسياحة و النقل لكنه لم يقم بأي شيء ما يعني أنهم منافقون كبار و لا يهمهم سوى المال و الفساد و أكل مال اليتامى و الفقراء من الشعب. أسأل الله أن يغير حسابهم و أن يحاسبوا حسابا غير يسير و يعاقبوا في الدنيا قبل الأخرة لأنهم فعلا أفقرونا و أماتوا أهلنا. و لولا جلالة الملك الحبيب العزيز لفتكوا بالشعب و نهبوه كما فعل كبير كهنتهم البنكرانية.
الله حسيب.
عاقوا بكم كاملين لا أنتما لا الاخرين كما يقول المثل( كي عبو كي حمارتو) هدا عنوان ذلك كله
عقنا بالبيجيدي و اخنوش و الاحرار الاشرار اللي حاكمين البلد و المخزن و الداخلية و الانتخابات كل الدكاكين السياسية . قالها ناصر الزفزافي الاسد . لا امل يرجى