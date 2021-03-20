"البيجيدي" يرفض تحرشات الجزائر في فكيك ويندد بـ"فضيحة القاسم الانتخابي"

"البيجيدي" يرفض تحرشات الجزائر في فكيك ويندد بـ"فضيحة القاسم الانتخابي"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 20 مارس 2021 - 13:00

أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي الحاكم رفضه “التحرشات” التي تعرفها المنطقة الحدودية فكيك من طرف الجزائر، معلنا التعبئة الشاملة وراء الملك محمد السادس للدفاع عن وحدة المغرب الترابية في دائرة حدوده.

وكان مغاربة الجهة الشرقية، يوم الخميس الماضي، على موعد مع تنفيذ قرار السلطات الجزائرية القاضي بالانسحاب من منطقة “العرجة” المتاخمة للحدود، التي ظلوا يستغلونها لسنوات في الفلاحة، والذي بلغوا به من قبل عناصر من السلطات المغربية والجزائرية في وقت سابق.

وخلف القرار الجزائري استياء عدد من المواطنين الذين كانوا يعيشون أساسا على أشجار النخيل في منطقة “العرجة ولاد سليمان”، وأصبحوا بين عشية وضحاها بدون مورد رزق في ظل صعوبة المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة، بينما تطالب هيئات سياسية السلطات المغربية بتوفير البديل للمتضررين الذين يقدر عددهم بالعشرات.

وجاء الموقف المذكور ضمن افتتاح المجلس الوطني لـ”حزب المصباح”، اليوم السبت بالرباط، حيث أعلن عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس، أن هذه الدورة تأتي في سياق هذه التحرشات، موضحا أن “انعقاد الدورة يأتي لتقييم أداء الحزب واتخاذ المواقف المناسبة باستحضار الظرفية السياسية والدور المحوري للحزب في المشهد السياسي الوطني”.

من جهة ثانية هاجم نائب رئيس المجلس الوطني لـ”البيجيدي”، الذي ناب عن المستقيل إدريس الأزمي الإدريسي، ما وصفها بـ”فضيحة القاسم الانتخابي الذي تم المصادقة عليه في البرلمان”، موضحا أنه “عصف بمكتسبات التوافق بين الأحزاب بخصوص نمط الاقتراع الذي جرى به العمل منذ ثلاثة عقود”.

وجدد حامي الدين التأكيد على أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين “يعد مسا واضحا بالمكتسبات الديمقراطية، والمبادئ الديمقراطية، من قبيل الاقتراع الحر والمشاركة المواطنة”، مشددا على أن الدستور واضح في طريقة اختيار ممثلي الأمة عن طريق الاقتراع الحر والنزيه.

وسجل المتحدث ذاته أن من وصفهم بـ”الدهاقنة” “اختاروا نظاما هجينا لا مثيل له في العالم، ويجعل من المغرب حالة شاردة”، مشيرا إلى ما وصفها بـ”حالة النكوص التي حملها هذا القاسم الانتخابي بشكل معاكس للدستور في ما يخص إرادة الناخبين التي يتم التعبير عنها بالتصويت”.

حامي الدين أكد أن “إقحام الأحزاب القاسم الانتخابي غير المتوافق عليه ومعاكسة الإرادة الحكومية التي تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري يتطلب اتخاذ الجواب المناسب عن هذه الوضعية الشاذة التي لا تخدم المصلحة العامة للوطن، وتعد تراجعية لا يمكن القبول بها دستوريا وأخلاقيا”.

الجزائر القاسم الانتخابي حزب العدالة والتنمية فكيك

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‫تعليقات الزوار

10
  • Hamid.dz
    السبت 20 مارس 2021 - 13:09

    لماذا لم نسمع لكم حسا يوم وقع عثمانيكم على قرار التطبيع مع الصهاينة ؟ أرضنا واسترجعناها فأين الإشكال ؟ ابلعوا ألسنتكم وإلا طالبناكم بحقوق استغلالها على مدار العقود المنقضية

    -27
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  • أسير
    السبت 20 مارس 2021 - 13:10

    فكيك يا فكيك وما لقتيش شكون لي يبكي عليك

    10
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  • HAMID
    السبت 20 مارس 2021 - 13:11

    على اي تحرشات ؟اراضي العرجة اراضي جزائرية ولها الحق ان تعيدها،عكس اامغرب الذي لا يتكلم عن سبتة ومليلية.

    -16
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  • وجدي
    السبت 20 مارس 2021 - 13:12

    ااجزائر استرجعت ارضا هي قانونيا ارض جزائرية و الا فأين الجيش الملكي ؟ لماذا يسمح بالتحرشات اليست مهمته الاولى حماية الحدود ؟ النقاش الحقيقي هو من اتفق مع الجزائر و اعطاها تلك الاراضي

    14
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  • Mouatene
    السبت 20 مارس 2021 - 13:13

    البيجيدي حزب منافق بالدرجة الاولى لولا المناصب لما وقع اتفاقية التطبيع مع اسرائيل,مع كل احترام وتقدير لليهود المغاربة. والان يتحدث عن فيكيك

    7
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  • ابوهاجوج الجاهلي
    السبت 20 مارس 2021 - 13:17

    أنها مزايدات انتخابية في هذه اللحظة الحرجة وهناك من يريد استغلالها وتجار الدين يحاولون اللعب على الاحداث كما لعبوا على احداث حراك 20 فبراير من اجل ماربهم المصلحية ليس الا.

    14
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  • اليأس
    السبت 20 مارس 2021 - 13:17

    عشر سنين اسي حامي الدين ونتوما عاطينا غير البلابلا
    ليست لكم اية مصداقية، فقليلا من الحياء من فضلكم

    10
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  • Moha
    السبت 20 مارس 2021 - 13:21

    فضيحة القاسم هي فضيحة عالمية تذل على أن النظام المغىربي هو نظام هجين يخشى صوت الشعب

    -1
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  • رشيد
    السبت 20 مارس 2021 - 13:21

    لا تريد ولاية ثالثة لكم لان الاميين الموهوبين الديماغوجية ما زالوا يصدقونكم فيوصلونكم للسلطة ويدفع الجميع الثمن. فانتم لا مبادىء لكم تقولون قولا وأعماله ضده

    8
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  • خديجة
    السبت 20 مارس 2021 - 13:23

    ونحن بدورنا ندد بفضيحة اسمها البيجيدي ، علا ربي ايلا ما عطيونا بالتيساع لينا ولقضايا بلادنا ، الحمد لله كاين ملكنا الهمام بحكمته وحنكته سيتصدى للأخطار ، أما نتوما غير تركنو من نهار شديتو الحكومة والشؤم يخيم علينا لا حياة هانئة ولا شعور بالامان ، الشيء الوجيد الذي أفلحتم فيه هي أنكم كدرتم عيش المغاربة وتهددون السلم الاجتماعي وتسببتم في الاحتقان ، الله ياخذ فيكم الجق

    7
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