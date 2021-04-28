البيجيدي” يشكك في قدرة “قانون الكيف” على تنمية الأقاليم الشمالية…

يواصل حزب العدالة والتنمية وضع العراقيل التشريعية في وجه المصادقة على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مشككا في قدرته على تحقيق التنمية في الأقاليم المعنية.
مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قال إن مشروع القانون جاء مليئا بالإحالة على النصوص التنظيمية، ولم يتضمن ضمانات قوية لتوجيه إنتاج القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية فقط، مع عدم تحديد المناطق المعنية بالاسم وبدقة، مضيفا أن المشروع لن تكون له علاقة بتنمية المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، التي تحتاج في رأيه إلى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية، لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم المتدنية بها، مبديا تخوفه من أن يزيد هذا القانون من معاناة الساكنة المحلية وعموم المغاربة.
واستغرب الإبراهيمي طرح “مشروع قانون القنب الهندي” للمناقشة في سياق تجاذبات انتخابية، متسائلا عن وجه السرعة في طرحه وبرمجة مناقشته، وما إذا كانت المصادقة عليه اليوم سيترتب عنها تحقيق تنمية في اليوم الموالي.
يأتي هذا في وقت قدم وزير الداخلية أمام أنظار لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الخميس الماضي، تفاصيل مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انتظار مناقشته خلال الأيام المقبلة.
ورغم أنه دخل مسطرة التشريع فقد شدد فريق “البيجيدي” على أن طريقة إعداد المشروع لم تعتمد مقاربة تشاركية، خاصة أنه يعني ستة أقاليم ويمس صورة المغرب؛ على اعتبار أن التقارير الدولية تصنف المملكة من الدول الأكثر إنتاجا للمخدرات، مستغربا طرح مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في سياق يعرف تجاذبات انتخابية، كما حدث سنوات 2009 و2015 و2016.
وطالب “البيجيدي” برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذا المشروع؛ وكذلك بمهام استطلاعية حول مواضيع وقضايا ذات صلة به، معتبرا أن الأمر يتعلق بقضية كبيرة تحتاج إلى توسيع الاستشارة مع المؤسسات الدستورية المعنية، ومع المزارعين، ومع عموم المواطنين، ومنبها إلى كون المشروع له انعكاسات على مناح كثيرة، منها البيئة والفرشة المائية، والصحة والأمن وغيرها.
وسجل رئيس فريق العدالة والتنمية أن هذا المشروع كان يقتضي إشراك المجتمع المدني، والمؤسسات الدستورية والجماعات الترابية ووكالة تنمية أقاليم الشمال، موضحا أن التصويت على نقل القنب الهندي من جدول إلى جدول أقل خطورة، داخل لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، استغرق سنة، وصوتت لصالح ذلك 27 دولة، في وقت رفضت 25 دولة هذا التصنيف، وامتنعت دولة واحدة عن التصويت، ما يعكس انقسام المنتظم الدولي حول موضوع الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي.
البيجيدي لا يهمه لا تقنين الكيف و لا تنمية الأقاليم المعنية بالتقنين ! البيجيدي يريد فقط وضع العصى في العجلة انتقاما من القاسم الإنتخابي الذي سيحرمه كما يضن من ولاية ثالثة في الإنتخابات القادمة ! البيجيدي يعمل بمقولة علي و على أعدائي !
البيجيدي يمشي الى الوراء بي 1400 سنة ويبحث له عن مكان هناك ، البيجيدي خارج الزمان والمكان هو مجرد جماعة الخوانجية تبيع الخزعبلات و الاوهام وتستعمل الدين في التجارة والسياسية .
بالفعل لان التقنين هو مجرد الهروب الى الامام لتحقيق عدة أهداف سياسية ولا علاقة له بتنمية المنطقة لان البلد لا يتوفر على منظومة الانتاج والتسويق والتصدير وهذه تتطلب ملايير الدراهيم من طرق الانتاج ومختبرات ولوجيستيك مظمون ومختصين وتقنيين ومهندسين وخبراء فقط اثير الموضوع بعد التطبيع مع دولة تعتبر الوحيدة في العالم التي لها إمكانية استغلال النبتة وهذا هو مربط الفرس !!
لقد سءمنا من إصدار قوانين واجراءات دون التهييء الجيد الإمكانيات المادية للتطبيق على ارض الواقع فهاهو قانون الكيف دون وجود بنيات مختصة وهاهو التغطية الصحية دون وجود مستشفيات وأطباء .
انه الهروب الى الأمام ونحو المجهول
متى كان للأحزاب رأي يخدم مصلحت المواطن حتى يأخذ بما ترونه في صالح المنطقة / كفى لقد مللنا من كل هذا!!!!!
وشهد شاهد من أهلها. تقنين الكيف لن تكون له ايجابيات في تنمية أقاليم الشمال وإنما سلبياته وأضراره على الشعب ستكون كبيرة..
سبحان الله .. نفس الرأي نحن كذلك نشك في قدرة تسيير البلد من طرف البيجيدي
أصبح شراء قطعة حشيش (طرييفة) بمدينة فاس كشراء سجارة، جل تلاميذ المستوى الثانوي يتعاطون الحشيش نظرا لسهولة الحصول عليه و تواجده بكثرة في مدينة فاس (حتى بعض الإناث بدأوا يتعاطونه مؤخرا للتأكد وجب فقط زيارة بعض الحدائق أو المقاهي المجاورة للمؤسسات التعليمية) أما الأمن فداير عين ميكة، هذا و الحشيش غير مرخص و ممنوع. أما بعد تقنينه ستجده يباع كليقامة أو الشيبة في الأسواق و ربما وجدته حتى في بعض المتاجر في علبة مزركشة تحمل عنوان “حشيش مصادق عليه من طرف الدولة”. لك الله يا وطني.
واختم بهذا الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة ، قال : كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ). رواه البخاري
البيجيدي يشك في كل شيء و لا يشك في قدرته على تسيير شؤون البلاد. ايوا باز ل هاد الناس و الله ما كايحشمو.
نصيحة لهم : اتركوا السياسة ل ماليها. نتوما قضيتو الغرض، لهلا يخلف على الشعب المكلخ لي صوت عليكم
سراحة انا شخصيا مكنضنش لانه شعب عندنا يضرب الغيطة .و 2 سلندر ويفيق حتى 12 دنهار .واش يفيق يدير يمشي يشري زطلة ويجي يكمل الباهية .السعودية قطعات تجارة مع لبنان عل حساب المخدرات ونتما جيبلنا كدبة تقنين ستعمال الطبي .بركة من تدمير الشعب .واش معندكش امكانية ستغلال منطق جبلية عتوها اليبان ولا الاسبان .راه سياسة لغدا دولة فيها تادي الى الهلاك
ياك غير أغراض طبية لاش كثكثروا شوار . المغاربة كاملين باغين تقنين زراعة و تسويق واستهلاك الكيف. ملايير د ملايير كضيع إلى تبعتي بولحية.
البجيدي يطلب إشراك المجتمع المدني،!!!
حتى حصل عاد بدأ يقلب على المجتمع المدني
وعلاش ا سي إبراهيمي متشاركوش المجتمع المدني في دراسة مشاريع القوانين الأخرى،؟ علما أن كل ما شرعتموه في عهد حكومتكم والحكومات السابقة هو ضد مصالح المجتمع المدني والشعب
متى كانت المخدرات مصدر ازدهار لاي بلد. تقنين الكيف سوف يكون في صادح البارونات الذين سييصبون يتعاطون لامورهم في واضح النهار. والبارونات لا يفكرون إلا جمع الثروات ولا تهمهم البلاد. انظروا في مدن الشمال من يملك العقارات الكبيرة والسيارات الفارهة…
والشعب المغربي يشكك في قدرة البيجيدي على اقناع المواطنين بالذهاب الى صناديق الاقتراع و تصدر الانتخابات المقبلة….!!!!؟
Les barons de drogues en Europes vonts perdre des milliards avec la legalization du Cannabis au Maroc, ils ne sont pas heureux et beaucoups d’entre eux sont des séparatistes , ils serons les vrais perdants
Il y aura une industry farmaceutique au nord du Maroc qui va créer des milliers d’emplois et des dizaines de milliers de petits agriculteurs pourrons enfin vivre sans avoir peur d’aller à la prison, ils pourrons faire beaucoups plus d’argents légalement et honnêtement
Le Maroc avance et le PJD ne pourra pas jouer la carte de la religion dans cette affaire
صحاب الحشيش المجرمين من دابا و هما يحلوا فمهم بل يريدون رد الاعتبار و احتكار هذا المنتوج و منعه على المناطق الاخرى،
إنه نفس الجشع و الطمع الذي جعلهم مجرمين و الآن سيعتبرون نفسهم أبطال انقاذ المغرب من الافلاس
البيجيدي عبارة عن تنظيم معطل لكل شيء فيه مصلحة اامغاربة. و هو الان يقايض قانون القنب الهندي بقانون القاسم للانتخابي. لعبة دنيئة
البيجيدي لا مصلحة له في تنمية الشمال المغربي أصلا.
من حق جميع المغاربة زراعة الكيف. و ليس الشمال فقط. نحن أيضا مواطنين مغاربة.
و نطالب ببادخال هذه الزراعة تطويرها بباقي المناطق.
فلفة نعناع ب درهم واحد ليست هي لفة الكيف ب 30 درهم.
البيجيدي” يشكك في قدرة “قانون الكيف” على تنمية الأقاليم الشمالية…
في ظل تواجدكم على الساحة فإن كتب لمناجم الذهب أن تتواجد في الأقاليم الشمالية فلن يتغير الأمر