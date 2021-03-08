"البيجيدي" يطلب الفتوى بشأن "الكيف" .. ومصدر حكومي يرفض إقحام الدين

للمرة الثالثة، يتدارس مجلس الحكومة، الخميس المقبل، مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في وقت يضغط حزب العدالة والتنمية من أجل تجميد هذا القانون أو تأخيره عبر دعوته إلى إجراء دراسة الأثر وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.
وكشفت مصادر مطلعة أن قيادات في حزب العدالة والتنمية، بعد خرجة عبد الإله بنكيران، طالبت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة بضرورة أخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس العلمي الأعلى في مشروع “الكيف” الذي أعدته وزارة الداخلية.
ويمكن للحكومة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بموجب قرار لرئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها.
وكان الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية المتمثل في حركة التوحيد والإصلاح طالب أيضا بضرورة أخذ رأي “أكثر من مؤسسة دستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء المجلس العلمي الأعلى”، بخصوص تقنين المغرب للقنب الهندي.
ويهدف “البيجيدي” من وراء خطوة إقحام المجلس العلمي الأعلى إلى حسم المسألة من الناحية الشرعية ورفع الحرج عن حكومة العثماني، خصوصا بعدما التزم بنكيران بتقديم استقالته من الحزب إذا وافقت الأمانة العامة لـ”المصباح” وصادق نواب الأخير على مشروع قانون تقنين القنب الهندي.
واستبعد مصدر حكومي تحدث لهسبريس إمكانية دخول المجلس العلمي الأعلى على خط مشروع تقنين القنب الهندي أو إصدار أي فتوى في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذا المشروع أتت به جهة حكومية ويجب أن يناقش ضمن المسار الحكومي، بعيدا عن إقحام الدين في مثل هذه المواضيع.
بدوره، أكد مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، أن المجلس العلمي الأعلى لا دخل له في الصراع والجدال السياسي، مشيرا إلى أن رأي المجلس هو فقهي، وحتى في حالة ما طُلب منه إبداء الرأي بخصوص النظر في مسألة تقنين القنب الهندي فهناك قنوات واضحة في هذا المجال ولجنة مكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى.
وشدد عضو المجلس العلمي الأعلى، في تصريح لهسبريس، على أن كل ما يتعلق بالإفتاء هو اختصاص حصري لإمارة المؤمنين، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام نسبت إليه تصريحا قديما حول الموضوع مجتزأ من سياقه.
الخمر موجود، السجائر موجودة،. دير ذعارة موجودة….. يطلبون الفتوى الله اغبرلكم شقف
هذو بغاو يرميو الكرة عليهم قالك هذا واحد الطبيب ديال التجميل معجب بتحد المشايخ سولو قالو الى بغيت نولي طبيب ديال التجميل واش حلال ولا حرام هذاك الشيخ حتى هو براكتو قالو اوليدي نحن في دولة اسلامية الى سمحت ليك الدولة وعطات ليك الرخصة ديرو
ههههه سبحان الله.. قول يطلبون فجوة وليس فتوى.. لأن الدين واضح وصريح فهاد الموضوع.. كل ما يذهب العقل ويجعله في غير محله حرام.. هاد المنافقين مزال يخرجوا لنا بفضائح اكبر واكبر
اتركوا الناس تعمل على راحتها ،وتدبر قوتها اليومي، ماترحموا ماتخلوا رحمة الله تنزل ،والله نهايتكم اقتربت ،تدقون آخر مسمار في نعشكم
لماذا لم يطلبوا الفتوى في 90000 درهم التي ذهب بها زعيمهم. كيف لشخص يقضي اربع سنوات على رأس الحكومة. يتقاضى تقاعدا ب90000درهم وجندي يقضي 30سنة من الحراسة عل. الحدود يتقاضى تقاعدا اقل من 3000 درهم.
اكبر بلاء ابتلا به مغربنا الحبيب هي هذه الأحزاب السياسية التي تشمأز لها الابدان لم أقرأ ولو خبر واحد ان هولاء الامتهازيون خدموا بلادهم باخلاص
: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ.
لماذا لم يطالب هذا الحزب فتوى في ما يتقاضاه شيخه من أموال الشعب؟ أليس هذا أسبق وأولى يا تجار الدين؟؟؟؟
ها ماقالت الشوافة ولينا فالفتوى تاني
الم اقل لكم ان مكان هؤلاء الزوايا والأضرحة
اليوم الفتوى على الكيف
وغدا الفتوى على الربا ومعاملات الابناك
وبعد غد فتوى ضرائب الخمر
وبعد غد فتوى الذهاب في الشارع بدون حجاب ولا لحية
وفي الأخير نصبح ننتظر فتوى الفقيه من إيران
اجمعوا حقائبكم من فضلكم وغادروا بهدوء
لقد مل منكم الشعب رجاءاً ارحلوا بهدوء واغلقوا الأبواب من وراءكم ولسنا في حاجة إليكم
لدينا ملك حفظه الله نحبه بكل صدق يدافع عن مصالح بلده ولو كانت في أقاصي البحار
لقد ندمت في اليوم ألدي طالبت فيه عائلتي الكبيرة والصغيرة التي تتوفر على اكثر من عشرين صوتا للتصويت عليكم
القنب الهندي يُباع ليلا و نهارا و جهارا سواء قُنَّن ام لم يُقنن
البجيدي يجب أن يرحل وكفانا نفاقا واستهتارا بمصالح المغاربة.دول كبرى اقحمت القنب الهندي في التداوي و نجحت وأنتم تختبئون وراء فتوى لأنكم متخلفون ورجعيون وخائفون من منبع روحكم الحزب المذموم الآخر وهذه قمة الهروب للامام لهذا يجب أن ترحلوا وبالحاح. والله كرهناكم
تجريم أو تحريم الكيف لا يحتاج إلى فتوى. الحلال بين والحرام بين. ولا داعي المناورات واللف والدوران وقلب الحقائق والتأويلات الفارغة.
اقول للبيجيدي طلب فتوى باش يتحلل الحزب الاسلامي الذي قهر المغاربة وفقرهم بالسياسة لا الشعيبة والبيع والشراء في الدين وانتاج الاوهام والخزعبلات والغباء والخرافات
لماذا لم يطلبوا نفس الفتوى في انتاج الخمور و التبغ !!!!
سواء قنن الكيف أو ام يقنن فإن أصحاب (التبويقة )لن يتخلوا عنه وسيجدونه في السوق شاء من شاء وأبى من أبى .
الحلال بين والحرام بين أن ربي قال أنبياء لا تحرمو ما حللت ولا تحليلو
ما حرمت لو شاء الله لو هذاكم أجمعين عن سيراط المستقيم
صدقة الله والعضيم أنشرها للخير
_ متى طلب المختبر العلمي الفتوى ، للقيام بعمليات كيميائية و مختبرية .
– هل هناك مختبر علمي اسلامي او مسيحي ؟.
الفتوى في المغرب كاتجي من فوق الفوق ماكاين لا مجلس علمي ديني فني تراثي بيئي …. بلا ماتبقاو دورو على العلاما و الفقها… الحشبش مزيان و عندو منافع على الشعب واش نتوما غادين تعرفو حسن منهوم croisez les bras ….
هل حزب الفانوس يطبق الاسلام ام اصبح الاسلام بالمظهر، فاتقوا الله يا ناهبي اموال الشعب،تحرمون وتحلون بدون شرعة ولا منهاج.
بركة من التمثيل راه كلشي تايعرف انه البيجيدي ولا غيرهم ليسوا اصحاب الكلمة الاخيرة .
هههه طبقوا الفتوى بعدا التي أقحمها بنكيران في خطابه حين قال غرغري يا بطني أو لا تغرغري فلن تأكلي سمنا ولا زيتا حتى تشبع بطون فقراء المسلمين حتى صدقات فالاخير كرشوا لي شبعات وكرش أتباعوا وليس بطون الفقراء أو يظهر لهم اللجواء إلى الفتاوى فقط حين تتعلق الأمر بمصالهم أو في صالحهم وليس في صالح الشعب بأكمله.منافقين يالطيف
السي العتماني انتم الاسلامين..الشياطين..اقهرتوهم بالتضليل والنفاق…..اقهركم..خوف بنكيران….كانكم دباب..بدوني جناحين……سولو…مدير شركة التبغ…..ومدير الجمارك….واش…انرخصو الكيف…او.لا……باش يبقا لنا سوبر مان مايطير….فالسماء جاوبونا…ولا خليو حتى نمشيو فحالنا من الحكومة..
وقبل ذلك نريد فتوى بشأن التقاعد المريح والامتيازات التي حصلوا عليها على حساب الشعب واستغلالهم الدين والدولة لتكديس ثروات هائلة دون وجه حق
ههه وماذا يقول فقهاء العدالة والتنمية او بمعنى اصح فقهاء التوحيد والاصلاح ام انها تريد رمي الكرة في ملعب علماء وفقهاء لكي تبرر شرعنتها للموقف اممم يبحثون عن كل تبرير لشرعنة فساد عجيب عجيب عجيب
شحال من قرار دوزوه ،يلاه بان ليهم يطلبو الفتاوي…،؟؟؟قمة التناقض والضحك على الذقون
النفاق اصبح ملازما للبيجيديين ما علاقة تقنين زراعة القنب الهندي بالدين الايرى هولاء ان التقنين افضل من الفعل في الظلام والذي يستفيد منه اللوبيات على حساب المواطن َالبئيس. ابعدوا الدين عن السياسة.
نريد التغيير و جرأة في اتحاد القرارات وخلق فرص الشغل . بصراحة هاد الحزب لم يكن في المستوى . رئيس الحكومة بدون كاريزما و لا شخصية .
مافيا الحشيش و تجار الدين فقط هم من يعارضون تقنين زراعة الكيف بينما الخمور و السجائر تباع عينا بيانا، القانون يهدف إلى تقنين زراعة الكيف و استعمالاته الصناعية و الدوائية، و هذا الإستعمال سيحرم مافيا المخدرات من استعمال الكيف لإنتاج الحشيش،
على العدالة والتنمية ان تبعد الدين عن السياسة، والله الى كلشي عاق بكم الكدوب والنفاق؟
يا سادة إنهم منافقوا العصر الحديث … لماذا لم يطلبوا الفتوى في مسألة الخمور والقمار ودور الدعارة والفساد…
ويلكم من عذاب الله أيها الدجالون المنافقون والمتاسلمون . أنتم والله أخطر على المغرب من الكوارث الطبيعية … تبا لكم …
أنا مع اقصاءكم من المشهد السياسي برمته …
اي نقاش يريدون ، الا اذا ارادو اطفاء نار اشعلوها ،
مثلا الكحول ، اذا استُعمل كمعقم فهو حلال واذا شُرِب فهو حرام. العنب حلال وغرسه كذلك، لكن اذا حُوِّل خمرا فهو حرام. كذلك نبتة الكيف ،اذا استُعملت كمواد تجميلية ، او مواد طبية فهي جائزة . اما الحشيش فهو موجود رغم مجهودات الامن في محاربة ترويجه، والخمر مقنن لأجانب، ويدر ضرائب للخزينة ، فأي نقاش يريدون.
“البيجيدي” يطلب الفتوى بشأن “الكيف” وأنا أطلب فتوى بتنحيتكم من الحكومة فمنذ مجيئكم ونحن نعيش الويلات لما لا تطلبوا فتوى في سرقة أموال الشعب ولماذا لا تطلبوا فتوى عندما طبعنا مع اليهود ولماذا لا تطلبوا فتوى في الفساد والنهب والخمر
لماذا لا تطلبوا فتوى في من إشتغل 4 سنوات وحصل على تقاعد ب 9 ملايين في الشهر لماذا لا تطلبوا فتوى في ساكنة الجبال والقرى الذين يعيشون عيشة اصحاب القرون الوسطى الله يعطينا وجهكم
ولم لا يطلبون الفتوى في الرواتب والامتيازات والمعاشات السمينة لقد استغلتم الدين لاستقطاب المواطنين الفقراء والاميين
فقط من باب التوضيح اين كانوا حين لما رفعوا من الضريبة على الخمور والدخان هل ضريبة على الخمر حلال والقروض الربيبوية من البنوك الدولية حلال اليس هذا نفاق عملي وتناقض
و لماذا لا يطلب حزب البجيدي الفتوى حول بيع الخمور ومنح الرخص للبارات، وملاء خزينة الدولة من الرسوم الجمركية المتئتية من استيراد الخمور..؟!!..ولماذا لم يطلب الفتوى حول شرعية القروض من البنك الدولي والمؤسسات المالية التي اثقلت بها حكومته كاهل البلاد والعباد…؟! انه حزب الشقاق والنفاق….!ام انه يريد ان يبتز المخزن ليجني مكاسب وتنازلات..ويصفي معه حسابات ضيقة خصوصا بعد اقرار القاسم الانتخابي… الذي يعني له رسميا ان ساعته قد ازفت وبدون رجعة..
حزب العدالة والتنمية باجنحته او دروعه اما يسمونهم هل هم الحكومة او جزء من مكونات الحكومة وماهي هده الاهمية الثقيلة التي يظهر بها الحزب في خرجاته اي قيمة دستوؤية لها اما في ما يخص نبتة الكيف فوزارة الصحة والفلاحة هم ادرى بتقيم النبة اضرارها ومنافعها ومدام لها منافع فمن الارجح ان يكون الانتاج والتسويق والاستهلاك لهما ضوابط من اجل حماية الفلاح والمستهلك من بطش السمارة والوسطاء والدولة هي من لها الحق في تعين من يتكلم ويقرر وليس اي حزب له مكانته لان هده المكانة مرتبطة بالمدة الزمنية او حل للحكومة
لماذا قيادات حزب العدالة والتنمية،،لا تطالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة بضرورة أخذ رأي المجلس الاقتصادي والمجلس العلمي الأعلى في التعويضات التي يتقاضونها بيليكي ؟ أم هل يجوز الدبشخي… دون تذكير شيخهم ابن الكيران وهم معه بكل القوانين التي صادقوا عليها دون انتضار رأي أحد؟ ما حكم الشرع في التماسيح والعفاريت هل يجوز تربيتها و تسمينها وبعد ذالك اطلاقها على البسطاء من المواطنين؟
كان لفقيه عدد كبير من المنازل يكتريها للمتزوجين وغير المتزوجين وكان لا يعرفهم شخصيا لأنه كلف شخصاً هو من يقوم ويسهر على التعامل مع المكترين وذات مرة أتى أحد المكترين الغير المتزوجين إلى الفقيه من أجل الفتوى فقال للفقيه أنا كنت أسكن في منزل وكنت حينها أعزب وفعلت فيه بعض المحرمات كالخمر والمخدرات وأشياء أخرى والآن قد تقدمت بالخطبة وسأتزوج هل يمكن أن أكمل حياتي مع زوجتي في ذلك المنزل فغضب الفقيه وقال له بصوت عال ذالك المنزل يجب أن يهدم ويدك فقال له المكتري إنه منزلك يا سي الفقيه أنا من زبنائك فهدأ الفقيه وقال إذا كان منزلي يجب أن يصبغ ويقرأ فيه ما تيسر من القرآن فقط ويصبح حلال عليك
لماذا تدخلون اموالا كثيرة من الضريبة علة الخمور ولم تسالو او تستفتو عن تلك الاموال هل هي حلال ام حرام ؟ الشعب المغربي يعلم جيدا انكم منافقون اتباع مسيلمة الكذاب لعنكم الله
إسألوا عن الفتوى التي جعلتكم و أنتم في مناصب المسؤولية و في رئاسة الحكومة ،و التي سمحت لكم بالتعامل مع شركات الخمور ،و استخلاص الأموال الضريبية من مبيعات الخمر و التبغ، و التي ازدهرت و ارتفعت مداخلها خصوصا في ولايتكم الاولى . ناس الببببببببوز الاعلامي و الدي يستعملونه لتنويم مداويخهم و قطيعهم .
يظهر ان تقنين زراعة الكيف ليس حبا في أهل المنطقة بل فقط نتيجة التطبيع مع اسراءيل التي تمتلك اهم المختبرات والشركات في العالم لتثمين منتوج الكيف ويرى لوبي التحكم في البلد فرصة لتحقيق الملايير من زراعة الكيف بالاستفادة من الشراكة مع شركات اسراءيل المختصة !! اما مناطق الزراعة التقليدية في كتامة فقد كتب عليها التهميش كما هو الشان لمختلف مناطق المغرب المنسي
لماذا لم تطلبوا فتاوي يانواب البجيدي في الملايين التي تاخدونها من المال العام من ان كنتم في المعارضة الى يومنا هذا ، هل هي حلال ام حرام وقد راكتم تروة تضاهون بها بارونات المخدرات ؟
هل سيطلبون الفتوى بخصوص الخمر والقمار.؟
مضحك موقفهم من الكيف ومن كل شيء.
قبل شهرين أو ثلاثة استنكر المحسوب ن عليهم ونددوا ببراسري المغرب المعمل الذي ينتج الخمور عندما فتح حانوت بجانب المعمل لبيع الخمور. وطالبوا بإغلاق ذلك الحانوت فقط. أما المعمل فلم يقولوا عنه شىيئا.هههههه
Est CE le pjd a des alternatives pour les citoyens du Nord,le cannabis est permis partout comme medicament contre stress et Depression,on,peut avoir dans les pharmacies en Europe par ordonnance,on peut meme avoir en turquie laique dirige par l,oppurtuniste et faux islamiste ordogan
ولمادا لم تطلبوا رأي العلماء في قضية التطبيع مع إسرائيل ولمادا لم تطلبوا رأي العلماء فيما يتعلق بصندوق المقاصة لقد بدأ الان اللعب على أوتار الدين وكما قال كارل ماركس الدين افيون الشعوب والله أنتم تجار الدين لكن تجارتكم تقوم على التقسيط تاخدون ما يحلوا لكن وتتركون الباقي في الرفوف للحاجة ولكن هده الحيل لن تنطوي علينا هاته المرة
والله اننا نشتاق إليكم في المعارضة لنرى عرابكم يصيح بأعلى صوته غرغري او لا تغرغري ليبقى أنكر الأصوات لصوت الحمير
الجهل اكبر مشكل في المغرب، تقنين عشبت الكيف لا تعني ترخيص وتسهيل بيعه للمنحرفين وما اكترهم. الجهال ..التقنين تيعني راهم بغاو يصنعو منو الدواء ومواد التجميل بحال اوروبا.. صناعه فيها بزاف ديال الفلوس او المنحرفين ميلقاو ما يتكيفو ..الله يعفو
السؤوال هو من طرح هذا المشروع للحكومة قبل أشهر من الانتخابات
الأمر واضح للغاية وهو محاولة لأحراج البيجيدي والبليكي لا أقل ولا أكثر و محاولة لإضعاف شعبيته وبالتالي التقليص من حظوظه الانتخابية
أنا ماعنديش مع البيجيدي ولكن مثل هاته الممارسات “مفروشة”
هاد الباجدة مكيحشموش. بان ليهوم غير الكيف يدخلو فيه الدين. باااز
هل تقنين الكيف يعني التسيب والفوضى…بل العكس….سيستعمل في الصيدلة من اجل تصنيع مواد التجميل وادوية…..اين هو المشكل…..علينا ان تحلى بروح مرحة لكي نصل الى ماهو افضل…..تقنين الكيف لايعني استعماله للتدخين
هذا دليل قاطع على ان الدولة المغربية دولة علمانية بامتياز .مثل.فرنسا.
فأصبح معنى الدين في المغرب كما هو في الغرب
وهو ان الدين مكانه داخل المسجد. وهو مفهوم كنسي. لتظعلتقة لن بالدين الإسلامي.
ونقول لمن ينتصر لهذا المفهوم..وما دور الإسلام اذا؟
ثانيا الفرق بيننا وبين الدول الأوروبية ؟ ونحن ندعي ان المغرب دولة اسلامية
فبناء. المساجد. والصلاة موجود في كل الدول حتى في القطب الشمالي .
المخدرات حرام و حرام بيعها
ان في تناول المخدرات هلاك يقول الله تعالي (وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الي التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ) سورة البقرة (الاية 195).
اما احاديث الرسول صلي الله عليه وسلم فمنها قوله (كل مسكر حرام )(ما اسكر كثيره فقليله حرام (كل مسكر خمر ) .
ما قاله العلماء عن حكم المخدرات في الشريعة الاسلامية
لقد اتفق العلماء على حرمة تناول ما يؤثر على العقل من المواد والعقاقـير المخدرة ، وعلى ذلك يحرم تعاطيها بأي صورة من الصور سواء كان بطريق الأكل أو الشراب أو التدخين أو السعوط أو الحقن بعد إذابتها.
وقال الذهبي رحمه الله: ” والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر يحد شاربها كما يحد شارب الخمر ، وهي أخبث من الخمر “. ونقل عن ابن حجر الهيثمي تحريمها عند الأئمة الأربعة فقال:[ “فثبت بما تقرر أنها حرام عند الأئمة الأربعة: الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء “] .
وقال البهوتي رحمه الله: [ ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة ] وقال ابن حجر في الزواجر: ” وحكى القرافي وهو من أئمة المالكية وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيش وقال: (من استحلها كفر )
لماذا لم يقم الحزب الإسلامي بطلب فتوى علماء الدين حول ااتهافت على المناصب ومراكمة تعدد التعويضات عن المهام في اكثر من مسؤولية للأسف ازدواجية المواقف والكيل بمكيالين والاختباء وراء الدين لتحقيق المصالح الشخصية …
وراه ما كاينش شي مسلم على وجه الارض ما ستعملش الحشيش والمخدرات . راه المخدرات موحودة ف 90% ديال الأدوية من سيرو وكينات اما لي دار شي عملية من الضروري اتخضر اوا اش خنسميوا هاذ التغذير فالفتوة . وباركة من المرض كلشي باغيين دخلوه فالدين والدين بريء منكم .
عيب وعار على جهة من الطراز الأول أوتظنون أن الدين لا علاقة له بالموضوع وموضوعه المسجد فقط إن الدين يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من حياتنا ياجهلة (قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)
المجلس العلمي الأعلى!!! كم هي مضحكة هذه العبارة.تحياتي
اطلبوا الفتوى في زراعة العنب والشعير والكرموص…كذلك.
* وصفة الطبيب النفسي في أغلب الحالات ،تكون أدوية من بينها مهدءات ، تحتوي على نسب معينة من عقاقير التخدير –
* الطبيب الجراح و في أغلب العمليات الجراحية ، هناك طبيب اخر الدي يقوم بعملية التخدير قبل إجراء العملية –
* أغلبية الادوية في العالم و المختبرات تستعمل مادة المخدرات الكيميائية .
* المختبرات تعمل حسب الميثاق الدولي لمنظمة الصحة العالمية .
_ السؤال هو : هل موضوع الفتوى له علاقة بالمختبرات العلمية ؟
_ بالتالي لماذا يتم حشر الفقه و الدين في امور مختبرية ؟
خلاصة : الدين و السياسة خطان متوازيان لا يلتقيان .
كفى ثم كفى في إقحام الدين والفتاوى في السياسة و تسيير شؤون الدولة و الشعب. اكل الدهر عن هذه الممارسات و استعمال الدين من أجل الاسترزاق و الحصول على المناصب في الدولة. يا منافقين…لا تتمادوا في استغلال ضعف و جهل الشعب من أجل مصالحكم الضيقة، المغرب اكبر بكثير من نواياكم المشؤومة، واتقوا الله في هذا الشعب الابي، الذي يطمع في العيش الكريم باحترام حقوقه المشروعة، التي أصلا أوصى بها جل انبياء و رسل الله. و لكن أنتم تكيدون، تحتالون و تتحايلون على شرع الله و نسيتم ايسر الوصاية الالاهية، و هي، إنما الأعمال بالنيات و لكل امرء ما نوى و لا حيلة مع الله. لكم دينكم الذي سيستموه و حيكتموه عند خياطكم لأجل الوصول لمصالحكم و لكن هذا الشعب الابي، قد أسلم يذاه للخالق الرحمان، الرحيم، الرؤوف و أسلم روحه لخالقه، عسى أن يأتيه الفرج من جنود الخفاء لكي يعفوه من أصحاب المنافع والجهل الذي لاانتماء لهم و لا غيرة على هذا الو طن، وطن الشرفاء، الشهداء والفذاءيين الذين يوما، كان حلمهم. بناء وطن الأوفياء. ويلكم، ثم ويلكم، من مزبلة التاريخ.
ونحن أيضا نطلب.من حزب العدالة والتنمية أن يطلب من مجلس العلمي الأعلى أن يفتونا في موضوع بيع الخمر وصناعته واستيراده وتصديره
وما هو حكم الشرع فيه وما هو حكمه في مذهب مالك والعقيدة الاشعرية وتصوف الامام الجنيد؟ ونذكر مجلس العلمي الأعلى بقوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين آؤتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه .. الآيات.
عليهم كدلك طلب الفتوى في المبالغ التي يتقاضونها والامتيازات التي يحصاون عليها
على هاد الحساب خاصنا فتوى للعنب و الشريحة
بن كيران يريد اثارة الانتباه لنفسه و يطمع في التموقع في الخريطة السياسية المقبلة
الا بكفيه ما يقال عنه و عن ملايينه السحتية
على ماذا يبحث هذا الشخض . اين يريد ان يصل بجشعه هذا
ههههه الفتوة لماذا لم تطلبوا الفتوة في الرشوة و الخمر والسجائر والدعارة ووووو قبل ماتدخلوا الحكومة وأنتم حصلتوا عليها في ولايتين والمشكل أنه كانت في برامجكم أثناء الحملة الانتخابية سيرو الله غبر ليكم الشقف
هههههه،لماذا لم يطلب البيجيدي الفتوى في 7 ملايين بنكيران،تعدد أجور البرلمانية ماء العينين،ومعها الديبشخي،مدلكة يتيم،ما فعله الشوباني والبرلمانية،وشيخة وشيخ العدل والإحسان……ياودي الله إزيدكوم ولكن لا تلبسوا لباس البر والتقوى ونحن نعلم أنه لا يليق بالعديد منكم…..قالك فتوى الكيف…..لا حول ولا قوة إلا بالله
اصبحت ا عن فتوى في أكل ما الشعب باطلا من طرفكم
أما الكيف فالكل يعرف ما هو الكيف
قرون مضت على استهلاك القنب الهندي ولم يقع اي شيء عند مستهلكيه.فلما ذا يتميز هذا الوقت بالذات بالحديث عنه ؟ هناك عباقرة يعرفون كيف يبرمجون الاحداث.كل حدث يخصصون له وقته.هم وحدهم يدركون الاسباب وخبايا الامور…الغريب ان البلاد تعرف فترة عصيبة بسبب الوباء تستوجب الاهتمام بالمواطنين اكثر من اي وقت مضى وياتي قوم للحديث عن الكيف – القنب الهندي – وهو امر يعد ثانويا بالنسبة لما تتطلبه المرحلة. القنب الهندي ليس وليد الامس فتاريخه اطول بكثير.هناك اولويات يجب الاهتمام بها . ولا يجب اشغال الناس بامور ثانوية……هناك ما هو اهم……محاربة الفساد .