"البيجيدي" يطلب تجريد برلماني بسبب الترحال

"البيجيدي" يطلب تجريد برلماني بسبب الترحال
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 5 أبريل 2021 - 15:18

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رئيس الغرفة الأولى بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية، لتجريد عبد اللطيف الناصري، النائب عن دائرة عين الشق، من عضوية المجلس بسبب قراره الترحال السياسي.

وكشف الفريق البرلماني ذاته، في مراسلة وجهها يوم 5 أبريل 2021 إلى رئيس مجلس النواب، أن النائب المذكور من حزب العدالة والتنمية، الذي كان قد ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لسنة 2016.

واستند فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، في مراسلته، إلى مقتضيات المادة الـ90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي نصت على أن التجريد من عضوية المجلس يمكن أن تكون بالتخلي عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

الترحال السياسي المحكمة الدستورية عبد اللطيف الناصري فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب

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