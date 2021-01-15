فريق "العدالة والتنمية" يقترح تجريم معاملات تجارية في المدارس الخاصة

تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، من شأنه أن يغلق الباب أمام عدد من الممارسات القائمة بالمدارس الخاصة، من قبيل بيع الكتب المدرسي.
ويقضي مقترح القانون بعقوبات قاسية يمكن أن تصل إلى حد إغلاق المؤسسات التي تعمد لإجبار الأهل على اقتناء الكتب المدرسية منها.
وينص المقترح على تشديد العقوبات في حالات العود؛ إذ يمكن أن تصل العقوبة المالية إلى مائة ألف درهم، أو الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.
وانتقدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون ما أسمته “احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية”، قائلة إن الأمر يتسبب في “قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذين يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الاقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام”.
وتابع “البيجيدي” في تقديمه لمقترحه قائلا: “انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدرسة الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم، وليس للتجارة”.
وينص مقترح القانون على “معاقبة المؤسسات التي تقوم بتغيير البرامج والمناهج المرخص بها في المملكة المغربية أو تسليم ديبلوم أو ديبلومات خاصة بالمؤسسة؛ لممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية”.
وينص المقترح، كذلك، على غرامة من عشرة آلاف درهم إلى خمسين ألف درهم في حق كل من أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو توسيع مؤسسة مرخص لها أو إضافة شعب إليها، أو أقدم على إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ماعدا في حالة وجود “قوة قاهرة”.
الترخيص لمدارس خاصة بتدريس أبناء الطبقة الميسورة في حد ذاته جريمة.
المدارس الخاصة كرست التمييز بين الأغنياء والفقراء. وكل الأديان و الأعراف الدولية تحارب التمييز….
للأسف هذا كلام فارغ
تضحكون على الدقون معظمكم يمتلك مدرسة خاصة او احد من عائلتكم وكبيركم الذي علمكم تحراميات السي بنكيران الذي تحدث عن التماسيح والعفاريت وأصبح ربهم استفاد من 7 المليون تقاعد وأعلن الحرب على فرنسة المدرسة العمومية حتى لا تتنافس مع المدارس الخصوصية هذا انتم وهذه تعاملاتكم حبر على ورق
العدالةوالتنمية متميزون في التسويق: من التجارة بالدين الى التجارة بعواطف الأسر. كل المغاربة قد انتهزتهم المدارس الخاصة. ووزير التعليم في خكومة البيجيدي.قد أعلن فشله وانهزامه أمام المدارس الخاصة. لذلك ابها المغاربة: أوصيكم بقول رسول اللهصلى الله عليه وسلم:لايلدغ المومن من جحر مرتين. عندكم يقنعكم البيجيدي بحلاوة اللسان وتخراج العينين والتماسيح وداكشي…..هم يختارون أشخاصا لديهم القدرة على الإقناع……
دبا نتما شفتوا غير بيع
لكتب ومشفتوش الواجب شهري ومشفتوش لصرونص ومشفتوش مبلغ تسجيل لي طالع حتي لسماء بان ليكم غير لكتاب ولكتاب منين مشريته راه تمن باين واضح
التجريم يجب أن يكون على الإسخلاص الشهري والتأمين السنوي الباهظين، أما بيع الكتب فلا أعتقد أن فيه عبئ على الأباء أكثر من الأثمنة المرتفعة كل شهر ورداءة التعليم كذلك. هنا التجريم والاستغلال
مجرد مسرحية هزلية حاضنة أبطالها هؤلاء المتاجرين باسم الدين فبعدما اغتنو وسمانو ودارو لاباس بغاو يزيدون يعمروا جيوبهم بهذه الخرجات الخاوية.
هذا لا يهمنا اللدي يهمنا الآن هو توحيد الرسوم والتامين والتصنيف واحترام القدرة الشرائية للمواطن ومراقبة هذه المدارس الخاصة ومراقبة المفتشين اللدين يسهلون المرعى لأصحاب المدارس الخاصة عبر تخصيص أجور لهم .
بعد أن حصدوا من المدارس، وشبعوا…تذكروا اليوم هاذا القانون التنظيمي…لاحول ولا قوة الا بالله….
الحمد لله كما حصدتم أعضاء العدل والاحسان من التعليم والذين على الأقل كانت لهم غيرة ومبادئ دينية تربوية.. .حان الوقت لكي يتم استءصالكم من المعرض السياسي أو على الأقل التربوي التعليمي الذي سبحان للهاوية. الله ياخذ فيكم حق كل مغربي…
هنا في فرنسا لا تتعدى نسبة المدارس الخاصة 17 في المئة وأغلبها كاثوليكية وقليل يهودية ومسلمة لأن التعليم العمومي لائكي علماني يعتبر اعتقادك شيء يخصك.لماذا لا ترفع الحكومة مستوى التعليم ليساوي التعليم الخاص؟
اشاطر رأي الأخ زكريا و الاخت هند وااله العظيم حتى هلكونا المدارس
كبداية قانون جيد لعمل المدارس الخصوصية وفق القانون المغربي و هيكلة التعليم الخصوصي عوض الفوضى التي عاشتها خاصة في فترت الطوارئ.
و حبدا لو تم فرض عليها منح للمتفوقين أو المحتاجين.
وعلى الدولة أيضا ابتكار مناهج تعليمية رقمية جديدة تواكب العصر عوض كثرة الكتب.
هدي تحسب لكم
مبقاوش مدارس ولا اسواق
الاحتكار وارغام الاباء
دبا نتما شفتوا غير بيع
لكتب ومشفتوش الواجب شهري ومشفتوش لصرونص ومشفتوش مبلغ تسجيل لي طالع حتي لسماء بان ليكم غير لكتاب ولكتاب منين مشريته راه تمنوا باين واضح
الذي يجب تجريمه والقطع معه هو حزب PJD أو البليكي، لأنه بسوئ تسييره وقراراته اللا شعبية تسبب للدولة وللشعب في معانات سياسية واقتصادية واجتماعية يلزمنا 20 سنة لأصلاح ما أفسده هذا الحزب سيئ الذكر.
…الذين جعلهم الله على خزائن الارض منذ جدهم النبي يوسف سيحرم المغرب من الإستثمارات والاسواق الدولية .
فانتظار ضعفهم وزوال سلطانهم قد يطول قرونا.
لقد سبق أن دمر الملك البابلي خذنصر اورشليم في القرن الخامس قبل الميلاد ثم ساعدهم الفرس على الرجوع واعادة البناء.
وفي القرن الأول الميلادي فعل الرومان بالقدس نفس الشيء وتشتت شمل اليهود في الارض.
وبعد 19 قرنا عادوا إلى القدس لاسترجاع أمجاد مملكة يهودا ولكن بعد تخطيط بالعقل والمال دام عقودا .
وهل باستطاعة العرب قهر إسرائيل بعد أن ساعدهم الفرس من جديد على تشتيت شمل العرب والمسلمين بخلق الحروب الطائفية بين الشيعة والسنة في المنطقة.
المدارس الخاصة لا يقبل عليها الميسورون فقط بل حتى الطبقات الاجتماعية الأخرى نظرا لما تشهده المدرسة العمومية من مشاكل رغم التجربة. المشهود لها بها ورغم حنكة اطرها
في مدينة المحمدية المدارس الخصوصية أصبحت تتنافس على الثامنة وليس الجودة بعد أن تكتبها بعض السنوات 2300ده بدون نقل للتلاميذ التسجيل مع التأمين 1500 ده وعندما يقع عارض للتلميذ في المدرسة يرسلون وراء أسرته تتكفل بالنقل والتطبيب اذن الواجب الشهري والتأمين هو ما يثقل كاهل الأسر وليس الكتب المدرسية التي يمكن اقتناؤها من المكتبات خارج المدرسة
والله ماعندكم الوجه لي يحشم علاش ماشي العدالة والتنمية لي دمر التعليم العمومي علاش ماشي غاهوما لي مسيطرين على التعليم الخاص في المغرب كله دابا لي كبستفزني هو ان جماعة اللحيا المنافقين حاسبين الشعب جاهل وغيضحكو عليه باي فتوى سي وزير التعليم اش قال للشعب ف اول السنة قال بلي ماعندوش علاقة بالتعليم الخاص كانه قطاع خارج من ساطة الحكومة و خلا الشعب يتقتل بوحدو مع الشغارة
جل المدارس الخصوصية مملوكة لأعضاء حزب الندالة والتعمية ولمعلوماتكم حتى المكتبات لبيع الكتب المدرسية يستحودون عليها. طالع واكل نازل واكل كالمنشار.
لماذا هذا التأخير في اصدار مثل هذا القانون يا دكاكين سياسية هل من أجل تحسين صورتكم قبل الانتخابات؟ عقنا او فقنا إلى مزبلة التاريخ انتم ز من والاكم يا دكاكين سياسية
مجرد حملة انتحابية قبل الأوان….يبدو أنهم ما زالوا متعطشين إلى المناصب العليا بدون استحقاق والمزيد من الإمتيازات….وبالتالي حياهم لن تنطلي إلا على العقول الضعيفة وفئة قليلة من السادجين