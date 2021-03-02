"البيجيدي" يكتم صوت الخلافات ويراهن على إطالة صمت "صقور التنظيم"‎

ناجحا في استدامة الصمت الداخلي، تمكن حزب العدالة والتنمية من تجاوز صدام “الرميد والأزمي” (حكومي – حزبي) دون معارك داخلية جديدة، حيث تراجع الجميع نحو الوراء واستكانت الخلافات الحادة إلى حين آخر.
وعلى الرغم من السجال الكبير الذي صاحب تقديم الوزير المصطفى الرميد للاستقالة من المنصب الذي يشغله في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية وتقديم القيادي في “المصباح” إدريس الأزمي الإدريسي استقالته من رئاسة المجلس الوطني للهيئة السياسية ذاتها، فإن التداعيات كانت متحفظة كثيرا؛ بعد تراجع كل واحد من الرجلين عن الرحيل بصفة نهائية.
وعلى امتداد الفترة الحكومية، خاض الحزب الإسلامي معارك بينية قوية، خصوصا المرتبطة منها بـ”الولاية الثالثة” لعبد الإله بنكيران؛ لكنه، وكما جرت العادة، استمر في وحدة الصف وتجنب الانقسامات رغم تباعد المواقف وحضور العامل النفسي فيها.
وأمام مفارقة الصدام المنتهي بالتوافق السريع، يتجه الرأي العام الوطني إلى اعتبار الأمر عدم قدرة على إنتاج أفكار بناء جديدة بالعودة إلى محدودية نخب الحزب؛ فيما يربط البعض الأمر بقوة التنظيم الإسلامي وانضباط منخرطيه.
شريفة لموير، أستاذة باحثة في العلوم السياسية، اعتبرت أن حزب العدالة والتنمية هو حزب ديني؛ لذلك، فإن آلية امتصاص الصدامات الداخلية حتى وإن برزت بشكل كبير على المشهد السياسي المغربي، يتم احتواؤها بالسرعة التي تبرز به.
وذلك على عكس الأحزاب الأخرى التي لا تسعى إلى تدبير الصدمات بقدر ما تسعى قياداتها إلى بسط اليد والتحكم في مناضليها، وفق لموير، مؤكدة استطاعة حزب العدالة والتنمية ضبط حالة عدم الرضا التي استشرت بين أعضاء الحزب.
وأضافت لموير، في تصريح لهسبريس، أن ما يميز حزب العدالة والتنمية حتى مع وجود المصالح المتناقضة هو القدرة على احتواء الأزمات الداخلية بشكل لا يؤثر عليه في المشهد الحزبي المغربي، ولعل هذه القدرة هي ما يميزه عن باقي التنظيمات.
وخلصت الدكتورة في العلوم السياسية إلى أن “الطابع الديني” الذي يعرفه حزب العدالة والتنمية يمكن اعتباره الورقة الرابحة التي تنقذ “البيجيدي” وتسعفه من تصريف أزماته الداخلية.
التنشئة على الصمت
العلمي، تحول إلى خرق لقانون الصمت.
الحسين بوخرطة
ما يجري على مستوى القيادات لا ينسحب على القواعد سيؤتى الحزب من تحت لقد أصبح حزب الواجهة اما العمق فإنه يتآكل تدريجيا فالخلافات والصراعات والقتل السياسي الرمزي الفردي والجماعي سيأت على الأخضر واليابس بعد أن ذهب النضال وبقيت المصالح فقط
البعض عندما تقول الدولة أن هذا البلد سيئ يبدأ بشتمه وعندما تقول هذا البلد جيد يبدأ بمدحه . أقول لهم أين رأيك أنت ؟؟!
لما قلنا لا للتطبيع قالو نحن متطرفون ومعدادون لليهود وأنهم يريدون السلام مع بنو عمومتهم . اليوم تم قطع التواصل مع ألمانيا فأين غاب السلام مع الدولة المسيحية بنو خالاتكم . أين أصحاب السلام .
أخد القرار كالعادة دون معرفة مسبقة لرئيس المحكومة
حتى أن الإعلام يرد أن يطبل لكن لم يجد ما يقوله حتى بوريطا لم يحاشيها ليه
أما أنت أيها الشعب فأيما أمر أفعله قل نعم واصمت .
الصحراء مغربية والتطبيع خيانة .
هذا القرار كما قرار التطبيع يجب أن يشعر به البرلمان لقول كلمته لأنه ممثل الشعب ولو شكليا . لكن للأسف واحد من يقرر في هذا البلد .
ما زال عاد القانون ما طبعاتو الحكومة ،، كولشي لوريقات غادين يتخالفو ،، ضواسات العدل غادي تنزل على الرياضة ،، و البيئة غادي تطلع على الثقافة ،، و هدا المغرب ،، كولشي مخلخل للي بغا يحكم خاصو نفس طوييييييل و يتصانت على الاشارات السياسية توع الحكومة ،،و يتريث مزيان و يزيد نفس طويييييييل خور ،، و يساين حتى تطلع ليه التنمية للراس ،، و ينزل يحتج فالشارع ..
يتقاسم موريدو حزب “لانبة” الادوار ،فتارة يخرج بعضهم بتصريحات تناقض “القرارات السيادية للمغرب” ،وتارة يخرج ٱخر بمواقف مرتبطة بالتدبير الذي يرى أن”سلطة ما تعرقل السير به نحو أفق أفضل”،كما كان يردد “زعيمهم” بفزاعة(التماسيح والعفاريت)،وهي ايديولوجية “كهنوتية” قائمة على “المتاجرة في الدين” ،وتهدف هذه الخرجات “المسرحية” ،الى دغدغة أحاسيس بعض المداويخ،كما ترسخ ظاهرة”المظلومية”التي يبني عليها حزب”لانبة”تقاسم الادوار،وتحتكر مجموعة من أعضاء الحزب هذه الخرجات،وهي نفس الوجوه التي دأب المشهد الاعلامي عليها ،وأما بشأن الاستقالتين،فأسباب استقالة الوزير واضحة ،جاءت بسبب مرضه_هناك تراجع عنها_،بينما استقالة”الديبخشي”،فهي استقالة مطبوخة ،ليست لها مصداقية،هي بمثابة “مسرحية” سيئة المحتوى والاخراج…
خروقات الحكومة ومشاكلها مع المواطن كانت كثيرة منذ عهد بنكيران عندما ملأ صندوق التقاعد من جيوب المنخرطين الذين يدفعون مساهماتهم كل شهر ولم يلجأ إلى التماسيح والعفاريت الذين كانوا السبب بقوله عفا الله عما سلف ثم تحرير السوق واثمان المحروقات وصندوق المقاصة كلها أشياء أضرت بجيوب المواطن بغلاء المعيشة ولم يكلف احد نفسه الاستقالة حينها بل ظلوا صامتين مؤيدين لما اقترب موعد الانتخابات وبدأ كل واحد يتسلل بحجة او بأخرى فهي إما جص النبض لمنزلته داخل الحزب إما لانه ارتأى انه لم تعد له مكانة ولا دور في الحزب وارتأى تغيير الحزب للحصول على منصب مع لون اخر يخول له الجاه والمال. وهذه هي سياستنا المغربية النزهاء وأصحاب الضمير لم يفكروا ابدا في التحزب وابناؤهم الان مهمشون رغم شواهدهم العليا
الأحزاب في المغرب مجرد مقاولات سياسية يبحث أصحابها عن الربح والإمتيازات الشخصية فقط ومع ذلك أقول بأن حزب العدالة والتنمية كان بمثابة نقطة الضوء الوحيدة في الوسط السياسي المغربي و التي حاول الجميع إخمادها ومحاربتها بجميع الوسائل. للأسف الفساد في المجتمع المغربي يجري مجرى الدم في العروق.
هههههههه، وهل بقي في هذا الحزب المنبطح من صقور؟؟؟