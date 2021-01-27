"البيجيدي" ينادي بحساب الدنيا قبل الآخرة في حق المتلاعبين بدور الصفيح

طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بإعمال حساب الدنيا قبل الآخرة في مواجهة المتلاعبين بدور الصفيح، التي عرف مشروع القضاء عليها فشلا في المغرب بسبب عدد من المتدخلين الذين يغتنون بها، موجها أصابع الاتهام إلى رجال السلطة، ممثلين في “المقدمين”، باعتبارهم جزءا من منظومة التدخل الموكول لها إحصاء المستفيدين المفترضين.
جاء ذلك ضمن تقديم ومناقشة عرض لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”، اليوم الأربعاء ضمن لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب.
وقال في هذا الصدد عز العرب حليمي، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية: “لا يجب أن نترك هذا الأمر بدون محاسبة وأن نواصل رصد الاعتمادات والأوعية العقارية دون رقابة”، مردفا: “هذا مال سنحاسب عليه أمام الله، وثانيا بالصفة التي تسمح بها المساطر والقوانين. ومن لم يستحضر حساب الله فيجب أن يحاسب في الدنيا قبل الآخرة”.
وقال البرلماني المنتمي إلى الأغلبية: “لا بد من امتلاك الجرأة للوقوف عند الإخفاقات التي يعرفها برنامج مدن بدون صفيح، والتي لا تدخل ضمن التقصير والأخطاء، بل هي اختلالات موجبة للمتابعة والمحاسبة”، مشيرا إلى أنه يتوفر على معطيات حول طريقة إحداث ‘البراريك’، ومن يفتحها.
وأضاف البرلماني ذاته أن “العادي والبادي” يعرف ما يمارس في هذا المشروع الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة للقضاء على السكن الصفيحي، مضيفا: “الجميع يعرف كيفية الاستفادة من دور الصفيح، وأتوفر على تسجيلات، احتراما للإخوان لن أطلع النواب عليها، ولكنها أحيلت على من يعنيهم الأمر”.
وشدد حليمي على أن هناك من يعمل على استغلال هذا المشروع بطريقة سيئة، وخصوصا عملية الإحصاء التي تعد منطلق العملية برمتها، موضحا أن “الفرق بين الدور التي تم إحصاؤها في بداية المشروع وما أضيف يطرح تساؤلات حول عمل ‘المقدم’ كرجل سلطة ومن معه”.
وضمن وضع رجال السلطة في قفص الاتهام، شدد البرلماني حليمي على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المرتبطين بشكل مباشر بالموضوع، موضحا أن “الأدلة موجودة، خصوصا أن المعنيين يملكون عقارات وغيرها كثير”.
وفي هذا الصدد أكد البرلماني ذاته أن هناك أناسا اغتنوا من هذه العملية، واصفا هذه الفئة بـ”تجار المآسي الذين يشتغلون بمنطق تجار الحروب”، وهو ما يتطلب “فتح مسطرة المحاسبة في حقهم”.
البيجيدي هو نفسه مطالب بحساب الدنيا قبل الآخرة!
حتا سلاو الولاية ديالهم عاد بان ليهم دور الصفيح والمساكين والفقراء ………….منافقين
التاريخ أتبت لنا بيقين أن الأحزاب كلها في المغرب بدون إستتناء خائنا وتسرق الوطن يوما بعدا أخر والحل يكمن في إستئصال هده احزاب ورميها في قمامة وأن يحكم الملك بشكل مباشر بدون وجود شئ إسمه حزب
حزب العدالة والتنمية لا علاقة بالتسيير ,علاقته بالكراسي والمناصب والولائم ,وصعب عليهم ترك الحكومة ,لحسن الحظ لن يقدرو ان يفعلو مافعل ترامب في مجلس النواب الامريكي لانهم مزموطين وللله الحمد
أنا لا أفهم بعض المنتسبين لحزب العدالة والتنمية …كثرة الشكاوى والتباكي والنديب والعويل …علاش ؟ قال ليك أسيدي يجب محاسبة الذين يقومون بتفريخ دور الصفيح ..مزيان ..واشنو كتسنوا ؟ …ياك رئيس الحكومة بمعني الدي يرأس الجهاز التنفيذي منكم ، فإذن لماذا لم تقوموا بتقديم المشاركين في تفريخ دور الصفيح للمساءلة ؟؟؟…واااااااا صحاب العدالة والتنمية واش ما بغتوش تعيقو ، راكم أصبحتم مسخرة ، ولم تعد لكم مصداقية ، ولم يعد أحد يلتفت لما تقولونه …مقديتوش كنتو تحطو السوارات ، راه معندو ما يوقع ، راه الدولة غادية بيكم ولا بلا بيكم ، أما خرافة : نحن جئنا للإصلاح ، غي بلا متبقاو تقولوها ، راه جميع الافات والكوارث التي عاشها المغرب عاشها في ظلكم ، بل إن الفساد الذي جئتم لمحاربته أغلى ما يتمناه هذا الفساد أن تبقوا في الحكومة لأبد الابدين لأن هذا الفساد لم ينتعش ولم يفرخ إلا في عهدكم ، أما الاستبداد فالمغرب لم يعرف انتكاسة حقوقية سوى معكم ..جميع المعارضين والحقوقين سجنوا في عهدكم : ها الراضي ، ها منجب ، ها بوعشرين ، ها الزفزافي …المهم أنتم بلاء سلطه الله علينا نتمني من الله أن يرفعه عنا في القريب