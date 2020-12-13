الدار البيضاء تسرّع أشغال إنجاز خطي "الترامواي"

أنهت فرق العمل المشرفة على إنجاز الخطين الثالث والرابع لـ”ترامواي” الدار البيضاء أشغال تحويل شبكات الماء الصالح للشرب على مستوى تقاطع شارع محمد السادس وشارع الخليل.

وقال عبد المالك الكحيلي، نائب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، إن هذه الأشغال المكثفة تم الانتهاء منها صباح الجمعة، وقد أدت إلى انخفاض في الصبيب قد يصل إلى انقطاع في التزويد بالمياه على مستوى بعض المناطق بعين الشق وسيدي معروف، حيث تم إخبار سكان مجموعة من الأحياء بهذا الأمر. كما تمت تعبئة فرق عمل بالميدان لإعادة عملية التزويد إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وأكد الكحيلي أن إحداث الخطين الجديدين من شأنه تعزيز شبكة خطوط “ترامواي” الدار البيضاء، مما سيساعد في تسهيل حركة تنقل الساكنة من خلال ربط مجموعة من أحياء المدينة عبر وسيلة تنقل صديقة للبيئة.

وتم تمويل المشروع الجديد لترامواي البيضاء، بمساعدة مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، التي خصصت قرضا لفائدة جهة الدار البيضاء سطات، يناهز 100 مليون دولار، أي ما يُعادل مليار درهم.

ويمتد خط الترام الجديد T3 على 14 كيلومتراً بعشرين محطة، وسيربط شارع إدريس الحارثي بمحطة الدار البيضاء الميناء عبر شارع محمد الخامس ودرب السلطان. أما الخط T4 فسيمتد على 11.5 كيلومترا بـ19 محطة، وسيربط المحطة الصناعية مولاي رشيد بساحة النصر وشارع رحال المسكيني عبر لالة مريم وسيدي عثمان.