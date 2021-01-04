البيضاء تواصل تصدر قائمة إصابات كورونا .. وجهة الرباط "وصيفة"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 656 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ فيما رُصدت 78 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 93.5 في المائة، بعدما تعافى 1579 مصابا من المرض، وتم تسجيل حالة 53 وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 175 حالة إصابة بـ”كوفيد 19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ منها 145 حالة بالدار البيضاء، و8 بالنواصر، و7 ببرشيد، و6 بالجديدة، و5 بالمحمدية، وحالتان بكل من سطات ومديونة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 127 حالة؛ منها 24 بالصخيرات تمارة، و48 بسلا، و18 بالقنيطرة، و15 بالرباط، و13 بالخميسات، و3 بسيدي سليمان، و6 بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 109 حالات؛ منها 32 بطنجة أصيلة، و17 بتطوان، و26 بالحسيمة، و8 بشفشاون، و6 بالعرائش، و10 بكل من المضيق الفنيدق ووزان.

جهة سوس ماسة أحصت 102 حالة؛ منها 56 بأكادير إداوتنان، و18 بإنزكان أيت ملول، و10 بتارودانت، و13 بتزنيت، و5 بطاطا.

أما جهة فاس مكناس، فأحصت 45 حالة؛ منها 24 بفاس 2 وبتازة و9 بمكناس وبمولاي يعقوب و8 بصفرو و1 بإفران و1 بالحاجب.

كما عرفت جهة الشرق 33 حالة؛ منها 7 بوجدة أنجاد، و6 ببركان، و14 بالناظور، وحالتان بكل من فجيج والدريوش، وحالة واحدة في كل من تاوريرت وجرسيف

وسجلت جهة مراكش أسفي 29 حالة؛ منها 15 بمراكش، و5 بالصويرة، و3 باليوسفية، و6 بآسفي.

فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 26 حالة؛ منها 12 بأزيلال، و6 بخريبكة، و4 ببني ملال، وحالتان بكل من الفقيه بن صالح وخنيفرة.

وسجلت جهة كلميم واد نون 4 حالات؛ منها 3 بطانطان، وحالة واحدة بسيدي إفني.

وخلال الـ24 الماضية، عرفت جهة الداخلة وادي الذهب تسجيل 4 حالات، جميعها بوادي الذهب.

وسجلت جهة درعة تافيلالت حالة واحدة، بمدينة تنغير.

وبدورها، سجلت جهة العيون الساقية الحمراء حالة واحدة، بمدينة طرفاية.