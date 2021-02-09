التأجيلات المتتالية لقمة المغرب وإسبانيا تزيح الستار عن "أزمة صامتة"

تأجيل آخر من المرتقب أن يطال القمة المغربية الإسبانية، فرغم حساسية الملفات العالقة حاليا بين البلدين يبدو أن البرود القائم بين مدريد والرباط مازال ساريا في ملفات عديدة، تتقدمها الصحراء والمعابر الحدودية لسبتة ومليلية.
ويبدو الدخول الأمريكي والإسرائيلي القوي إلى منطقة المغرب الكبير محيرا للإسبان، خصوصا أمام الرهان الدائم على الحضور في الصحراء المغربية، وهو ما سيضمر بتواجد قوتين اقتصاديتين هامتين على مستوى الجذب والاستثمارات.
وكان من المقرر أن يترأس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ونظيره المغربي سعد الدين العثماني، القمة الثنائية الثانية عشرة في الرباط يوم 17 دجنبر الماضي، لكن قبل أسبوع من انعقادها تقرر تأجيلها إلى فبراير الجاري بسبب الوضع الوبائي.
وتعيش الدبلوماسية المغربية فترة دينامية استثنائية، خصوصا على مستوى قضية الصحراء، وهو ما فاقم أزمة المعابر الحدودية بسبتة ومليلية واستدعاء السفراء داخل البلدين، لتنجلي السحب الصامتة التي أحاطت بالعلاقات لفترة ليست بالقصيرة.
حسن بلوان، الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، اعتبر أن “الأزمة الصامتة بدأت تخرج للعلن بعد التطورات المتسارعة التي عرفها ملف الصحراء المغربية، خاصة بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ما أزعج الجارة الشمالية، وبالتالي خرجت من حيادها الإيجابي إلى حياد سلبي يعاكس المطالب المغربية المشروعة”، مؤكدا أن “تأجيل القمة المغربية الإسبانية للمرة الثانية، بعدما كانت مقررة في بداية فبراير، يؤشر بوضوح على وجود أزمة غير مسبوقة بين البلدين”.
ويظهر ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات، وفق المصرح لهسبريس، “أولها تحفظ إسبانيا على القرار الأمريكي الذي يعترف بمغربية الصحراء، وتصريحات زعيم حزب بوديموس المعادية للمغرب، وهو النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية”.
والمؤشر الثالث، يردف بلوان، “هو استدعاء إسبانيا للسفير المغربي على خلفية تصريحات رئيس الحكومة المغربي حول سبتة ومليلية المحتلتين، ثم غلق المغرب للمعابر مع المدينتين المحتلتين، وما كانت له من تكلفة اجتماعية؛ فضلا عن تعبيره على لسان وزير الخارجية عن أنه لن يلعب دور دركي أوروبا في الهجرة”.
وأشار بلوان إلى أن “ما يزعج المغرب أكثر في هذه الملفات هو موقف إسبانيا من قضية وحدته الترابية، فقد حقق عبر سنوات من الجهود الدبلوماسية إنجازات عظيمة توجت بالقرار الأمريكي، لذلك كان يتطلع إلى موقف إسباني متوازن، إن لم يكن مساندا للموقف الأمريكي”.
“ورغم الأسباب المعلنة بشأن تأجيل القمة، والمرتبطة بجائحة كورونا، إلا أن الأمر أعمق منها، فالمغرب يضغط من أجل دفع إسبانيا إلى الانخراط الإيجابي في مسلسل الطي النهائي لملف الصحراء، على غرار باقي القوى العظمى؛ في حين تضغط هي للحفاظ على علاقاتها التقليدية معه، والتعاون في جميع الملفات دون تقديم تنازلات في ملف الصحراء، الذي تعتبره ورقة ضغط”، يختم الأستاذ الباحث.
Tant que l’éspagne joue la carte du sahara marocain il y’aura aucun dialogue entre les deux pays est le temps est en faveur du maroc cette fois
car si l’éspagne joue le double jeu entre le maroc est l’algerie le maroc peut faire la méme chose entre l’éspagne est le royaume uni avec le tunnel de gibraltar qui va donner des nouvelle carte entre les main du maroc
le royaume uni n’est plus dans l’union européen est c’est une bonne chose pour le maroc il peut faire pression sur l’éspagne dans beaucoup de domaine est c’est le moment aussi de demander le retour de sebta est mellilia puisque cette dérniére demande le rocher de gibraltar de l’éspagne
bréf le maroc doit laisser l’éspagne est méme de la france un peu sur la celette car le temp est en faveur du maroc
إذا أرادت الدولة المغربية إسترجاع سبتة ومليلية!!!! فما عليها سوى جر الدول الكبرى للضغط على الإسبان للإنسحاب منهما رغم أنه يبدو هذا من سبع المستحيلات
احتلال مدينتي سبتة ومليلية جاء في ظرفية اتسمت باختلال موازين القوى بين الشمال والجنوب، أو ما سُمي حروب الاسترداد.قوة التحصينات التي وضعها الإسبان في مدينة سبتة حالت دون سيطرة المولى إسماعيل عليها، فضلاً عن عدم سيطرته على الأجواء البحرية إسترجاع سبتة و إمللية.
هذه فرصة لا تعوض على المغرب أن يستغل هذه الدينامية العالمية بخصوص الصحراء المغربية باركة استغلتنا كل من اسبانيا و فرنسا شر إستغلال و لمدة عقود من الزمن باركة من لغة الخشب أما معنا أو ضدنا.
كفى من التأجيلات إفتحوا المعبرين سبتة ومليلية أو هاتوا ببدائل بعجالة فإن الشعب في الشمال والشرق يعاني من الفقر لا يملك بما يشتري به الخبز فباع كل أثاثه.إن إقتصاد المنطقة كلها دمر بسبب عجرفتكم.نحن نعلم أن بلدنا ليس له إقتصاد من غير الفوسفاط والذهب لكنه نهب وله خضروات وأسماك ومواشي جزءا كبيرا كان يباع في سبتة ومليلية و إقتصاد المغرب ينتعش لكن الٱن تدمرونه بهذا الإغلاق
قدر الله وما شاء فعل ،الحدود مع الجزائر مغلقة فلتغلق إلى الأبد ما شي مشكل مع اسبانيا مغلقة هاذي صعيبة لينا ، الجالية المغربية المقيمة باروبا من اين ستمر خلال عطلة الصيف على جنوا وسات هذا مستحيل ،الله ارحم لكم الوالدين شوفو لنا شي حل بغينا نجيو ا مع وليداتنا لبلاد ،البخيرة من سات أو جنوا ذهابا وايابا السيارة والعائلة المكونة من 7 أفراد تقريبا 3000 يورو
نلقاو الخير فاخواننا اليهود فإسرائيل و ما نلقاوهش فهاد جيران السوء ديال الجنرالات المجوس. أما إسبانيا فهي تريد النزاع أن يستمر لكونها تستفيد منه كورقة ضغط على المغرب، فهي لا تستطيع أن تنسى أن المغرب حكم الأندلس.
ها ها ها الصدمة كانت قوية اسبانيا اصبحت خائفة من المغرب و مفاجئاته و القادم الضربة القاضية.
لا يهمنا امر هؤلاء الاسبان وليس من حق أسبانيا او بنو خرخر وجه الشر التدخل في شؤون الولايات المتحدة الأمريكية، هي حرة في قراراتها واعترافاتها متل باقي بلدان العالم وخاصة اما قضية اقاايمنا الجنوبية فقد حسم الشعب المغربي في أمرها بعد المسيرة الخضراء وحان وقت استرجاع الصحراء الشرقية وبعدها الأراضي الأخرى و تأكيد أميركا مغربية اقاليمنا الجنوبية ليس سوى تحصيل حاصل و نزع القناع وورقة التوت وعرى على مؤخرة الأعداء كما الأصدقاء او نضنهم أصدقاء واحرق تلك الورقة السحرية التي كانوا يبتزون بها المغرب و أنهى حلم بنو خرخر وجه الشر نهائيا للوصول إلى المحيط الأطلسي ومحاصرة المغرب عن عمقه الأفريقي والطبيعي والأهداف جيوستراتيحية وجيو سياسية وجيو اقتصادية وتحول الحلم إلى جنازة ودهبت أموال الشعب الفقاقيري والفقاقيرات ادراج الرياح وبقيت الصحراء في مغربها ومرتزقة البولي زبال في المرادية ونحن لا يهمنا اعتراف فلان او لم يعترف فرتلان نحن في ارضنا و مستعدون للدفاع عنه وعهد المراوغات قد انتهى اما معنى او ضدنا والاسبفية في الاستثمار لمن معنا طبعا
صحيفة ABC المرموقة: #اسبانيا قد يفوتها القطار في #الصحراء_المغربية و قد لا تجد موطئ قدم في لشركاتها مستقبلا اذا لم تدعم مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
حكومة العثماني تريد من اسبانيا تحمل مشاكل
العطالة و الازمة الاقتصادية المغربية و لا تريد العمل لاجاد الشغل لشباب المغرب.
كفى من التماطل .الفشل يلاحق جميع الحكومات الحالية و السابقة و الاتية.
يجب على المغرب ان يدخل في مرحلة جديدة:
تشجيع الاسثمارات الخارجة و الداخلية في شمال المملكة.
تخصيص اراضي للصناعة و الخدمات.
تشجيع السلف للشباب لاصحاب المقاولات.
محاربة الرشوة في الادارات و الجماعات المحلية.
بخصوص اغلاق سبة المحتلة.يجب تشجيع الشركات للتصدير و استراد مع تسهيلات للشباب شمال المغرب.
تعميم الضمان الاجتماعي لكل المغاربة.
منذ مدة قصيرة فقط قرأت ان ملك المغرب تحادث هاتفيا مع ملك اسبانيا وان الاخير حل الاشكال القائم بين الدولتين لكن يبدو ان الاعلام في المغرب ما زال يعتقد بان المكالمات الهاتفية تحل المشاكل وهذه هي المرة الثالثة التي اقرأ فيها مثل هذه الاخبار في مدة شهرين بعد المحادثات مع رئيس موريتانيا هلل وطبل الاعلام المخزني بان العلاقات مع موريتانيا تمتنت وان موريتانيا ستسحب اعترافها بالبوليساريو وتعترف بمغربية الصحراء ونفس الشيئ حدث مؤخرا مع رئيس نيجيريا ولكن الواقع دل على عكس ذلك تماما فلا اسبانيا تراجعت ولا موريتانيا اعترفت ولا نيجيريا تنازلت ،،هذا فقط في مخيلة الاعلام المغربي الذي ما زال يعتقد بان الديبلوماسية المغربية نجحت والقمة الافريقية الاخيرة اكدت العكس تماما حيث خرج المغرب منها خاويا وانهزم هزيمة نكراء وبقيت نفس الدول المؤيدة للصحراويين تسيطر على الاتحاد الافريقي ،فحتى مصر التي اشيع بانها سوف تفتح قنصلية في الصحراء ظهر ان الخبر غير صحيح وربما الضربة القاضية سوف تأتي من تونس حيث كل المؤشرات تدل على قرب الاعتراف بالبوليساريو
ويبقى المغرب محاصرا من كل جيرانه حيث علاقاته متوترة مع الجميع
نظرة في الصورة تعبر عن شيء . مسؤول اسباني جالس في وضعية شخصية مسؤول . والاخر كانه امام الكسكس او طاجين
_ يبدو ان الاوراق السياسية للجارة الشمالية ، اصبحت جد مبعثرة و مختلطة ، و التاجيل او التاخر مقصود ، لان الجارة الشمالية ربما تنتظر أوراق سياسية جديدة ، او ربما تنتظر ما سوف تسفر عنه ، التدخلات المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية ،من طرف الجارة الجنوبية و صناعتها البوليزاريو ، وهدا ليس في صالح السياسة الخارجية الإسبانية ، بالتالي اعتقد انه يجب رفع سقف الاتفاقيات مع الجارة الشمالية . وهدا لصالح المغرب لان اللعبة السياسية ، حان الوقت لتلعب باوراق مكشوفة ، وهو ما لا يرغب فيه جيراننا في الجنوب والشمال .
_ النصر و العز و التمكين ،لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره … عاش الملك …