التأكيد الأمريكي لمغربية الصحراء يكتم أصوات النظام في الجزائر

اختارت الجزائر نهج سياسة الصمت أمام إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف التاريخي بمغربية الصحراء، إذ لم تصدر وزارة الخارجية الجزائرية أيّ بيان في الموضوع بشأن افتتاح قنصلية واشنطن في مدينة الداخلة.
وكانت الخارجية الجزائرية تحرص على إصدار بيانات تنديدية كلما قرّرت دولة إفريقية افتتاح قنصلية لها بالصحراء المغربية؛ بل وصل بها الأمر إلى استدعاء سفراء لها لدى دول القارة التي استقرت بعثاتها الدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية.
واكتفت وكالة الأنباء الجزائرية بإعادة نشر ردود فعل جبهة “البوليساريو” الانفصالية بخصوص الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء؛ فيما حاول الإعلام الجزائري المقرب من السلطة ربط القرار بتخلي المملكة عن القضية الفلسطينية، على الرغم من أن الملك محمدا السادس كان واضحاً في اتصاله مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن موقف الرباط الثابت والداعم للفلسطينيين.
وشكل القرار الأمريكي صدمة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، إذ في وقت روّجت فيه تقارير إعلامية معادية أن المغرب ينفق أموالاً طائلة من أجل دفع دول إفريقية إلى افتتاح قنصليات بالصحراء جاء قرار افتتاح القنصلية الأمريكية بالداخلة مكذباً لكل هذه المزاعم. وتساءل أحد المعلقين ساخرا من هذه التقارير: “هل تحتاج أمريكا إلى أموال مغربية من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء؟”.
وفشل النظام الجزائري في التأثير على دبلوماسية القنصليات التي نهجتها المملكة في الفترة الأخيرة، إذ توجد اليوم 3 قنصليات عربية و16 قنصلية إفريقية إضافة إلى القنصلية الأمريكية في الصحراء المغربية.
وأكد الإعلان الرئاسي لترامب، الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة، كما ذكرت الإدارات السابقة، تؤكد دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية”.
وأضاف البيت الأبيض أنه “اعتبارًا من اليوم، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية”.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الولايات المتحدة تعتقد أن “قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”، مشيرة إلى أن القنصلية الأمريكية بالداخلة ستعزز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب بالمنطقة.
رسالة محبة للشعب الجزائري الشقيق ورسالة عزاء للنظام العسكري الفاشل
لو تم الاعتراف بمغربية الصحراء بدون التزامن مع التطبيع لكان افضل لان الامور تخربقات عندنا كمغاربة مفهمنا والو
و لكن العلاقات الدولية صعيبة في الظرفية الحالية
النظام الجزائري غادي يلعب على ورقة التطبيع المخزي لي اكيد الأكثرية د الشعب تترفضو وتترفض كل ما هو اسرائيلي و غادي نشوفو واش ترامب غادي ريكون على كلمتو ولا غير لعبة سياسية لمصلحة الكيان الصهيوني
لم يبقى لها ما تقول، واذا تكلمت او انتقدت فإنها ستندم كثيرا…الان حان وقت أن تفتح هي الأخرى قنصليتها في العيون او في بير لحلو حتى تكون لها قنصلية قريبة من حدودها…انا متأكد أن الجزاءر ستدفع ثمن معاكستها للمغرب على أراضيه غاليا..قريبا سيتم تفكيك الجزاءر إلى دويلات. انشاء جمهورية القبايل على الأبواب.
ضربة قاضية للنظام الجزائري الخواااف لي ما يحشم انها الولايات المتحذة . لم يكونو ينتظرون هذا الاعتراف ابدا. سنرى النظام الجزائري في حلة جديدة جد متواضعة .الله ينعل لي مايحشم
Le pouvoir algerien reste bouce-bee devant cette reconnaissance historique des etatas unis de la marocanite du sahara.Un acte que les generaux algeriens ne s,y attendaient pas.
في أحد تعاليقي السابقة أثناء الحملة الإنتخابية قلت شخصيا ترامب في نظري رئيس دعم المغرب و عبر عن رأيه في الصحراء و قلت أن الجمهوريين دائما يساندون المغرب عكس فترة أوباما و سوزان رايس التي كادت أن تعرض قضيتنا الأولى للتشويش
مما جعل المغرب يستفيق و يكشر عن أنيابه اتجاهها
و من تم فهم الجميع أن الصحراء و التراب المغربي خط أحمر فاقع اللون
السلام عليكم.ينطبق عليهم المثل اللذي يقول يخافوا مايحشموا.جاو مساكن إلعبوا مع المغرب ساع زلقوا كما يقول المثل الآخر جا حتى لقدام باب دارك وبغا يتعلم الزلق.امشيو لجبال لي عندهم لي فيهم الثلوج ويتعلموا الزلق حتى يشبعوا إذا كانت تستهويهم هواية التزلج
العصابة الكاتمة على نفس الشعب الجزاءري لم تصدر أي بيان أو بلاغ بخصوص اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء لان العصابة لو حاولت دلك ستلقى خبطة قوية على دماغها وستدخلها في غيبوبة تحية حارة جد طيبة لفخامة الرئيس دونالد ترامب
الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل
استعيد هنا أغنية جيل جيلالة "العيون عينيا" وتحديدا مقطعها القائل "اليوم لسان الحق ينادي وهاجت لشواق اليوم، وباتت دموعي بالفرحا تسيل اليوم …"
الانفصاليون وداعموهم الأوائل معزولون بعد الدعم العربي والافريقي والدولي المتزايد لمغربية الصحراء
الكل يعترف بمغربية الصحراء إلا دعاة "القومية العربية" ممن أعمى الدينار الجزائري بصائرهم (وهذا السبب هو ما يفسر الخطوة الأخيرة لملكنا أيده الله)
المطلوب الأن هو تحرك الجمعيات والأحزاب السياسية لمساندة العمل الدبلوماسي كما يجب على البرلمان ربط الاتصال بالمنظمات الدولية و برلمانات العالم قصد شرح عدالة قضيتنا و تحية وطنية صادقة لكل واحد من الساهرين على وحدتنا الترابية
الجزائر تتطاول على الأوروبيين و على المرزوقي ، لكن أمريكا قلبت عليها الطاولة
هذه أمريكا أكبر قوة في العالم تقول…الصحراء مغربية….نتحدى خردة الجنرالات أن تنطق بكلمة واحدة فيها نبرة إحتجاج على أمريكا .
الجميلُ في الأمر هو ان المغرب أبان عن بُعدِ نظر و حِنكة دبلوماسية ما يَجعَلُ سياسته الخارجية مَرجِعاً في البراغماتية و مَرجِعاً في إتقانِ رياضة الملاكمة على كلِّ الحلبات الدولية.
العاشر من دجنبر ٢٠٢٠ يوم تاريخي سينقُلُ المغرب إلى النهضة و الإستقرار فلا تكثرِتوا لضوضاءِ الحاقِدين.
أما الجزائر فقد خَسِرت بذلك القضية التي تُعَلِّلُ من خِلالِها سبَبَ وُجُودها. إن هذا الحدث الجلل ليُمثِلُ نكسة متكاملة الأركان للعسكر. أعتبِرُهُ رصاصة الرحمة التي ستقضي على حُكمِهم في الجزائر.
وداعاً شنقريحة الفاشِل
م.مولود
نعم إنها ضربة المقص ماذا عساها أن تفعل الحل الوحيد أمام الجزائر في هذه الآونة هو أن تسرع هي الأخرى وتفتح لها قنصلية في الداخلة قبل فوات الآوان أما الحلم الإنفصالي فلا تعولو عليه لأنه ولد ميتا بفضل السيا سة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله .
Et la France? Qu'est ce qu'il attend pour ouvrir son consulat? C'est l'heure De la verite' .
النظام العسكري الجزائري سيبلع فمه الى الابد لانه لو نطق باي شيء انا متاكد ان ترامب قادر ان يخرصه بعقوبات سريعة لدلك فهو بلع لسانه وانحنى للعاصفة لان هدا النظام يخاف ما يحسم
ثم ان الصدمة كانت قوية وقوية جدا
تحية خاصة لملكنا الحكيم ‘نحن نجاور الافاعي. هذا القرار حكيم ‘القطار يستعد للانطلاق والمقاعد محدودة.
بعد سماع القنوات الجزا.ئرية اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء أقفلوا النوافذ و أغلقوا الأبواب و أطفئوا الأنوار و ناموا باكرا ! كأن لم يسمعوا شيئا ! سئلوا بوقادوم وزير الخارجية الجزا. ئري لماذا لم تستدعوا سفير أمريكا للإحتجاج كما فعلتم مع سفير ساحل العاج !؟ قال لهم أنا خاطيني السياسة " يعني أنا لا علاقة لي بالسياسة " أنا وزير الفلاحة (:
وقريبا إن شاء الله ستفتتح فرنسا قنصليتها وبعدها المانيا واسبانيا
كيما داروا يوحلوا… إدا نددوا أو شجبوا يعضهم بوسكة ويزيد يعري على كذوبهم و فضائحهم… و إدا ايدوا تهرب لهم المخيمات ويحاسبهم الشعب على ملايير الدولارات التي تبخرت في الكدوب… اللهم يسكتوا
و ماذا عن التأكيد الأمريكي لاسرائيلية القدس و فلسطين؟
العز و النصر لمغربنا الشريف…شكرا امريكا و ترامب…الله الوطن الملك ديما المغرب من طنجة للگويرة…ولا عزاء للحاقدين الحاسدين
الحقيقة ان النظام بالجزائر جد سعيد بالتطبيع المغربي الاسرائيلي وهاذا ماكن يروجه الكابرنات لشعبهم ان المغرب هو عدو كلاسيكي ويتحالف مع اسرائيل ضد الجزائر ….
الحاجة ام الاختراع تعنت الجزائر خلق كل هده التغيرات بما فيها التطبيع مع إسرائيل
ما يجب ان يعلمه البعض ممن يتوجسون من التقارب المغربي الاسرائيلي أن المملكة لن تتخلى عن فلسطين وهذا أكده الملك في اتصاله مع محمود عباس. القضية الوطنية قضية عادلة وما اعتراف امريكا بمغربية الصحراء سوى اثبات لهذه الحقيقة المسلَّمة. يجب علينا كشعب أن نلتف حول قيادتنا الحكيمة ونكون في الصفوف الأولى للذود على وحدتنا الترابية. اسرائيل تحتضن مغاربة يهود على ترابها وإعادة ربط التواصل معها سيعزز انتماءهم الى وطنهم الأصل وفوق كل هذا سيتمكن المغرب من خدمة القضية الفلسطينية عن قرب باستعمال اللوبي المغربي المتواجد هناك وشبكة المصالح التي تربط بين البلدين. ان من يدعي أن المغرب خان القضية الفلسطينة عليه أن يعيد تكوين قناعاته التي تلاعبت بها الرياح المعادية. وسوف تتثبت الوقائع أن ملكنا يمتلك بعد نظر في الوقت الذي مازال ضباب الحقد يرخي بغشاوته على أعين العديد من القادة العرب أصحاب نظرية القومية وأفكار الحرب الباردة والعهد القديم. عاش الملك وعاش المغرب الموحد من طنجة الى الكويرة.
أكيد أنها ستبتلع لسانها ، لأنها تعرف من تكون الدولة التي إعترف بها المغرب من زمن بعيد .
" وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الولايات المتحدة تعتقد أن "قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع" إنتهى الكلام.
قريبا انشاء تنضم الجزائر الشقيقة للولايات المتحدة الأمريكية بافتتاح قنصليتها لدى المغرب بالعيون المغربية
لا يهمنا و لن يفيدنا هذا البلد المتخلف الغير معروف أصلا، لا يجب الحديث عنه في إعلامنا لكي لا يصبح معروفا. الجارة تونس أفضل بكثير.
هل تقدر الخارجية الجزائرية بستدعاء السفير الامريكى لكن تتكلم معه لماذا ستفتح الولاية الامريكية قنصليتها في الداخلة ؟؟؟؟؟؟
يجب على الولايات المتحدة الضغط على أوروبا للاعتراف بمغربية الصحراء كي ننهي
المشكل بصفة نهائية
اعتراف واشنطن بشرعية المغرب على كامل صحرائه دق لمسمار آخر في نعش النظام الحركي الشيوعي ولقيطته البوليساريو وإشارة قوية على اندحار أطروحة الانفصال وسوف تليها لا محالة اعترافات أخرى من دول وازنة وصديقة وشقيقة، والمغرب يبقى في نفس السياق مع حل الدولتين إحلالا للسلم بالشرق الأوسط.
ننتظر بلاغا دونكيشوطيا من نظام العسكر وحليفته وتحاليله الفارغة على هذه المستجدات ولم ألجم فمه بالمرة.
La décision est déjà prise et elle est final, les États Unis d’Amérique reconnaît la marocaine de notre Sahara
Point final
لو كانت لسلطة العسكر واقعية ليس عكس التيار لكانت حلول بديلة لتطبيع مع اليهود ولكان المغرب العربي في موقع قوة وفي ازدهار لا مثيل لها
ومرحبا باخواننا في تندوف والعسكر الى مزبلة التاريخ
Sahara occidental: l'ONU ne change pas de position après la décision américaine (porte-parole)
الصحراء الغربية: الامم المتحدة لا تغير موقفها بعد قرار اميركي (متحدثة)
وامشكييييلة معاكوم يا المغاربة.ايلا الجزائر هضرات مشكيلة وايلا ماهضراتش مشكيلتاين.ايوا دابا قولو راه هما اللي كيجبدوكوم.
عن أي حكم ذاتي تتكلمون؟ لما اقترحه المغرب تم رفضه من طرف البوزاريو و اراجوزه الجزائر، و قد أصبح اليوم متجاوز إذ أصبح الصحراويون من الرافضين الأوائل لهذا التمييز الذي من المحتمل ان يسبب مشاكل أخرى…
تحية ود وإحترام للشعب الجزائري الشقيق، أما أعداء وحدتنا الترابية فموتوا بغيضكم وكرهكم هههههه.
أتمنى على السدة العالية تغيير مصطلح الحكم الذاتي وإستبداله ببسط المملكة المغربية نفوذها على كامل التراب الوطني وإسترجاع أراضي ما وراء الحزام الأمني وطرد الشرذمة المغرر بهم إلى ثكنات كابرانات فرنسا.
المغرب بلد التعدد الثقافي و اللغوي، بلد يملك أكثر من 700الف يهودي مغربي باسرايٍيل جاليهً يهودية ومن اصل يهودي في أمريكا فرنسا… وفي كل بقاع العالم،المغرب أغلق مكاتب الاتصال الإسرائيلية سنه 2002 المغرب لم يطبع مع الصهاينة بل جلاله الملك كان واضحا في اتصاله مع الرئيس حيث أكد له بان القضية الفلسطينية بالنسبة لنا كقضيه الصحراء المغربية، لكن الذباب الاكتروني لجارتنا الشرقيه تقول بأن المغرب تخلص وقايض على حساب القضية الفلسطينية ونسو بان ياسر عرفات رحمه الله اعترف باسرايٍيل في تسعينات القرن الماضي وان المغرب قد ارسل بعض تجريدات جيشها في الحروب التي خاضها العرب مع إسرائيل والجزائر لم ترسل ولو قرطاسه واحذه، المغرب كبير عليكم بزاااااااااااف،أين كنتم سنه 1777 عندما اعترف المغرب بأمريكا؟ ابحتوا عن الخرائط وسترون حدود المغرب، المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها فموتوا بغيظكم انشري هسبريس
السلام عليكم
منينا النفس بهكذا قرار منذ سبعينات القرن الماضي.
ولكن الخير فيما اختاره الله.
تاليا أود تذكير وزارة الداخلية التي تخصص ميزانيات خيالية لأحزاب مشلولة وميتة فكريا وغير منتجة وطنيا. بأنها لو خصصت عشر تلك الأموال لفائدة الجمعيات والمنظمات الموازية من أجل التعريف بقضينا الترابية لكان أفضل و أسلم.
لماذا لا تثير أحزابنا التي شاخت و عفا عنها الزمن – مسألة الحدود الشرقية للمغرب؟ لماذا لا تقوم تلكم الأحزاب بتأطير منتسبيها و أطرها و تلقينهم حقيقة الحدود الشرقية للمغرب؟
أليست أقاليم بشار و تندوف و أدرار هي مناطق ضمها الاستعمار الفرنسي للجزائر وتم الابقاء عليها ضمن الاقليم الجزائري؟ بينما هي جزئ لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي؟
أين السيد الفاضل حسن أوريد ؟ أين السيد الحكيم اليازغي؟ أين مذكرات المجاهد المحجوبي أحرضان؟
استفيقي يا أمة المغرب حان أوان النهوض.
و الله عيب عار على الاخوه مغاربه ما فعلوه.. نبيع ضمير و نبيع قضيه امه و دين باكمله لأجلي قضيه محليه بين مسلمين. الصحراء غربيه او مغربيه و الله اهون من بيع قضيه دين و أمه.
مصلحة وطننا فوق كل اعتبار. المغرب كان ولازال دائما مع القضية الفلسطينية قولا وشعارات وفعلا وليس كالبعض يقدمون الشعارات فقط. فلسطين لن تخسر شيئا في هذا التطبيع ولن تربح بالشعارات الثورية الرنانة التي تتبجح بها بعض الانظمة المتعفنة منذ أكثر من 45 سنة، والتي لا تحترم حتى جوارها. فلسطين في قلوب كل المغاربة شعبا وملكا وحكومة. امريكا ترد الجميل للمغرب لانه اول دولة اعترف باستقلالها. المهم امريكا كدولة عظمى بكل المقاييس في العالم لم تتنكر للمغرب وليس كجيراننا الذين آويناهم وساعدناهم ماديا ومعنويا في سبيل نيلهم الاستقلال وفي الاخير عضوا الايادي التي مدت لهم. والحقيقة الفرصة لا تأتي سوى مرة واحدة ويجب على المغرب استغلالها لصالحه.
مبروك للمغرب بصداقة ترامب وكوشنر ونتنياهو وتدمير العلاقات مع القضية الفلسطينية والفلسطينين وتتبع خطى الإمارات والبحرين نعل الله التطبيع وبيع الدين مقابل مصالح
سياسة الملك الرشيدة نتمنى له التوفيق والسداد هو الدي يعرف كيف يسير الامور في هده البلاد العزيزة.
نتمنى له الشفاء والصحة انشاء الله.
#هنيئا_للمغرب_بالتطبيع
مبروك علينا حكمة الأجداد التي يقطف ثمارها الأحفاد و اليوم المغرب كرائد وقائد استراتيجية الخيانة الانفتاح في افريقيا و العالم بالدل والعار أصبح له صدى عالمي بفضل رزانة النبطاح ! و قد وحان الوقت لضخ دم جديد في الجسد المنهوك الدبلوماسي و السياسي لبلادنا المغلوب على أمرها في مواكبة تطلعاته و تصنيفه الدولي الجديد كحليف استراتيجي لبنو صهيون بات محسوما الآن في محاربة الرجال و سحب مقومات التحريض من يد الجماعات المعادية ، ومنعها من استقطاب الشباب السادج بناء على تجييشهم ضد الحكم في المغرب، و أنه "ضد الدين والعروبة"، و"موالٍ لأمريكا و للصهاينة"، وغيرها من العبارات التي قد تشكل حطب الاستقطاب والتحشيد…
#التطبيع
#المغرب
#اسرائیل
سترى في الايام القادمة بعد فتح usa لقنصليتها في الداخلة، الدول الشقيقة والصديقة تفتح كذلك قنصلياتها في العيون والداخلة، واتمنى من اشقاءنا الجزاءريين ان يحدون حدو الولايات المتحدة الامريكية، وبذلك يكونون قد مدوا لنا اياديهم البيضاء، ويعم الخير بالمنطقة المغاربية . ولكن اذا طبقوا المقولة "ولو طارت معزة" فكونوا على يقين انها ستبقى وحيدة ، وحتى الدولة التي تساندها (جنوب افريقيا) فاصبحت هي الاخرى تتبرأ منها . فيقوا ايها الإخوة من سباتكم فصناعة طاحونة الريح لمدة نصف قرن جعلتكم تخسرون كل شيء لمعاكسة المغرب . فما زلنا لحد الساعة نمد لكم ايدينا البيضاء، والحرب مع اخواننا نحن بريءين منها الى يوم القيامة.
لم يستفيد المغرب من شيء سوى وعود كلامية من ترامب لا تغني و لا تسمن الصحراء مغربية و لا نريد امريك ان تنقص من قيمتنا على حساب القضية الفلسطنية الضربة كانت صادمة لنا حيث نرى فلسطين تهان و لم نقدر على فعل شيء
كبرانات الجزائر بلعوا ألسنتهم و اختلطت عليهم الأمور في شأن موضوع لا يهمهم لا من قريب و لا من بعيد .
بدأوا يدفعون ثمن حشر أنوفهم في مشكل اكبر منهم.
اوا تبعوا المغرب و المغاربة يطلعكم النبق من كل هذا
اهتموا بمشاكل بلدكم خصوصا أن عملتكم في الحضيض ببترولها يا حسرة و قارنوها مع الدرهم المغربي و الحمد لله
كليهم دابا يعيطوا على السفير الامريكي ..و يسمعوه الهضرة…ههههههه….حكرات هير على الافارقة….و الله العظيم هاد الجزائر متتحشم …دارت الضحك فراسها…..اشداك لهاد الصداع ديري يديك ف يد المغرب ..و راه كلشي ايعيش مزيان ……
الآن على جارة السوء الفاشلة ان تعترف بإبنتها وتعطيها قطعة أرض تستقر فيها لانها هي من خلفتها بطريقة بالزينة ولادتها غير شرعية إداً هي من تتحمل وجودها
المغرب لا حول ولا قوة له
التطبيع =الاعتراف بالصحراء الغربية من طرف المجتمع الدولي
عدم التطبيع =لن يغير شيء في القضية الفلسطينية لان المغرب ليس دولة نووية او قوةً عالمية،دعم اي دولة لفلسطين لم و لن يتجاوز التنديد ما الخ
تابعت الإعلام الجزايري الكوميدي فهم لازالوا منشغلين بالكركارات ويروجون لحرب ضارية خيالية في الجنوب المغربي حرب توجد فقط في مخيلة هذه المنابر العسكرية. ومن يستمع لهم سيظن أن البوليزاريو على اعتاب الرباط وكازا لاحتلالهما نظرا الانتصارات البوليزاريو العظيمة كما يقولون. فكل ما سمعته في صحافة الجزاثر يدل على عداء وضغينة لكل ماهو مغربي خاصة عندما يقولون دك الجيش الشعبي معاقل جيش المخزن يعني يتكلمون بحرقة وحقد على القوات المسلحة وهذا غريب من دولة مفروض على انها محايدة في هذا الصراع كما يقولون. ترامب انهى صراع الصحراء المفتعل وإعادة العلاقات مع اخوتنا اليهود امر طبيعي اما العرب فليس لديهم سوى كثرة الكلام وسيتكلمون بسوء على المغرب سواء طبعنا أو لم نطبع مع إسرائيل. مصر التي تمتلك اكبر جيش عربي لديها علاقات دبلوماسية واقتصادية وأمنية مهمة مع إسرائيل. حلال عليهم وحرام علينا . برافو لصاحب الجلالة ومستشاريه والى الداهية ناصر بوريطة. المغرب بهذه القرارات ضرب عصافير كثيرة بجرة قلم.
هل تعلمون انه في سابقة دولية و تاريخية تتخلى دولة دات سيادة عن سلطتها في جزء من أراضيها؟؟؟
إنها الجزائر. في تندوف السلطة والقانون بل وحتى الراية خارج المنضومة الجزائرية. هنا "جمهورية" أخرى هي السائدة. إنها إهانة لا يقبها أي شعب. لقد حرروا حسب ادعائهم 20 % من أراضيهم لمادا لا ينقلون إليها سكان تندوف؟ إلى بئر لحلو (235 كلم شرق سمارة فوق خط حدود موريتانيا). بير لحلو العاصمة المؤقتة للجمهورية العضمى: مدرسة مسجد و dispensaire من كبريات عواصم إفريقيا. في انتضار دالك الجزائر تتخلى عن سيادتها في تندوف وربوعه وتدافع عن سيادة الجمهورية العضمى
Il ya quelques jours j'avais hâte de voir donald Trump quitter la maison blanche….mais là…c'est le meilleur cadeau de Noël pour nous Marocains et fiers. Le pouvoir algéchien a avalé sa langue dieu merci.
تمنيت لو جاء الاعتراف من الاخوة الجيران بدلا من أمريكا لكن رغم دالك اعتبره نصرا ديبلومسيا كبيرا.والله عار على الجزائر هذا النهج العدائي مع المغرب الذي لا مبرر له سوى تضييع الفرصة لبناء مغرب عربي قوي.
دولة اسرائيل قوة اقتصادية وعسكرية مهمة ليس كالنظام الجزائري الحاقد لا يراعي اي شيء لعنة الله على هذا النظام ضيع على شعوب المنطقة نصف قرن
الأصوات التي لا تنطق إلا زورا وبهتانا لابد أن تسكت وهي أصوات الجزائر ومرتزقتها تسكت
Cette normalisation israélo-marocaine et la future coopération entre Rabat et Tel Aviv donnera l'occasion au pouvoir algérien de pointer du doigt une menace venant de l'ouest. Tensions et temps difficiles à venir. Espérons que tout le monde gardera la tête froide.
هذا التطبيع الإسرائيلي-المغربي والتعاون المستقبلي بين الرباط وتل أبيب سيمنح القوة الجزائرية الفرصة لتوجيه أصابع الاتهام إلى التهديد القادم من الغرب.التوترات والأوقات الصعبة المقبلة.نأمل أن يحافظ الجميع على هدوئه.
الحمد لله المغرب ربح الصحراء والجزائر ربحت عصابة المرتزقة وقطاع الطرق
سألوه عن ولي عهده، فرد الملك الحسن الثاني بما معناه كل رجل يحمل أسلوبه الخاص. فكان كذلك. يوم عن يوم نلمس في أسلوب جلالة الملك محمد السادس الحنكة و الرزانة و الحكمة في تدبير وتصفية ملف الصحراء المغربية.
اعتراف الولايات المتحده الامريكية المغربية الصحراء يجب أن يجر الحكام الجزائريين غلى إعادة النظر في سياستهم التي يجب أن تبنى على منطق رابح رابح:
استعمال الطريق السيار الجزاير اغادير الكركرات يمكن من إيصال منتوج جزائري إلى نواذيبو في ثلاث ايام والعكس صحيح.
فتح محادثات الممر إلى الأطلسي لنقل حديد الجبيلات 130kmبين طانطان تيندوف
فتح ممر الجاري الراشدية توات تورنتو
فتح الحدود المغربية الجزائرية
بافتتاح الولايات المتحدة لقنصلية لها بمدينة الداخلة تكون بذلك قد وصلت عدد القنصليات في الصحراء المغربية الى 20 اي عشرون دولة خاصة وأن الانفصاليين مافتؤوا يرددون كلام لا احد يعترف للمغرب بسيادته على الصحراء. اما الان وقد جاءتهم الضربة من حيث لم يحتسبوا فقد زلزلت الارض تحت حوافرهم ولم يعلموا بعد اي منقلب ينقلبون .وبالاضافة الى هذه الدول هناك دول كثيرة أخرى تساند وتتضامن مع المغرب في كافة بقاع العام واكيد ستجدون حدو هذه الدول التي لها تمثيليات بمدن الصحراء ..
فالتبحث الان عن إنفصاليين اخرين ، أما إنفصليوا الصحراء المغربية ، فقد فشلوا في مهمتهم ، على جميع الاصعدة . المغرب منحهم الحكم الذاتي لإنقاد ماء وجه الحركيين ، لكنهم رفضوا هذا المقترح الجدي و ذاة المصداقية.
المغرب قفز قفزة لم و لن تسطيع معها اللحاق بالمغرب ، و الان فقد أصببحوا مجبرين النظر الى قضية القبائل الذين يطالبون بالانفصال عن الجزائر، فهل يدعمهم الحركيين على الانفصال؟٠
Enfin le but est atteint. Bien que le sacrifice soit grand la récompense est plus grande. Aucun obstacle ne peut arrêter les marches du Maroc
كنت انتظر من فرنسا و اسبانيا هكدا اعلان باعتبار الصحراء ارضا مغربية و نظرا لمسؤوليتهم التاريخية عن التقسيم الجائر في حق المغاربة و فتح قنصليات فيها لكن الدولتين معا لم يكونو في الموعد كثيرا و ستكون الولايات المتحدة هي رقم 1في المغرب و ستجني الكثير من هدا الاتفاق.
الحلف مع فرنسا كان سرابا تجري وراؤه المغرب و الجزاىر معا لكن هده الدولة ارادت الدولتين معا فهي الان ستخسر كل شيء. تما عن الاعتراف بتسرائيل فهدا لا حدث لان المغرب كانت له علاقات معها.
و لم تكن دات وقع في هدا القرار . لان المغرب لو اراد اعتراف العالم بحقه لاعترف باسراىيل من زمان ووفرنا 40 سنة من الابتزاز. اما دور الجزائر و العصابة فلعم دور كبير ٥ي ما ستسير به الامور لقد خصلتم ٦لى ما بخثتن عليه طويلا
بلا نفاق بلا دوران،من خمسوسبعين ولمغرب كيقول الصحراء مغربية رغم وجود خريطة المغرب مقسمة ورغم وجود بعثة الامم المتحدة،اذن ما ااجديد؟ اصلا الصحراء مغربية فلماذا هذا التنازل عن مبدء انصر اخاك…لماذا هذه الهدية لاسراءيل،اليس الرابح الوحيد هم الصهاينة.؟ متى ينصط عقل العملاء لشعوبهم. لماذا هذا الخذلان، ؟!! الان على الشعب الفلسطيني ان يقاوم بدون عملاء الدول الاسلامية والعربية ؟!! المفاح ثم ااكفاح المسلح لتقرير اي شعب لمصيره اما السياسة فمثل العاهرة من يدفع اكثر هو الفاءز بها. لعنة الله على الخونة.
مصلحة الوطن و المواطنين هي اسبق الأسبقيات و أنبل المنازلات، لا نقاش في هذا الامر احب من احب او كره من كره. و كل من هو ضد ذلك فالجزائر على مرمى حجرة منه فليرحل اذا قبلت به ولا اعتقد ان من يكره ابناءه سيحب ابناء جيرانه
أتمنى من النظام الجزائري أن يستدعي السفير الأمريكي لدى الجزائر للاحتجاج على فتح قنصلية في الداخلة واعتراف بلاده بسيادة المغرب على صحرائه،أم أن نظام العسكر حادق في الاحتجاج على الدول الافريقية التي يراها أضعف منه."ارونا حنة يديكم" كما يقول اللسان الدارج
لا تطبيع مع أعداء السلام والإسلام.لا تطبيع مع قتلة الأطفال. الصحراء مغربية ولكن القدس كذلك عربية إسلامية والإحتلال الصهيوني يدنس الأرض.في انتظار دسلايكات المتصهينين وهم كثر.انشري رأيي إن أردت
اللهم احفظ الامة من كيد الكائدين.
Je suis un fervent défenseur de mon pays et la décision américaine me comble. Etre soutenu par la plus grande puissance du monde est une assurance-vie éternelle. Et le Maroc devient le cinquième membre permanent bis du Conseil de sécurité car il profitera, dans toutes les circonstances, du véto américain qui bloquera toutes les résolutions voulant embêter le Maroc.
Décision politique importante combinée aux investissements dans le Sahara pilotée par un consulat à Dakhla; que demander de plus! L'acceptation de vendre 4 drones ultra sophistiqués à l'armée marocaine. Une cerise sur la gateau!
يقول المتل الشهير "الى بانت المعنى لا فايده فالتكرار" وما شأننا نحن برد الجزائر وغيرها لا يهمنا ماقالت وما ستقول
حين تكون الأنظمة العربية كما هي عليه اليوم. و حين تكون الدول العربية تكيد لبعضها البعض و تمكر لبعضها البعض و تقسم بعضها البعض و تخون بعضها البعض فمصلحة بلدك أولا و أخيرا. يوم تتحد الدول العربية وتكون كالبنيان المرسوس نتكلم عن المبادئ.
Slm on attendant que l Algérie appel l'ambassadeur des Etats Unis .qu est ce que vs attendez faite le ..????
هاد ترامب بقى كيزكل بزاغ ديال البيوت ولكن ما بقى حتماركة في الدقيقة 90 بيت واعر ": اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بالصحراء المغربية" فكرني في مقابلة ديال فينال دوري أبطال أوربا بايرن ميونيخ مع مانشستر يونايتد
على الأخوة في الجزائر الرجوع إلى الصواب و عدم التمادي في الباطل و يعلموا أنهم انخدعوا من قبل السلطات الإسبانية باحتضانهم للبوليساريو فوقعوا في فخ تحمل مسؤولية قضية خاسرة أن الأوان لردها لمن لا يريدون الخير للشعوب المغاربية و ينهجون دائما فرق تسود يد المغرب ممدودة إلى الأخوة في الجزائر لكي توحد الصفوف في مواجهة الفقر و الآفة و التخلف ما كنا نحتاج إلى رئيس أمريكي يساند وحدة المغرب الترابية لو فهم الاخوة في الجزائر اننا أولى منهم في التضامن و التلاحم و ان البوليساريو بطاطة سخونة رمى بها الاسبان في أيدى الاخوة في الجزائر فردوا إليهم مشكلتهم فاسبانيا هي الدولة الاستعمارية التي تمسكت بالصحراء لسنين عديدة أما المغرب فليس إلا طالب و مدافع عن حق مشروع و الجزائر تعلم ذلك فهل أنتم منتهون
عسكر المرادية يستقوي فقط على الضعفاء،..لا يملك الجرأة على التنديد بقرار الولايات المتحدة الأمريكية،نظام حكار،فاشل،أغرق شعبه في الفقر والبطالة،نظام ذو عقيدة عدائية لكل ما هو ناجح..نظام راكم ثروات خيالية على حساب القوت اليومي للمواطنين،غاز وبترول،وبنية تحتية كارثية في كل القطاعات….نظام لن يطول،فبلد المليون شهيد قادر على إزاحة ومحاسبة هؤلاء الطغاة.
من الان يجب التفكير في هؤلاء الانفصاليين الخونة وما وضعيتهم؟! وكيف يجب على السياسيين التصويت على قوانين تحظى بالموافقة الدولية على كل من تخول له نفسه وهو على ارض الوطن ان ينادي بالانفصال او حمل السلاح او الإساءة إلى مقدسات الثابتة او سب او قذف او الإساءة إلى الشرطة الدرك او الجيش الملكي كما هو الحال الان من مجموعة من النساء او الرجال المحسوبين على بوليزاريو الداخل، حان الوقت للضرب ىبقوة على كل من سولت له نفسه المس او الإساءة إلينا كمغاربة لأننا ضحينا لأربع عقود للحفاظ على مملكتنا من طنجة إلى الكورة باموالنا و ارواح اخواننا وابنائنا التي أثرت على تطور مملكتنا فلو لم يكن هذا الصراع المفتعل من عسكر الجزائر و بعض الجزائيرين اما فيما يخص الجزائر يجب قطع العلاقات نهائيا إلى أن يقوم الشعب الجزائري الشقيق العزيز جدا علينا والذي نتاسف لما يعانييه مع هولاء العساكر من جميع انواع الفساد من هدر لامواله على البوليززاريو و من هدر لاموال لصرف الملايير على المنظمات والأشخاص الأجانب لضرب المغرب أضف إلى ضياع فرص لتطوير الجزائر لو كانت الحدود مفتوحة والعلاقات عادية وخلق فرص شغل عديدة لجميع الشباب.
التاكيد الامريكي مقابل التطبيع مع اسرائيل
فاحذروا اليهود
أبدأ بالاية الكريمة يا ألناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند ألله أتقاكم إن الله عليم خبير.
المعاملة التجارية أو الدبلوماسية لا جدال فبها.و الذين يعترضون او يفندون على إعتراف أمريكا بالصحراء المغربية فعلا الصحراء مغربية وتبقى مغربية رغم كيد وحقد وغل الجزائر العسكر فلا تزكوا أنفسكم إن الله يزكي من يشاء.
شكرا لأمريكا وللرئيس ترامب على إعترافكم بمغربية الصحراء. أنا أقبل رأس ترامب هذا الرجل العظيم والشجاع الصادق الذي لا يعرف النفاق ولا الخداع، رجل السلام والحرية والكرامة، والسياسي المتبصر. شخصيا، أعتبر ترامب أعظم رئيس أمريكي عرفه العالم، قائلاً له : لا تقلق سيدي الرئيس، إن لم يفهمك العالم، فكم من عاِلم لم يعرفوا قدره إلا بعد فوات الأوان. فأجرك عظيم عند الله.
قريبا ستتكسر مشاريع الإرهابيين والمخادعين المنافقين القتلة والمجرمين والمفسدين في الأرض.
أرض المغرب ستبقى أرض السلام و أرض الصالحين في العالم. مرحبا بإخواننا اليهود المغاربة في مغربهم، ومرحبا بالأمريكيين وبالإسرائليين وبالصالحين في العالم أجمع.
عن أي صدمة تتحدثون، لم يفرح سكان المرادية في حياتهم كما فرحوا بالأمس، الآن حق لهم إسكات الحراك بأي طريقة يشاؤون، فهم اليوم في أعين الناس النزهاء الشرفاء أصحاب الحق وناصرو المظلومين، بل أضفنا شرعية ومصداقية لم يكونو يحلمون بها على دعمهم للانفصاليين باعتبارهم في سلة واحدة مع الفلسطينيين.
الله يلطف
لو اقترح ترامب اعترافه بما يسمى الجمهورية الصحراوية مقابل تطبيع الجزائر مع الكيان الصهيوني ؛هل كانت الجزائر سترفض؟
الأغبياء ينتظرون بايدن لتغيير القرار….. قمة السداجة والبلادة السياسية… هل سيفعلها من أجل عيون عسكر الجزاءر الذين يسبون ليل نهار اليهود؟؟ هل سيفعلها من أجل البوليزاريو المحسوب على روسيا وكوبا وفنزويلا ؟ الجواب سيجدونه عند يهود المغرب الذين يحكمون ويديرون إسرائيل وبالتالي أمريكا ورا الستار…..
لم يبقى لها ما تقول، واذا تكلمت او انتقدت فإنها ستندم كثيرا…الان حان وقت أن تفتح هي الأخرى قنصليتها في العيون او في بير لحلو حتى تكون لها قنصلية قريبة من حدودها…انا متأكد أن الجزاءر ستدفع ثمن معاكستها للمغرب على أراضيه غاليا..قريبا سيتم تفكيك الجزاءر إلى دويلات. انشاء جمهورية القبايل على الأبواب.
أنصح كابرانات الجزائر أخذ العبرة من نظام صدام حسين و الته العسكرية انذاك، من الأفضل أن تقروا بمغربية الصحراء قبل فوات الاوان، و قد أعذر من أنذر.
بعد هذا الانتصار الدبلوماسي الكبير, سيكون بامكان المغرب الحصول من الولايات المتحدة على طائرات F35 الشبح . بهذا ستتعزز قوته العسكرية , ولا احد بعد ذلك يمكنه ان يستعرض عضلاته…. يحيى ملكنا الحبيب الساهر على وحدتنا الترابية
للاسف لعبة قذرة من ترامب والمغرب سقط في المصيدة
تضحكو عليكم فقط
bravo a la diplomatie marocaine .comme disait BEN BALLA le meilleur cadeau recu des colonialisme c;est les frontiers . et la je dirais le meilleur remerciment est non pas un cadeau mais un droit recu des etats unis . c;est la reconnaissance du western sahara comme territoire marocain.
على جلالة الملك ان ينظر الآن في اقتراح رئيس القبائل بافتتاح قنصلية القبائل في الصحراء المغربية الكبرى…ثم تتشتت جمهورية العسكر الجبان…
مع تحياتي واسفي على الشعب الجزائري الذي ظل ولا زال يركع للمرتزقة و تُمول من ماله الخاص.
منذ المسيرة الخضراء والمغرب يتكبد خسائر مادية ضخمة ، إضافة إلى ارواح الجنود الأبرياء رحمة الله عليهم، جراء تهور جيراننا في الجزائر, 46سنة من المعانات من أجل خلق فيروس في الصحراء المغربية، لكن والحمد لله بدأ العالم يؤمن بصدق قضية الصحراء المغربية، ويوما بعد يوم نسمع أخبارا سارة إلا من جيراننا هداهم الله، فمبروك على المغرب هذه المكانة التي وصل إليها عالميا باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بصحراء المغرب ونحن في إنتظار المزيد إن شاء الله، والسيد وزير الخارجية المغربي هو رجل سنة 2020 بالنسبة لحكومة العثماني.
جاتهم الساكته اش عندهم ما يقولو شنو كتسناو منهم يقولو واش يقولو بلي صرفو ملايير من أموال الشعب على جمهورية وهمية ولا تضييع وقتهم اللي المفروض يضيعوه على النهوض باقتصاد بلادهم وتطويرها ولا يقولو بلي كلشي تضرب ليهم فالزيرو راهم مفقوصين وساكتين وكيندبو حتى الماكلة مغاديش يكونو كلاو الله ياخد فيهم الحق
اينك مكانك يا شنقريحة لماذا اختبات انت وازلامك وكلما اقوله لك أن الصحراء مغربية وسيأتي الدور أن شاء الله على الصحراء الشرقية
كلنا نعرف ان المغرب في صحرائه و الصحراء مغربية
و كلنا نؤمن بان فلسطين مظلومة و ان الكيان الصهيوني ظالم.
فلماذا و ما فائدة هذا التطبيع؟
نرجوا اجابة مفيدة
الصحراء مغربية . انتهى الكلام
يجب ان تفرقو بين اعتراف رءيس منتهي صلاحياته بتغريدة علي تويتر واعرتاف امريكا كدولة اي قرار يجب ان يوافق عليه الكنغرس ومجلس شيوخ هل اسقطت امريكا سودان من لاءحة الارهاب بعد تطبيها هل حصلت امرات علي طاءرات اف 35 بعد تطبيعها المغرب بتطبيعه خسر الكثير وربح القليل اما بخصوص موقف الجزاءر قالها سيد تبون شفاه الله نحن لا نهرولو ولا نباركو ولا نطبعو انتهي الكلام انشر الله يرحم والديك
الجارة الشرقية دولة فاشلة ونظامها العسكري فاسد والدول الغربية لا تثق به وادعوا الدول الافريقية التي فتحت قنصليتها في مناطقنا الجنوبية متابعة الدولة الجزائرية قضاءيا للمس بسيادتهم والاستفزازات التي تلقوها من النظام العسكري الشيوعي الفاسد.
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
صدق الله العظيم
الكل يعرف حقيقة الصراع.أردد مقولة أحد الصحافيين "لولا الجزائر لما وجدت هذه القضية".أذكر بما قاله الحسن الثاني رحمه الله "قضية الصحراء أكبر خدعة في التاريخ الحديث". الجزائر تحاربنابمواطنينا. كما أنها تستعمل بعض صحراوييها و بعض الأفارقة. لأسباب أيدولوجية الجزائر تجد بعض من ينخرط تحت رايتها.
لا أكاد أستوعب أن بعض الصحراويين يظنون أن نظام وصلت بشاعته لقتل ربع مليون مواطن جزائري أثناء فترة التسعينات و حسب شهادات من داخل النظام أن هذا النظام سوف يكون رحيما و عطوفا بهم. هذا النظام ممكن أن يأتي بمن يحكم الصحراويين إذا نجح في تخطيطه و يظل هو في الخفاء يدير كل شئ كما تعبث إيران بمقدرات العراق مثلا. ثم من يظمن أنه لن يقوم بتصفية الصحراويين المغاربة و يأتي بمواطنيه الصحراويين مكانهم. اللعبة أكبر مما تتصورون و الصراع هو صراع وجود بالنسبة لنا يجب أن نظل واقفين كالجبال أو أن نتهيأ للبكاء كالنساء على الأطلال على مجد أضعناه. كيف يظن هؤلاء أنهم قادرين على إزاحة دولة عمرها 12 قرنا. في الشق العسكري يجب الإعداد الجيد نريد مليون أو 750 ألف جندي على أهبة للإستعداد لنمنع العصابة الحاكمة من التفكير في الحرب.
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها
أوى فينكم بوبال ديال الجزائر سكت ليكم القلب النار النار سيرو لعبو مع بوركنافسو هاذه دولة عظمى لتزمتم الصمت بلا خاطركم أين الإعلام الجزائري بشرهم بالاعتراف الأمريكي للمغرب على صحراءه وبشر كذالك بالقنصلية الأمريكية في الداخلة وسنرى دول أوروبية إنشاء الله قريبا ودول عربية تفتح قنصليات بالصحراء المغربية. كنا ندعو قطع العلاقات مع الجزائر والآن موات أكثر لانريد أي علاقة مع الحاقديين
موتو بغيطكم يا اعداء الله إن تنصروا الله ينصركم
المغرب منصور من عند الله الحمد لله حمدا كثيرا.
اهم حاجة لازم على السلطات بمطار العيون ان يقوموا بها وهي عدم السماح للخائنة الصفريطة ان تدخل امنتنو ان تدخل الى البلاد
الى حكيم DZ
الرئيس ترامب مازال رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وسينتهي عمله (ما شي صلاحيته) كرئيس بتاريخ 2021/1/21 , واش انت متبع الأخبار ولا والو، ركز معانا شي شوية، ولا متبقاش تتكلم في الأشياء البعيدة عليك.
مع تحياتي للإخوة الجزائريين الأحرار.
المغرب اخطئ كثيرا في سياساته السابقة. مؤخرا اضهرت لهم الاحزاب الفلسطينية و جهها الحقيقي حينما نعتت المغرب بالبلد المحتل و حين خرج سفير فلسطين بالجزائر بكلمة المغرب بلد محتل و حين خرح رئيسهم الفلسطيني بكلمة قضية الصحراء نحن على حياد فيها.
بينما خرج اليهود المغاربة باسرائيل حاملين العلم المغربي و يرددون النشيد الوطني و يدعمون المغرب في تحرير الكركرات.
كما ان العالم كله يتعامل ويحترم امريكا اما اسراءيل فهي الطفل الشرعي لامريكا والكل يتعامل معهما ويطبع معهما و اكبر الدول الاسلامية تتعامل مع امريكا واسراءيل اللذان هما وجهان لعملة واحدةوالفلسطينيون بانفسهم يقبلون هباة ومساعدات امريكية كما ان اسراءيل تضخ الاموال سنويا في ميزانية الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يعمل في المشاريع والمقاولات الاسراءيلية هل فهمتم هذه الامور على حقيقتها واخيرا اقول لكم وجدنا الخير في البعيد وفي اليهود ولم نرى منكم يا جيراننا الا الحقد والكره ومعاداة المغرب في مصالحه ووحدته و صحراءه وكل هذه الخدعة من صنيع النظام العسكري الجزاىري الحاقد على مملكتنا الشريفة حفظها الله
فتح قنصلية امريكية في الداخلة او اعتراف امريكي بمغربية الصحراء لا يسمن و لا يغني من الامر شيءا حيث انه يجب ان يكون الاعتراف من طرف الامم المتحدة ، فيتوا واحد من روسيا او الصين يترك القضية على ما هي عليها . اظن ان قضية الصحراء و قضيت فلسطين ستبقيا موروثا ابا عن جد الى يوم القيامة . انهم دياب ياخدون اكثر مما يعطون الاعتراف باسراءيل لع نتايج عضمى اكتر من اعتراف دولة من خمس دول بمغربية الصحراء . الدبلوماسية هي التي عند اليهود الدين يخططون لمءة سنة قادمة . فرضا ، ادى اعطوكم الصحراء لمن سوف يبيعون السلاح و ينزفون تروتا البلاد ، انهم يضحكون عليكم ثمن الطاءرات والصواريخ و الدبابات اصرفوها على الشعب المقهور اما الحرب فلم و لن تقوم بين المغرب و الجزاءر بدا لان كل واحد عنده سيده الدي يحكمه .
الجزاٸر لم تتاخر في الرد علی الرٸيس الامريكي اثر اعتراف الاخير بمغربية الصحراء و تصفع امريكا باستبدال اسم صلاة المغرب و تسميتها بصلاة البوليزاريو، و اكدت الجزاٸر ان عددا من الدول رحبت بهذه الخطوة من بينهم روسبا العربية الشقيقة و جمهورية كوبا العربية الاسلامية
يا حكام الجزاير اصحاب الكهف هل نسيتم ما قالت اداعتكم النهار عن سفير فلسطين مع مرتزقتكم بول جزايري با تندوف وساعطيك الساعة اليوم مرة اخرى يا حكام الجزاير اقسم لكم بالله بانكم تكدبون على انفسكم وشعبكم لهدا نقول لكم احكمو بالعل او هدا حلال وهدا حرام يا حكام الجزاير انظرو الحراك مادا يريد وانظرو ريسكم اين دهب واتركو عن المغاربة را اصعاب اعليكم راه امشاو ابعيد الله يحفضهم وازدكم مرة اخرى اسراييل احسن من حكامكم بالف مرة انتم ما شتنا فيكم غير الشر والويل والحسد والبغض الهلا يعفو عليكم
فالتعنت الجزائر والخوض فيما لايعنيها يفوت عدد كبير من الفرص على منطقة شمال افريقيا لو اتحدو دول المغاربية فيما بينهم لكانوا من الدول المتقدمة في جميع المجلات ولكن ارادت الجزائر ان تدمر هذا الاتحاد وتمشيء في لاتجاه المعاكس الذي لافاءدة منه اءلا مضيعة للوقت وتفويت كثير من المشارع في هذه الدول وهذا ماذكره الرءيس التونسي السابق المرزوقي وسمى الجزائر بانها المعرقل للاتحاد المغاربي
في هذا الزمن وامام وحدتنا الترابية لا يمكن لنا الا نثمن هذا القرار مادام ان الدول العربية والاسلامية جمعاء متفرقة و تلعب على اوتار الشعارات الشعبوية والشعب المغربي الذي لم يتفان في الدفاع عن القضية ومع كامل الاسف كانت ولزالت تنهجج سساسة ذو وجهين مع قضيتنا اليوم و مع قرار التطبيع الاسرائيلي المغربي يحب ان نذكر كيف استشهد حنودنا في القنيطرة وكيف كان موقف الاسد ونستحضر مواقف القدافي و مصر والجزائر التي تستغل مشكل الصحراء في نهب ثروات شعبها بحجة دعم مليشيات وعصابات اننا امام امرواقعي فاسرائيل اصبحت واقع ويجب ان ندافع بطرق جديدة عن تعايش الديانات اثلاث ون نلتفت الى تحصين بلدنا وازدهاره كفانا شعارات اليوم اصبحت حقيقية
امريكا و بريطانيا هما اسراءيل فاما ان نربط علاقات مع الثلاثة او نقطع العلاقات معها
المهم
الجالية المغربية باسراءيل خرجت للاحتفال كما لو انهم حصلوا على الاستقلال
حتى الاوربيون يتعاطفون مع الفلسطينيين و لكنهم لن يقدروا على التخلي عن اليهود
من هو ضد التطبيع فهو حر و لكن ما يميز المغاربة هو عدم المساس باليهود
والله يحز في النفس ما تفعله هذه الجارة بالمغرب رغم ما فعله المغرب من اجلها ابان الاحتلال الفرنسي ولكن قالوها اتقي شر من احسنت اليه على اي افعلوا ما تفعلوا المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. صدق من سماكم جار السوء
اعتقد انها فرصة ذهبية للجزائر للخروج من عنق الزجاجة،لذا يجب على الجارة العظمى أن تتخلى عن فكرة الهروب الى الامام وتجنح لسياسة حسن الجوار والتعاون مع المغرب لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
اما ان تبدا الجزائر في ركوب فكرة المدافع عن القضية الفلسطينية فهذا غباء سياسي لان الجزائر التي سرقت العلم الفلسطيني ومنحته لمرتزقتها هي آخر من يدعي الدفاع عن الفلسطينيين.
اظن ان تمسك الجزائر بتسمية الصحراء المغربية بالغربية لا يخدم الجزائر لانها بذلك تريد الايحاء بأن هناك صحراء شرقية يجب توحيدها مع اختها الغربية المغربية.
دول العالم سءمت من الأطروحة الجزائرية التي تجترها منذ نصف قرن وستجد جارة السوء نفسها معزولة دوليا وانصحها بالبحث عن رءيسها.
pour le 88 tu sais pas que tues qu un pauvre con comme tout les pouilleux de ton espèce le Maroc et sa politique est très loin de toi le Maroc ce n est pas la Corée de lest marocain
يجب على بلادنا الحبيبة الاستعداد لاخد نصيبها من كعكة الجزاءر .لان موعد تفقسيمها قد اقترب.
Numero 106
الله يحي أصلك على هذا التعليق القيم الموزون.
احسن تعليق قرأته . اما باقي التعليقات فهي عبارة عن موسيقية غربية بإقاع مغربي.
يبدوا ان الرياح سيطرت على العقول . الناس ماشيا مع الريح
اللهم اصلح الاحوال
بعض الاخوة المغاربة لكي يغطون على خيبتهم وتطبيعهم وذلهم وخنوعهم….ونكستهم يحالون ان يقنعون انفسهم بأن الوحدة الترابية فوق كل شيء وان عدوهم الاول هو الجزائر…
وليست اسرائيل..
ووصلت قمة الانحطاط والتخلف حتى اصبحوا يقولون اسرائيل احسن من الجزائر وشعبها….والآخر يقول نحن قادمون يا جزائر!!!!!وين جاي اين قادم وين داخل؟…التراب الجزائري؟
راك واعي ماذا تقول؟ ارواح انت واسرائيل والخلجين وزيد من يساعدك ولا تستطيع لمس حبة رمل من تراب الشهداء يابوخنونة…انت تجاور شعب الفين سنة وهو يقاتل على ارضه..
اسبانيا فرنسا الرومان البزنطين..وزيد وزيد كل مايدخلوا تزيد تتوسع الجزائر..
بعتم القدس لأجل الاعتراف بكم..رميتم امهاتكم واخواتكم للخلجين للاعتراف بكم ولن تنالوا شيء بإذن الله تعالى لانها ليست ارضكم…ولستم شرعين…لوكانت ارضكم لاثبتم هذا تاريخيا وليس بالتطبيع.
الآن نحن نجاور صهاينة يجب الابقاء على الحدود مغلقة
ويجب على كل جزائري ان يساند الصحراوين
ويجب طرد كل عامل صهيوني من الجزائر
وغلق سفارة الصهاينة في الجزاير وقطعت العلاقات معكم..نهائيا ونحن ننتظركم على احر من الجمر في حدودنا…
عند الهجوم على القوات الامريكية في جزيرة بيرل هاربور من طرف القوات اليابانية قال احد الجنرالت متحسرا في اخر الهجوم (ربما ايقضنا المارد) هدا فعلا ما يجب على جنرالات الجزائر قوله عندما دفعت بكراكيزها لزرع الفوضى بمعبر الكركارات وها هي توقيض بفعلتها المارد الدي لن يتوقف حتى يقضي على كل هده الطفيليات بإدن الله
سوف ارد على الدباب الالكتروني الجزائري…
بما ان مرتزقة البوليزاريو ليس لديهم دولة جارة السوء الجزائر ليس لديهم رئيس نصبو ابراهيم غالي رئيسا عليكم وقسمو المرتزقة على مدنكم وزوجوهم اخواتكم وانتهى الكلام .
المغرب ربح صحرائه والجزائر ربحت شردمة البوليزاريو هنيئا لكم بالمرتزقة 45 سنة وانتم تمولونهم بدون جدوى وتريدون تقسيم بلد جار الحمد لله انتهينا من هده المسئلة والقادم اعظم.
الى كل الدباب والمرتقة وكل الدول العربية والمسلمة سوف تطبع وتطبع بالمجان وبدون مقابل.
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Merci votre majesté pour avoir reconnu que Jerusalem est la capitale éternelle du peuple juif et que la
Cisjordanie est une terre juive
Maintenant il faut s'armer et s'aider de l'expertise d'Israel pour récupérer notre sahara orientale
au commentaire hakim DZ
pauvre idiot et le consulat qui va s,ouvrir a dakhla . occupe toi de vos problemes les algechiens sont tomber dans le trou.
لا يا اخوان العالم يسير بمنطق دونو دونو و المغرب ربط قضيته الأولى بالتطبيع مع اسرائيل لان في النهاية مصلحة المغرب و المغاربة هي الاولى..ماذا ربحنا من الاشقاء في الجارة الشرقية سوى الصداع و الفتن و القلاقل .. حان الوقت للتغيير و فلسطين في قلوبنا مهما قالوا في حقنا و لا زالوا..الله الوطن الملك
عجبا !!!!كنا ننتظر من حكام الجزائر أعداء المغرب شن حملة مسعورة ضد الولايات المتحدة وسحب سفيرهم منها !!لكن ذالك لم يقع بتاتا بل قامت بدل ذالك بتصويب سهام إعلامها الحقود المرتزق في إتجاه المغرب المسالم الذي هو في صحرائه ؟؟؟؟؟
الى المعلق من 116 اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس في الحجارة.دولة الجزائر لا تساوي شيءا في العالم.الاعبين الكبار هم امريكا و روسيا و فرنسا و الصين و زد على ذلك المانيا.نحن العرب لا نساوي شيء ا في المنظومة الدولية سوى اتقان النفاق و الكذب على بعضنا و كراهية بعضنا البعض هذا هو الاختراع الذي اخترعناه لاسف.نظامك يستقوي على بلد جار و مسلم و عربي و امازيغي مثلكم كفاكا نفاقا و نفخا في دولة الجزائر فلتذهبوا و تحرروا فلسطين.اذا كانت دولة الجزائر قوية فلتواجه الدول العظمى بوحدها و تناصر القضايا العربية.اعلم اخي ان في الاتحاد قوة لا في التقسيم.اوروبا ربحت بالاتحاد و الأمثلة كثيرة.
عاش الملك محمد السادس نصره الله وتحية خالصة للسيد ناصر بوريطة وعمر هلال اللذين قامو بمجهودات جبارة