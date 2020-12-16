التامك: روس يكنّ حقدا شديدا للمملكة المغربية

أكد محمد صالح التامك، أحد شيوخ تحديد الهوية، أن التصريح الذي أدلى به كريستوفر روس، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، في حسابه على “فيسبوك”، مؤخرا، كموقف من قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمغربية الصحراء “ما هو إلا تعبير عن الحقد الدفين الذي لا يزال يكنّه هذا الشخص للمملكة المغربية”.
وقال محمد صالح التامك، في مقال له بعنوان “وسقط القناع”، إن “التصريح الذي أدلى به كريستوفر روس في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بتاريخ 13 دجنبر 2020، جاء ليؤكد بنفسه ما عابه عليه المغرب بخصوص طريقته في تدبيره لمهمته؛ وبالأخص تحيزه السافر وغير المفهوم للطرف الآخر على حساب حق سيادة المملكة المغربية على أراضيها”.
وأضاف التامك أن “كريستوفر روس أسقط القناع الذي كان يتستر وراءه، كاشفا، من غير استحياء ولا مواربة هذه المرة، عن الأجندات الذاتية والمصلحية التي كانت تحركه وتجعله ينحاز إلى الطرف الآخر”.
وسجّل التامك أن هذا التصريح “افتقد إلى كل حس دبلوماسي في اللغة التي استعملها” في وصف القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية والقاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء؛ “في حين أن بلده اقتنع، بعد مسارات طويلة من المفاوضات والمهمات المتوالية للمبعوثين الشخصيين للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بأن الطرح الانفصالي غير واقعي، وأن الحقيقة التاريخية والواقع الموضوعي بالأقاليم الجنوبية للمملكة ومستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بهذه الأقاليم وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل توافقي نهائي وفي ظل سيادتها على الصحراء كلها اعتبارات وجيهة لاتخاذ هذا القرار التاريخي”.
وسجّل، أيضا، أن كريستوفر روس “قدّم حججا واهية ومردودا عليها لموقفه من قرار بلده؛ فهو يحاول أن يفهم الطبقة السياسية في بلده أنه ليس من مصلحته اتخاذ قرار كهذا يتضارب مع مصالحه في المنطقة، مركزا فقط على علاقاته بالجزائر ومتغافلا ومتجاهلا الشراكات الإستراتيجية متعددة المجالات والأبعاد التي تربطه بالمملكة المغربية”.
هذه المزايدات والخزعبلات لا تسمن ولا تغني
من جوع أبدا….لماذا كل هذه الطفرات الخاوية
من المعنى ؟؟؟
يجب على روس مراعاة مصالح بلاده مع المغرب
وليس فقط مصالها مع الجزائر : هذا تحليل جد
عقيم …..والصواب هو : روس يجب عليه أن يبتعد
عن الأمور البعيدة عليه وأن يبتعد عن المغرب
فالصحراء المغربية لن نزايد عنها أبدا…ولا نقاش
حولها….وليست ولن تكون فقط أداة لتحقيق
المصالح من هنا أو من هناك. !!!!!
المملكة المغربية واجب عليها الضرب بيد من حديد
وطرد كل من تسول له نفسه المساس بوحدة المغرب الترابية….
وسيكون الأمر متأرجحا بين مغربية الصحراء أو عدمها وليس من أجل المصالح….ولا للحكم الذاتي
ثم ألف لا…وألف لا…لا …لا…لأن ذلك موقف انهزامي واعتراف ضمني أن مغربية الصحراء
مشكوك فيها. !!!!!!
روس يحصل على اموال جزائرية نظير الدفاع عن اطروحتها وهذا لن يضر المغرب في شيئ لانه ليس من صناع القرار.كما أن المغرب لا يحتاج لشعب متسول كالفلسطينيين ليشرح لهم او يبرر لكائن كان سياسته الخارجية او الداخلية
كريستوفر روس كان يتلقى اموالا كثيرة من الجزائر وهذا معروف ولا غبار عليه.
Christopher rosse recevait bcp d’argent de l’algerie et ça c’est connu. c un corrompu.
انفتظح الأمر الاعدائنا وأصبح موقف كل القوى في العالم لصالحنا .الحمد لله والشكر .
العالم كله يعلم أن كريستوفر روس كان لسنوات سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر قبل تعيينه مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في الصحراء…فهو يعرف خبايا الأمور مع بل يحكمه الجنرالات من وراء الستار وقد اغدقوا عليه من الثروة الكثير في شراكات مع سونسطراك وملأ بطنه معهم كما يجب… فكيف له أن ينقلب ضدهم في قضية الصحراء المغربيه…؟
إن اعداءنا كثر و نتمنى لهم أن يموتوا بغيظهم لأن الصحراء مغربية ابى من ابى و كره من كره.
أما حلفاءنا و أصدقائنا الذين قالوا الحق و لم يخافوا لومة لائم و ساندونا بارك الله فيهم و لهم جزيل الشكر هم أحبابنا و إخواننا فمرحبا بهم في بلدهم المغرب بلد الكرم و حسن الضيافة
الناجح هو من يؤمن دائماً بالمقولة الشهيرة «إذا جاءتك ضربة من خلفك، فاعلم تماماً أنك في المقدمة»
أموال الشعب الجزائري التي لا يجد عسكر الجزائر حرجا لتوظيفها في شراء الذمم لمعاكسة مصالح المغرب في كل بقاع العالم
روس ذاق اموال الجزائر فقد عمل بطل ما. اتي من قوة لصالح الجزائر والبوليساريو وفهمه المغاربة وعروا طينته وطردوه لانه اخد تقاعده المريح من الجزائريين والان التهمة واضحة لانه كان يعمل في هذا الملف بانحياز يجب مقاضاته على السنين التي اخر فيه ملف قضية الصحراء المغربية دون الاكتراث بما تصرفه الأمم المتحدة من أموال على المينورسو.
أن الاعتراف الأمريكي التاريخي بالمغربية الصحراء اشعل حروب متعددة منها ماهو بالعالم الإعلام و العالم ساسة و سياسيين و غيرهم خاصة موالين لكل من طرفي نزاع مفتعل حول الصحراء المغربية و بالتالي لا غرابة في التصريحات روس أو غيره بل حتى مواقف دول بعينها إلا أنها تظل لا تشكل اي تأثير كبير في الوقت الراهن على هذا الاعتراف الامريكي و لا على التطبيع مع إسرائيل اللذان يفرضان علينا الالتزام حسب الالتزامات متفق بشأنها بل الدفاع عنها و عن قراراتنا بالصورة واضحة المعالم لانها تخدم الوحدة الترابية و المصالح المغريية هما فوق اعتبار باستمرار بعيدا عن مغالطات و التضليل و شتى آليات و سبل التي ينهجها أعداء الوحدة الترابية السريين و العلميين السريين والعلنيين و بعض عدميين دون اغفال أن امامنا معارك شرسة مع هؤلاء علينا ربحها بالطرق استباقية عن جدارة و استحقاق على غرار السابقة التي دارت رحاها بلاهوادة حتى تحقيق الأهداف المنشودة وإعلان النصر ان شاء الله أيها المغاربة خلف شعارنا الخالد : الله *** الوطن *** الملك.