التبليغ عن جريمة وهمية يورط رجلا وشقيقته

التبليغ عن جريمة وهمية يورط رجلا وشقيقته
صورة: و.م.ع
السبت 17 أبريل 2021 - 15:23

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة مراكش، شقيقين (رجل وامرأة) للاشتباه في تورطهما في التبليغ عن جريمة وهمية يعلمان بعدم وقوعها وإهانة الضابطة القضائية بواسطة تصريحات زائفة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن الشرطة القضائية بمراكش كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية بلاغ بشأن سرقة مبلغ مالي مهم تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل

الأموال بحي “إيطي” بالمدينة الحمراء، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة إلى التوصل إلى أن مسيرة هذا المحل التجاري وشقيقها هما من اختلقا هذه الجريمة الوهمية للتغطية عن عجز مالي طال حسابات الوكالة.

عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف البلاغ، مكنت من العثور على جهاز تسجيل كاميرات مراقبة وكالة تحويل الأموال؛ وذلك بعدما قام المشتبه فيهما بالتخلص منه بمجرى أحد الأنهار، ويجري حاليا إخضاع الجهاز للخبرات الرقمية اللازمة.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 18 و26 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي بإشراف من النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية.

الشرطة القضائية توقيف جريمة مراكش

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