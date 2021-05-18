المغرب يسجل 4,5 ملايين عملية أداء الكتروني

سجلت المواقع والمحلات التجارية التابعة لمركز النقديات بالمغرب، خلال الربع الأول من السنة الجارية، 4,5 ملايين عملية أداء الكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية تصل إلى 1,8 مليارات درهم.

وأبرز مركز النقديات، في تقرير حديث حول “النشاط النقدي بالمغرب” يخص الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، أن نشاط المواقع التجارية المنخرطة فيه سجل ارتفاعا بـ58,8 في المائة من حيث العدد و31 في المائة من حيث المبلغ، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020، مضيفا أن نشاط الدفع الإلكتروني بالبطاقات المغربية ارتفع بنسبة 61,4 في المائة، مسجلا 44,4 ملايين معاملة، و36,6 في المائة من حيث المبلغ (القيمة المالية)، محققا 1,8 مليارات درهم.

وأضاف التقرير أن نشاط الأداء الإلكتروني بالبطاقات الأجنبية نما بنسبة 8,3 في المائة في عدد العمليات، مسجلا 150 ألف معاملة في الربع الأول من سنة 2021، فيما انخفض بنسبة 33,7 في المائة من حيث القيمة، ليصل إلى 74 مليون درهم، مشيرا إلى أن نشاط البطاقات المغربية لا يزال مهيمنا بقوة، مسجلا 96,7 في المائة في عدد المعاملات، و96 في المائة من حيث القيمة.

وسجلت المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية المنخرطة في مركز النقديات 24,2 مليون عملية بواسطة بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، بمبلغ إجمالي قدره 9,9 مليارات درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 5,8 في المائة في العدد وانخفاض بنسبة 13 في المائة في المبلغ.