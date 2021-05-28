"التجاري وفا بنك" يبرم اتفاقية شراكة مع "الأمانة"

أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك المصرفية ومؤسسة “الأمانة” للتمويلات الصغرى عن توحيد جهودهما من خلال تدابير مبتكرة للتمويل، وذلك وفاءا لتوجههما كفاعلين مجتمعيين مرجعيين ملتزمين بتعزيز الولوج إلى الخدمات المالية والتمويل الطوعي للمقاولات الصغرى وحاملي المشاريع.

وأبرم الطرفان اتفاقية شراكة بحضور محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، وأحمد غزالي، رئيس الأمانة للتمويل الأصغر، وذلك في إطار طموح مشترك لدعم الدينامية التنموية للنسيج المقاولاتي.

وجاء في بيان صحافي صادر عن مجموعة التجاري وفا بنك المصرفية أن هذه الاتفاقية تروم تقديم عدة حلول للتمويل الأصغر لتلبية احتياجات الاستثمار والخزينة، من أجل مواكبة تطور المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع.

وتندرج هذه الشراكة، حسب البيان نفسه، ضمن رؤية لتعزيز الشمول المالي الذي يفرض ذاته كأولوية وطنية، والذي يعبئ جميع المكونات، بغية النهوض بريادة الأعمال ودعمها ومواكبتها أيا كانت أشكالها.

وتتمثل الرافعة الأساسية لهذا النهج، يورد البيان، في تمكين أكبر عدد ممكن من حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى من الحصول على تمويلات للانخراط في المبادرة المقاولاتية، أو تطوير نشاطهم في أفضل الظروف.

وأضاف المصدر ذاته قائلا: “لن تدخر مجموعة التجاري وفا بنك والأمانة للتمويل الأصغر أي جهد، وسيعبئان كافة طاقاتهما لإنجاح هذه الشراكة والمضي بها إلى أبعد مدى، وذلك من أجل تعزيز دعمهما المقدم للمقاولين في سبيل تحقيق طموحاتهم”.