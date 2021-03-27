التجار يأملون "تخفيف التدابير الليلية" لإنعاش الرواج في شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، يأمل التجار والعاملون في المهن غير النظامية العودة إلى الحياة الطبيعية وإنهاء الإجراءات الاحترازية المسائية، التي تحد من حركية الناس عند حدود التاسعة مساء، بينما معروف أن شهر “الصيام” له خصوصياته إن على المستوى الروحي أو على المستوى التجاري.

وترفض فئات كثيرة من المغاربة، خاصة من المشتغلين في القطاعات غير النظامية، استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية التي لم يعد لها أي تأثير في ظل “تطبيع” الناس مع “الفيروس” وتراجع عدد الإصابات اليومية.

وبعد أشهر من “التخفيف” الذي هم مختلف المرافق العمومية والترفيهية، يترقب التجار وأصحاب المحلات التجارية والترفيهية الطريقة التي ستتعامل بها السلطات العمومية مع شهر “رمضان”، خاصة خلال الفترة المسائية، في ظل “غياب” الرؤية وعدم إفصاح الحكومة عن خطة عمل في شهر الصيام.

لحسن حداد، فاعل جمعوي بمدينة طنجة، قال: “انطلاقا من المؤشرات الرسمية الخاصة بتتبع الوباء، يتضح أن الوضع أصبح متحكما فيه وغير مقلق، وهذا المعطى جعل الجميع، وعلى رأسهم التجار، يعيشون على أمل خلق رواج بمناسبة شهر رمضان الذي يعرف حركة تجارية كبيرة على جميع المستويات”.

وأضاف حداد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “التجار يعولون على شهر الصيام كثيرا لخلق حركة اقتصادية تحد من خسائرهم، وأي إغلاق شامل أو جزئي سوف يعد صدمة قوية للمواطنين وكذلك للتجار”، مبرزا أن “شهر رمضان له خصوصيته إن على المستوى الروحي أو على المستوى التجاري”.

وأبرز حداد في تصريحه أن “هناك فئة من التجار تُعتَبر تجارتها موسمية بامتياز، علما أن انعكاسات إغلاق الأسواق ومنع التنقل في السنة المنصرمة مازالت آثارها قائمة، وأي إغلاق في هذا الشهر سوف يعد بمثابة حبل المشنقة لكثير من التجار، وخصوصا الصغار منهم، وسوف يزيد في معاناة الجميع”.

وفي هذا الصدد، شدد المتحدث على أنه “يجب أن تواكب هذا الشهر إجراءات استثنائية تساعد على تخفيف الأزمة، مع تثمين النتائج المرضية المحصل عليها في محاربة الوباء”، لافتا الانتباه إلى أن “من بين أهم المطالب، إعادة النظر في القرار الحكومي المتعلق بساعات الإغلاق في المدن الكبرى”.

وعلى مستوى مدينة طنجة التي تتميز بالحركة والتسوق بعد الثامنة مساء، يضيف المتحدث، فـ”الساعة الثامنة مساء في هذه الفترة تكون أجواء النهار قائمة، ولم يعد هذا التوقيت اليوم يعتبر ليلا”، مبرزا أن “والي جهة طنجة تطوان أعطى تعليمات صارمة للتشدد في تنفيذ القرار الحكومي الخاص بالإغلاق”.

وأوضح حداد أن “صرامة السّلطات” خلقت نوعا من الهلع والتخوف وسط التجار وكذلك المواطنين، بعد أن تم ربط هذه التعليمات بقرب شهر رمضان.