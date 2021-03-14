التجار ينتظرون الدعم بتوسيع زمن الاشتغال والإعفاء من واجبات الكراء

خرج العديد من التجار والمهنيين لمطالبة السلطات العمومية بإعادة النظر في القرارات المتخذة ضمن التدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وعلى رأسها توقيت الإغلاق.
واعتبر التجار والمهنيون أن توقيت الإغلاق المحدد من لدن السلطات الحكومية، تسبب في أضرار عديدة لهم، كما جعل مداخيلهم تتراجع بشكل كبير، ناهيك على أن العديد من المحلات تخلت عن اليد العاملة لهذا السبب.
المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لفت الانتباه إلى ضرورة إعادة النظر في توقيت الإغلاق الكلي والجزئي، داعيا السلطات إلى اتخاذ قرار يراعي وضعية المهنيين المتفاقمة ويسمح بعدم اتساع رقعة انتشار الوباء.
من جهتها، الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم، وخلال اجتماعها بمدينة تمارة، دعت الحكومة إلى “إعادة النظر في توقيت الإغلاق، مع مراعاة وضعية المهنيين، وبما يسمح بعدم اتساع رقعة انتشار الوباء”.
وطالبت الجمعية بـ”السماح بنقل مباريات كرة القدم وتمديد ساعات الإغلاق خلال شهر رمضان المبارك وبعده، خاصة مع بروز بوادر انفراج في عدد الحالات المسجلة بسبب الجائحة في الفترة الأخيرة”.
ويوحد مطلب إعادة النظر في استخلاص واجبات كراء المحلات التابعة للأملاك الوقفية والجماعية، التجار والمهنيين في مختلف القطاعات.
فقد طالبت كل من الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بـ”إعادة النظر في استخلاص واجبات الكراء للمحلات المغلقة كليا أو جزئيا، ووقف كل أشكال الدعاوى والإنذارات بالإفراغ في حق المكترين، كما هو الحال بالنسبة للأملاك الوقفية والأملاك الجماعية”.
وعبرت الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم عن “أسفها العميق لعدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم للمطالبة بأداء مستحقات الكراء خلال فترة الإغلاق الكلي بسبب الجائحة”.
كما طالبت الجمعية المذكورة حكومة سعد الدين العثماني بإعفاء المهنيين من الضرائب الوطنية والجبايات المحلية طيلة فترة الجائحة، “وذلك للخسائر الفادحة التي تكبدها المهنيون وأدت ببعضهم إلى الإغلاق الكلي لمحلاتهم، ولتفادي إجبار الباقي لإعلان إفلاسه”.
على ما يبدو فإجراءات الإغلاق و الكمامة لا يسري على جميع المدن.. باستثناء مدينة ورزازات التي يتم تطبيق هذه الإجراءات بشكل جد صارم..
بصراحة الاغلاق على الساعة الثامنة هو قرار غير مدروس ولا معنى له ويخدم فقط بعض الجهات التي تترصد لغاية في نفس يعقوب. نتمنى اعادة النظر في هذه الإجراءات المضرة…
يجب إلغاء الضرائب كلها و كذلك واجبات الكراء و نقص 50% في فاتورات الضوء و الماء . نحن نعيش جائحة منذ سنة. كيف يعقل للدولة أن تفرض الضرائب على الشركات و المواطنين عامة في زمن كورونا ؟؟؟ يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها.
عباد الله تقهرو…الاختلاط النهار كاااااامل والاغلاق بالليل…العبقرية المغربية.هههه. انا موظف ولكن بقاو فيا الناس لي تتعاني الله احسن عوانهم مع الغلاء والوباء..
يجب فرض ضريبة تضييع وقت الناس على كل الأماكن التي لا تنتج الثروة، ربما ينصلح حال هاته الدولة و يزداد غنى عامة الشعب
انا شخصيا لم اؤدي ضريبة السنة المنصرمة ولن أؤدي ضريبة هاته السنة لانني لم اشتغل منذ بداية الجاىحة . ابقينا كنتسناو هاذ اشهر تفرج هاذ اشهر تفرج حتى اكليت اربح او راس المال واغرقت اكريدي أو هاذ الليل ما بين ليه ضو.انا ما افهمتش ابنادم ما خدامش وايطالبوه بالضريبة الحماق هذا.
توقيت الاغلاق كتن يتناسب مع فصل الشتاء نهار قصير . الان النهار طويل والافضلتمديده للحادية عشر اتعشاو الناس وينعسو .
الحكومة كتربي الشعب بالفن لكن خاص الشعب اربيها يوم الانتخابات واكون صارم باعطاء صوته لمن يستحق ولمن يضع اولوياته الشعب.
بالحق اين ستجد هذا الشخص او الحزب ..احزاب تتقاسم المقاعد قبل اجراء الانتخاباتماذا بعني هذا ؟
ضمنون لاصواتنا ام سيشترونها ام تزويرها ام استغلال الجاءحة لمصلحتهم .
الله اكون مع ادراوش غرقت ديون لكرى الكهربى سلعة كله برمي انا عندى محل المواد العدائية عام هدا شوفو منحلنا.