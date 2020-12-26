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‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

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  • لا خوف علينا من التجسس
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 00:24

    ماذا سيفيدهم التجسس على هواتفنا. لا يوجد بها ما ينفعهم . مكالمات لتضييع الوقت وصور وفيديوهات تافهة.. وحسابات فارغة..

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