"التجهيز" تبرمج تشييد معبر طرقي قرب تزنيت

برمجت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عملية تشييد ممر علوي بالنفوذ الترابي لجماعة بونعمان على مستوى مشروع الطريق السريع تزنيت- الداخلة؛ وذلك كمنفذ خاص سيمكن سكان دواوير “إمترزن” من العبور إلى دواويرهم بشكل سلس.

مصدر مسؤول بالقسم الشمالي بالمديرية المؤقتة المكلفة بتهيئة الطريق الوطنية رقم واحد بين تزنيت والداخلة أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الخطوة تأتي بناء على طلب توصلت به المديرية المؤقتة من طرف الساكنة المعنية، والذي تمت إحالته على المصالح المركزية للوزارة التي واقفت على إنجاز المذكور، وهو الآن في طور الدراسة الأولية في انتظار مباشرة الأشغال”.

وكانت ساكنة دواوير إمترزن قد دخلت في أشكال احتجاجية ميدانية وتقدمت بعريضة مطلبية موجهة إلى مختلف الجهات الحكومية والمجالس المنتخبة، قالت فيها إنها حرمت من معبر خاص على الطريق الرئيسية في المقطع الرابط بين مركز جماعة بونعمان وبين دواوير إمترزن في اتجاه سيدي بوعبدللي، في مقابل بناء معبر متوسط في طريق أخرى أضحت مجبرة معه على قطع مسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر إضافية.

وأشارت العريضة إلى أن غلق الطريق المؤدية إلى الدواوير سيتسبب في محاصرتها وقطع الطريق الرئيسية التي تستعملها أزيد من 1500 نسمة، والحكم على الأنشطة الاقتصادية المحلية بالفشل، وتكبيد أصحابها خسائر فادحة، إضافة إلى مضاعفة معاناة التلاميذ وأطر التدريس، وكذا تعميق عزلة المنطقة بكاملها وفصلها عن محيطها وتحميل ساكنتها عناء البحث عن مسارات بعيدة ومكلفة.