الكيحل والتحالفات السياسية

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تعليقات الزوار2
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تفاصيل التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة بالمغرب
غريب امر الساسة في هذا البلد. الرجل كان غادي،بسرعة 180 كلم للساعة و تصورنا يوما انه سوف يصل لقيادة حزب الإستقلال . نجده في كل منبر وراء شياط او بجانبه ثم فجاة انطفأت شعلته و خلناه التحق بالزعيم في الاناظول و دسلدورف.
اليوم رجع الرجل و اكيد انه بعد سباته الشتوي تحركت فيه الرغبة في الوصول لموعد الإنتخابات المقبلة. اسيدي عودة محمودة .
بين عائلات سياسية… ههههه!
الاحزاب اصبحوا عائلات!
الاحزاب السياسية اصبحوا عائلات سياسية! و جديدة هذه!
لكن، هذا السيد ذكي، لانه يعني ان التحالفات القبلية او البعدية لا يجب ان تكون لها نفس البرامج تقريبا او ايديولوجية قريبة بينها اي تحالف اليمين او تحالف اليسار. هو يعني انه وسطي، المهم يكون مع الاغلبية و لو مع الشيطان لتكون حكومة عائلية، لانه يعلم جيدا ان اي حكومة كانت سواء حكومة يسارية او يمينية او وسطية او تحالف او باناشي، ستكون ضد الشعب و لصالح المخزن و عائلات الحكومة المكونة من عائلات حزبية تجاهد للتقرب الى المخزن بفضل ميزانية الحكومة التي ستكون تحت عائلات الوزراء و النواب و المستشارين و المدراء و المندوبين و الرؤساء اي خدام الدولة، اوبالاحرى عائلة خدام الدولة!