قضية الصحراء .. النظام الجزائري يحصد الخيبة بمجلس الأمن الإفريقي

منيت الجزائر بخيبة أمل كبيرة بعد فشل اجتماع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، الذي خصص لمناقشة تطورات ملف الصحراء المغربية وقضايا أخرى.
ودعا مجلس السلم والأمن إلى التزام أطراف النزاع باتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتفعيل دور “الترويكا” الإفريقية المعنية بمتابعة ملف الصحراء المغربية. كما اتفق المجتمعون على تعيين مبعوث إفريقي خاص بالصحراء، وهو المقترح الذي قدم مرارا لكن الرباط ترفضه بشدة.
ورغم الجهود التي قام بها الرئيس الجزائري شخصيا من خلال اتصالاته إلى جانب رئيس جنوب إفريقيا، فإن تمثيلية البلدان الإفريقية المشاركة في اجتماع الصحراء كانت ضعيفة جدا؛ إذ من أصل 15 بلدا عضوا في مجلس السلم والأمن لم يشارك على مستوى رؤساء الدول سوى 4 رؤساء هم الرئيس الجزائري، ورئيس جنوب إفريقيا، ورئيس كينيا الذي يترأس المجلس لشهر مارس، ورئيس الموزمبيق، فيما كان ثلثا الحاضرين تمثيلية وزارية فقط.
وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاجتماع الافتراضي الذي رفض المغرب المشاركة فيه، تصب خلاصاته في ما كانت تنتظره المملكة رغم أنه فشل شكلا ومضمونا لاعتبارات عدة.
على مستوى الشكل؛ توقيت هذا الاجتماع كان مبرمجا يوم 25 مارس الجاري، لكن الجزائري اسماعيل شركي، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، ضغط من أجل انعقاده في التاسع منه، قبل تسلم الدبلوماسي النيجيري بانكول أديوي هذا المنصب خلفا لشركي في 12 من الشهر ذاته، أي إن الاجتماع عقد على بعد ثلاثة أيام من تخلص مجلس السلم والأمن من “سموم” المفوض الجزائري.
وأراد المفوض الجزائري أن يحسب له في سجلاته المعادية لمصالح المملكة المغربية هذا الاجتماع قبل مغادرته رئاسة مجلس السلم والأمن، وهو ما يؤكد “سوء نية كبيرة وخبثا جزائريا تجاه المغرب”، بتعبير مصدر دبلوماسي تحدث لهسبريس.
أما من حيث المضمون، فقد أكدت أغلب مداخلات تمثيلية الدول المشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن على حصرية إدارة الأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ودعم قرار قمة نواكشوط في 2018 التي أكدت أن ملف الصحراء المغربية تتم معالجته على مستوى الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الإفريقي مدعو لدعم هذا المسلسل ويجب عليه ألّا يخلق مسلسلا موازيا أو أدبيات مختلفة عن أدبيات المنظمة الأممية.
ولم يصدر مجلس السلم والأمن إلى حدود اللحظة أي بيان رسمي بخصوص خلاصات وقرارات هذا الاجتماع، على الرغم من الضغوط التي مارستها الرئاسة الكينية الدورية إلى جانب محور العداء الجزائر-جنوب إفريقيا.
ووفق معطيات جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد لعب موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، دورا إيجابيا في إحباط مناورات الجزائر باجتماع مجلس السلم والأمن، وهو ما يفسر عدم صدور بيان رسمي بشأن الخلاصات المتعلقة بملف الصحراء المغربية.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أكد عقب نهاية أشغال الدورة العادية الرابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي أن القمم الثلاث الأخيرة للاتحاد لم تتطرق لقضية الصحراء المغربية، سواء في التقارير أو القرارات، وهو ما رأى فيه “تأكيدا على توجه جديد للاتحاد يعتبر أن ملف الصحراء من اختصاص الأمم المتحدة”.
وذكّر بوريطة، في أجوبته على أسئلة الصحافيين حول نتائج أشغال القمة الإفريقية، بأن مهمة الاتحاد الإفريقي وفق القرار رقم 693، الصادر في يوليوز 2018، هي “مواكبة ودعم جهود الأمم المتحدة في ملف الصحراء”.
مادام افريقيا مع مقترح المغربي لماذا لاتريد المملكة اي تدخل في قضية الصحراء من طرف الاتحاد الافريقي
النظام الجزائري، نظام فاسد و دكتاتوري ينفث حواليه الخبث و الكذب و التدليس و المكر والخديعة و النفاق و الغش و السرقة و السنطيحة و المثال السيء
هنيئا للجزائر والمرتزقة بجنوب افريقيا والموزمبيق واسفا للشعب الجزائري الذي تبخرت ثروته على السراب والخراب
هادو لصقة سبيسيال و ليس ايهي
يتكلمون كما لو انهم دولة عظمى و مشاكل افريقيا كلها مع بغرير العصير
را الوقت تبدل
تتوالى الهزائم على النظام الجزائري المغرب يحقق الانتصارات بشكل متتالي وبالتالي المغرب رقم صعب على النظام الجزائري الديكتاتوري الفاسد والنتيجة المغرب ربح صحراءه والجزاءر ربحت عصابة خبيثة ملعونة انفصالية دات نزعة ارهابية هنيئا لهم بها
سبحان الله لا تهمكم الا الصحراء التى من سابع المستحيلات ان تنالو منها و لو شبرا . كم من اموال الشعب ذهبت سدا على قضية الصحراء انظروا الى مشاكلكم فشعبكم اولى مما تنفقوه على قضية لا حل لها .
مساكن يريدون حل مشاكل الحراك بالصحراء المغربية
صح من قال أن البعض يحلم و عينيه مفتوحتين
على تبون مناقشة شعارات من قبيل مدنية ماشي عسكرية، ،و تبون مزَر جابوه العسكر و الشعب الجزائري يريد الاستقلال،، هذه اقوى الشعارات التي تردد في الحراك، عوض مناقشة ملف الصحراء المغربية، الملف الدي تم حسمه نهائيا و ذلك باعتراف اقوى دولة في العالم امريكا
وما هي جهود الامم المتحدة ؟ هل تختلف عن جهود الاتحاد الافريقي ،،الكل يطالب بالمفاوضات وبتعيين مبعوث اممي وباجراء استفتاء تقرير المصير وهذا لم تسقطه الامم المتحدة يعني الاتحاد الافريقي له موقف مشابه .
الرئيس الجزائري كان تدخله يوم أمس صارما وقويا وعنيفا وطرح. نقاطا جديدة منها ان الملف لن تسمح الجزائر بسقوطه بالتقادم ولن يسمح الاتحاد الافريقي بالالتفاف حول المفاوضات وطالب الامم المتحدة بتعيين مبعوث في اقرب الاجال كما طالب باعطاء اوامر للمينورسو بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء وطالب الاتحاد الافريقي بتعيين ممثل له في مدينة العيون بفتح مكتب لمراقبة حقوق الانسان
بطبيعة الحال هناك تطور في الموضوع وربما ترك المغرب لكرسيه الشاغر سوف تكون نتائجه سلبية ومن بينها ان الجزائر وجنوب افريقيا وكينيا ونيجيريا وموزمبيق كانوا يلعبون وحدهم في الميدان ،،يطفون ويجولون بكل اريحية دون راي مخالف
لقد اعطيتهم لجارة السوء اكثر من قيمتها رغم انه لم يعد لها قيمة او مكانة سواء عالميا اوافريقيا او عربيا.
رغم كل هاذا لا تزال الجزائر مصرة على عنادها وتبحث عن المشاكل التي ستسقط فيها هي بإذن الله…. المثل يقول من حفر حفرة لأخيه سقط هو فيها…
الطلب الملح اليوم الدي يتوق إليه جل المغاربة هو طرد سفير النضام الخبيت من للمملكة المغربية الشريفة والوقوف إلى جانب جلالة الملك محمد السادس نصره الله للقضاء على هذا الجرتومة الخبيتة التي ابتلينا بها لأنني شاهدت مداخلة للوزير المكلف بقضية الصحراء المغربية الخبيت طبون خرج إلى المغرب صراحة وبدون اي غطاء يقول ان النزاع مع المغرب هو الأولوية لدا من نصبوه كبرانات فرنسا ولهدا علينا المزيد من التعبئة وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله للقضاء على الأعداء
يجب على المملكة المغربية ان تقطع علاقاتها مع الجارة الشرقية وطرد السفير الجزائري من التراب المغربي لان النظام العسكري الدكتاتور ي يقف ضد المصالح العليا للمملكة و وحدة التراب الوطني ويجب مساندة الحراك الشعبي الذي يطالب بدولة مدنية وتنحي العصابة العسكرية.
النظام الجزاءري نظام غدار لانه يبحث على الحيل لانتشال الصحراء من اصحابها.وسياتي اليوم الذي سيتصرف بمحض ارادته ليهاجم المغرب لسلبه الصحراء.
بناءا على هذا فان هذا النظام يسعى وراء اكتساب القنبلة النووية ليصل الى مبتغاه.
ولهذا يجب المطالبة بتتبع مشروعه النووي ومراقبته .وهو ينتظر توصل دول اخرى لشراء التقنية.
قريبا ستفلس الجزائر وقريبا ستنقسم الجزائر إلى كيانات وسيذوق حكامها مرارة السم الذي أرادو أن يذيقوه للمغرب
هدا الجار السوء لا يريد أن يفهم بأن قضية الصحراء هي قضية جميع المغاربة و لا توجد أي قوة يمكنها أن تزعزعهم من صحرائهم
سبحان الله العظيم…! دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي وأعداء في نفس الوقت.اللهم اهدي جيراننا.
لماذا؟.. لماذا؟ ومتى سينتهي هذا العداء التاريخي الذي مافتأت الجزائر تغديه ولم تتعب في تأجيجه ضدا في مصالح المغرب.اللهم اكفنا شر من عادانا
الوجه القبيح والقلب الأسود المليء بالضغينة و البغض و الحسد لايمكن أن يحصد إلا الخيبات المتتالية حتى يشل إن شاءالله كما شل الخبيث من قبله.
أنت لست إلا دمية في يد الكبرانات الفاسدة يا خسيس، لعنكم الله جميعكم.
ويكيدون و يكيد الله إن الله خير الكائدين.
معليش ستبقى الجزائر تساند اخواننا الصحراويين حتى و لو بقيت لوحدها لاننا نؤمن بان قضيتهم عادلة و اننا نكره الحكرة و لاننا عايننا ممن يعانونه هم لا كبعض الشعوب المنبطحة ترى كل صباح اراضيها مستباحة و لا تتحرك، قمة الذل و الخنوع و الجبن و تسترجلون على الصحراويين لهذا فقط ستبقى الجزائر سندا و عونا لهم.
أرى ما تحنقزي الجزائر ،الصحراء مغربية ومازال دورك جاي في الطريق أنت ومن والاك لاسترداد كل البقاع المغربية مسألة تدرج زمني فقط.
نريد قطع العلاقات مع الأعداء الجزائريين. كلهم كراهية وحقد ومكيدة للمغرب. ماذا تنتظرون لقطع العلاقات مع هؤلاء الأشرار الخبثاء؟؟؟!!!
من فضلكم انا جزائري كي تكتبو تقرير علي الجزائر ما تكتبوبوش ورغم الجهود التي قام بها الرئيس
الجزائري شخصيا هنا في غلطة
لزم تقولو الرئيس غير شرعي أو غير منتخب من الشعب هو ينفد أوامر العسكر المرتزقة لي كلو البلاد
القوافل تسير و…تنبح. الشعب الجزائري فطن لتلاعبات وشيطانية وحقد حكامه تجاه المغرب. عرفوا وعلموا ان المغرب لم ولن يكون ابدا عدوا للجزائر وكيف وقد استشهد ما يزيد عن 800 مغربي في حرب اسلي من اجل الدفاع عن الجزائر وكيف وقد ساهم المغاربة في استقلال الجزائر وكانت النتيجة تمزيق خريطة المغرب.الشعب الجزائري والمغربي شعب واحد في الدين في اللغة في التقاليد في التاريخ في الجغرافيا في التقافة في الاكل في الملبس في كل شيئ. في المقابل حكام الجزائر يقومون بكل الاعمال الخبيثة التي لا يقبلها العقل السليم لقتل وطمس وتمزيق المغرب..لاحول ولاقوة الا بالله.
قولة مغربية شعبية في المغرب تقول “لما عندو هم تولدو ليه حمارته” هذا يسري على حكام الدزاير، ليل نهار يبحثون للدعاية للبوليزاريو ونسوا أمور بلدهم.
على الأقل يعطوا للبوليزاريو وكالة تسيير حكومتهم، عندهم متسع من الوقت الكافي لذالك.
الرئيس الجزائري الذي صوت عليه قرابة اربعة ملايين جزائري مخابراتي (الرقم رسمي) في بلد يعد اكثر من اربعبن مليون مواطن (اين الشرعية هنا؟) بحرص على المشاركة في اجتماع افتراضي يناقش التطورات الاخيرة في قضية الصحراء المغربية و يعمل جاهدا على استصدار قرار لا يصب في مصلحة المغرب.
نفس الرئيس يرفض ان يستمع (بالعقل) لحناجر المتطاهرين الجزائريين التي تصدح بلاشرعيته كرئيس اتى به العسكر.
الجزائر في منعطف خطير للغاية و حاسم و رغم ذلك فكل اهتمام العصابة الحاكمة في الجزائر هو ضرب مصالح المغرب. على ماذا يدل هذا؟ يدل على ان العصابة تنفذ اجندة محددة هدفها اضعاف سمال افريقيا و شعوبها حتى تكون لقمة سائغة لمن هب و دب.
تبون مزور
جابوه العسكر
ما كاش الشرعية
الشعب تحرر
هو اللي يقرر
دولة مدنية
مدنية مدنية مدنية
ماشي عسكرية عسكرية عسكرية
بعد اكثر من 60 سنة على جلاء القوات الفرنسبة من الجزائر هاو الشعب الجزائري يطالب في شعار قوي جدا و ذو معنى واضح “استقلال …..استقلال”
و شطب باب دار يا تبون و تفرج على سيادك شنو كايديرو
”…كما اتفق المجتمعون على تعيين مبعوت افريقي للصحراء الأمر الذي رفضه المغرب مرارا…” مافهمت والو بين العنوان وخلاصة الإجتماع…
أدعو ليل نهار أن يهبط ثمن برميل النفط الى أدنى المستويات لأنه هو الذي يمول العسكر للبقاء في الحكم وكذلك يشتري به العسكر ذمم قادة فاسدين أفارقة وغيرهم.. أما الشعب الجزائري المظلوم فينام وهو يحلم بأكل البنان وشرب الكوكاكولا
أصبح سئ الاسم الناطق الرسمي باسم جمهورية الصاندلستان الوهمية ولا شغل له سوى المغرب ونسي أوضاع ومطالب شعبه ..لقد أصبحت الجزائر اضحوكة بلد البترول والغاز تتلقى الهبات والصدقات من أسيادها فيما يخص جرعات التلقيح بل توصلت امس من اسرئيل بدفعة عبارة عن صدقة من الدولة العبرية جزاها الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتها!!!!!!!!!
أموال بترول الشعب الجزايري يبدرها تبون على اسيادكم عصابة البوليزاريو بدون فائدة و الشباب الجزائر ي يعيش البطالة و الفقر إلى متى
في الحقيقة هدا النظام هو الدي يصلح للفقاقير
ما كاين لا سلمية لا مدنية فاكثر من اربعين سنة و اموالهم تصرف على مرتزقة و هم ساكتون اما الان فمن الاحسن ان يرضخوا للعسكر بعد ان تبخرت البحبوحة فحتى احتياطي الصرف مجرد اكدوبة و من عنده حتى خمسة ملايير من الدولارات لا يحتاج للتوسل من الدول الداعمة للدول الفقيرة للحصول على اللقاحات
على الجزائر ان تهتم بشؤونها الداخلية ، اما الصحراء فهي مغربية على أرض الواقع ، الشيوخ العسكريون يتبعون السراب ، ويحقدون على دولة جارة بجانبهم .
خيب الله ظنهم ، انهم المرض المزمن ووالخبيث الدي تعرفه الجزائر ،
الجزائريون كلهم ضد مافيا العسكر ….
كما أن المغرب في صحراىه و البوليزاريو في مخيلة العسكر فقط …
كل ما نخشاه ان يتكرر سيناريو الكرسي الشاغر في منظمة الوحدة الافريقية ؟ لماذا لم يشارك المغرب وهو عضو في الاتحاد الافريقي هذا خطأ من حيث الشكل والمضمون ،،كيف لبلد عضو وهو آخر المنضمين الى الاتحاد ودخل لتحقيق هدف محدد وعند مناقشته يتغيب عن الحضور ويترك المجال مفتوحا على كل التأويلات منها ان القضية التي عالجها الاتحاد تعني المغرب مباشرة وكان من الضروري جدا ..جدا ..ان يكون حاضرا ويدافع عن موقفه بكل جدية وقوة ،،فقد يفهم من غيابه انه قلل من قيمة المشاركين وقد يفهم عدم احترامهم ،،كما قد يرى أصدقاء وحلفاء المغرب ان غيابه يعود لعدم اهتمامه بالملف فاذا كان صاحب الامر والمعني الاول غير مهتم فكيف بالاخرين الذين يساندونه ،،ومعارضة المغرب لادراج الملف الصحراوي داخل الاتحاد الافريقي تفقده الكثير من مصداقيته ،،فكيف لعضو يسعى لتطوير الاتحاد وحل مشاكل القارة ومنها الخلافات المسلحة يرفض معالجة ملف يعني افريقيا داخل الاتحاد ،،واذا كان يرى بان الاتحاد غير مؤهل لمناقشة الملف فلماذا انضم اليه أليس من اجل اخراج الجمهورية الصحراوية وطردها من الاتحاد ،،؟ تصرف غريب في ملف شائك،،لقد ترك المغرب الميدان فارغا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
المشاكل الداخلية بالجزائر لا تعد ولا تحصى ولكن للأسف هذا النظام الحاكم و اتباعه لا يهمهم إلا معاكسة المغرب لانه فاتهم بكثير و ان شاء الله ستتقدم كل الدول الأفريقية و ستبقى الجزائر كما هي في المؤخرة و ذلك الرئيس الذي نستحيي من ذكر اسمه من اشر ما خلق الله عليه غضب اللعنه اينما حل و ارتحل
نظام العسكر الذي عين تبون رئيسا شكليا اصبح غريقا يبحث عن قشة يتشبت بها لعلها تنجيه من الغرق.اما تصريح تبون هو تصريح عسكري لان العسكر هو ولي نعمته.. كان بالأحرى التطرق إلى مشاكل الشعب الجزائري الشقيق والإستجابة لمطالب الحراك منها التوقف عن تبذير اموال الشعب على قطاع الطرق الذين يحلمون بدولة وهمية.
تعودنا شطحات هذا النظام الفاسد كيف تعطى قيمة لنظام يخرج شعبه يوميا بمسيرات حاشدة تطالبه بالرحيل .ياسبحان الله عداوة اكثر من ما يتصوره العقل من طرف حكام الجزائر الأشرار .
لم افهم من ما جاء في المقال بان الجزاىر فشلت في هذا اللقاء في حين انهم اتفقوا على إحداث مبعوث إفريقي إلى الصحراء الذي يرفضه المغرب رفضا قاطعا .و انهم استحوذوا وحدهم اي الدول المعاذية للمغرب في غياب حضور ممثل عن المملكة المغربية .واين هم أصدقاء المغرب ؟
على شيوخ الصحراء المغربية وممثليها في المجالس الانتخابية ان يراسلوا المنظمات الدولية والافريقية بان جماعة المرتزقة لا تمثلهم وان جلهم ليسوا صحراويون بل مرتزقة من مالي وتشاد وموريطانيا وسوريا والجزائر وكوبا كل هؤلاء ليسوا صحراويون ونحن لانريد الانفصال عن بلدنا الاصلي المغرب وكل الاعب جنيرالات عسكر الجزائر ستضربوها لهم في الصفر لازمكم التحرك بتنسيق مع الخارجية المغربية
مشنقة الانتحار السياسي بدأت تضيق حول عنق جبهة البوليساريو الجزائرية… من صنعت البوليساريو اصبحت غير قادرة حتى توفير السميد والحليب والخبز والبنان واللقاح لشعبه
لصحراء المغربية” تخضع للشعار الخالد “الله الوطن الملك” لا نقاش ولا جدال في الامر BASTA
قضية على اعداء الوحدة المغربية بصفة نهائية ولن تقوم لهم قيامة ابدا تبون المغبون سيذهب الى السجون.
زد على ذلك كلمة السيد فقي الذي هاجم فيها شرقي و قال له انه يفعل ما يريد دون أن يستشير احدا
اللهم زد النظام الجزائري العسكري الخبيث صدمات تلوى الصدمات والفشل تولى الفشل والنظام الجزائري المجرم سيلقى حتفه عن قريب إنشاء الله واندحاره بمشيئة الله تعالى
الانفصاليين اللذين في اقاليمنا الجنوبية مغاربة ابا عن جد فلابد من ارجاعهم الى رشدهم ان شككوا في مغربية الصحراء،ومكتب حقوق الانسان يجب ان يكون في الجزاءر لمراقبة الانتهاكات ضد الحراك،اما قلة الدول المشاركة في هذا الحدث فراجع الى قلة العملة الصعبة،وخفظ إنتاج النفط من ا ب ك،
كل العالم فاق بالنظام الجزائري الذي يريد أن ينوم شعبه بقضية خسرها منذ 1975 و من سابع المستحيلات أن يتنازل المغرب عن حبة رمل من صحرائه، أما الجزائر فللأسف خسرت الملايير من الدولارات على عصابة من المرتزقة و في الأخير ربحت دولة مزيفة فوق أراضيها لن تقوم لها قائمة.
على هذا الرئيس الجزائري المزور أن يجيب على شعارات الحراك الشعبي الجزائري الذي يصفه بدمية العسكر و بأنه لا يمثل الشعب الجزائري الذي يريد تقرير مصيره بعيدا عن مافيا العسكر. و يتهم المخابرات الجزائرية بالإرهابية و بتعذيب وخطف الحراكيين، هذه هي الحقائق المرة التي يجب على النظام العسكري الجزائري الدكتاتوري الفاقد للشرعية الشعبية أن يجتمع من اجلها و يجد لها الحلول أما الصحراء فهي مغربية أراد من أراد و كره من كره .
من بين ما قرات في مقال نشر على جريدة هسبريس ان اليابان لا تقبل باللجوء السياسي ولا بايواء مهاجرين او مساعدتهم مبرة ذلك بان الأولوية للمواطنين اليابانيين.وجميع المجهودات يجب ان تكون في خدمة اليابانيين. من هنا يتضح ان الدول الراقية تسعى لاسعاد مواطنيها. ولا يعقل ان تصرف الملايير وتبذل المجهودات الجبارة لمساندة ” جبهة ” مصيرها اصبح معلقا بخيط من عنكبوت….في الوقت الذي يجب ان ينصب فيه الاهتمام بالقضايا الكبرى للبلاد وللمواطنين الجزائريين الذين برهنوا على كفاءة عالية في ضبط النفس والسلوك الحسن. تحية عالية للشعب الجزائري.
المغرب ومند الازل رقم صعب بلد حر له رجالاته له حريته له عالمه الخاص به المغرب والتاريخ خطان متوازيان لم يفلح احد في اختراقهما المغرب له فضل كبير على الجزائر وبفظل الجزائر استعمر المغربورغم دلك ضل يناظل حتى اسقلت وهاهي ترد له الجميل….بحيث اصبح نباحهم علانية وجهرا امام الجميع …لكن كمواطن مغربي سأقول لهم لن ولم تفلحوا حتى ولو انطبقت السماء على الارض المغرب في صحرائه والصحراء المغربية في مغربها وتحية لكل مغربي مغربي…..والخزي والعار لمن يذس السموم والخبث وهو لم يفلح حتى في إدخال الموز الى بلذه…..
…يغلب من يسعى في الشر من يسعى في الخير.
المملكة المغربية الوفية لوحدة الامبراطورية المغاربية التي دامت 4600 سنة في عهود المرابطين والموحدين وبني مرين، تسعى الى جمع الشمل و توحيد الشعوب والقبائل المغاربية لمواجهة القوى الصليبية الاوروبية.
فرغم ان الحسن الثاني رمز الى ذلك بالتحالف مع موريتانيا جمعا لشمل القبائل الحسانية التي قسمها الاستعمار بين اسبانيا وفرنسا سعيا لإخراج اسبانيا من الصحراء و الامر برفع القرأن الكريم في المسيرة الخضراء لتحرير ارض الإسلام، فان بوخروبة حول الصراع ضد القوى الاستعمارية الى صراع مغربي جزائري وسعى في الشر فطرد الاف الاسر المغربية وأشعل حربا اهلية بين القبائل الحسانية.
الشيء الدي يحسب على مصر الشقيقة،أنه لم يكن هناك حضور حينما كان تبون يلقي بخطابه المسمون،كانو يسجلون فقط(recording),الخطاب موجود في اليوتوب،شكرا مصر.
vous n’avez pas honte
message a nos frères algériens
il faut continuer cette lute car vous êtes mal épaulés malheureusement
et ses gens qui vous gouvernent représentent une honte pour le pays vraiment et ca va donner une impression que l’Algérie est un pays de doute
nettoyer votre pays de ses vermines
الشعب الجزائري لا يقهر،فهو قوي لدحر العسكر الذي يصرف مداخيل الغاز و البترول على البوليزاريو و شراء الذمم الأفريقية… فلوس اللبن ياكلهم زعطوط .
“كما اتفق المجتمعون على تعيين مبعوث إفريقي خاص بالصحراء، وهو المقترح الذي قدم مرارا لكن الرباط ترفضه بشدة.” ما فهمتش هذي صراحة
الجزائر ترقص رقصة الديك المذبوح الإعتراف الأمريكي و توالى فتح القنصليات في العيون واهم شيئ هو رد فعل الدول الكبرى الذي لم يكن يساير الطرح الجزائري اثر تدخل المغرب لطرد الجرذان من الكركارات كل هذا بالاضافة للنهضة الاقتصادية التي تعرفها منطقة الجنوب جعلت حكام المرادية وجنرالات العسكر ومعهم صنيعتهم بولخاريو تحاول إنقاذ ماء الوجه بكل الوسائل حتى بالكذب والافتراء و الأخبار المزيفة على قنوات الصرف الصحي الجزائرية
المضحك هو نفس الوجوه و نفس السيناريو و حتى الديكور و الإنارة، “جنوب افريقيا و الموزمبيق و الجزائر” هذا الثلاثي الذي حضر هذا الإجتماع بتمثيل رئاسي. أما 11 دولة الباقية كان التمثيل وزاري . هذا يدل على أن الزعماء الأفارقة الوازنين لا يهتمون بهرطقات هذا الثلاثي ، و يرون أن في هذا الإجتماع قبل بدايته فاشل وولد ميتا. هذه صفعة من الصفعات التي وجهت إلى الجزائر و المرتزقة.
و الغريب في الأمر أن محامي المرتزقة عبد المجيد تبون ترافع على البوليساربو ضد المملكة بكل شراسة مما افقد هذا الإجتماع شرعيته و مصداقية من طرف الأعضاء.
بنسبة لهادا الكراكوز سبته و مليلية ليستا محتلتيين.. وحين تصنف البوليزاريو كلاجئين اعطيهم بطاقة لاجئ كي يكون لديهم حرية الحركة و التنقل لا ان تجمعهم في مخيمات مغلقة بدون ادنى بنية تحتية.