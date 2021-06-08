"التحفيزات" تدفع الأطر الطبية المغربية إلى الهجرة صوب بلدان العالم

تعد هجرة الموارد البشرية إلى الخارج أو الاستقالة من الوظيفة العمومية، من بين أبرز الإشكاليات التي تعاني منها المنظومة الصحية المغربية، حيث ارتفع عدد الأطباء الذين اختاروا مغادرة المغرب صوب وجهات مختلفة إلى حوالي 7000 طبيبة وطبيب.
وتؤدي هجرة الموارد البشرية إلى نقص حاد في الأطر الطبية وشبه الطبية في القطاع الصحي العمومي، حيث وصل عدد الأطباء الذين غادروا المغرب خلال سنة 2018 إلى 603، وهو ما يمثل نسبة 30 في المئة من إجمالي خريجي كليات الطب والصيدلة خلال السنة نفسها.
ويعزى سبب هجرة الأطباء المغاربة، بحسب تقرير أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية التي شكلها مجلس النواب وقدمت خلاصات عملها اليوم، إلى عوامل عدة، من بينها غياب تحفيزات من شأنها الحد من هذه “الظاهرة”، كما سماها التقرير، وتشجيع الأطباء على العمل في القطاع العمومي وفي المناطق والقرى النائية.
ويعاني المغرب من خصاص كبير في الموارد البشرية في القطاع الصحي؛ إذ لا يتجاوز عدد الأطر الطبية وشبه الطبية 8442 في القطاع العمومي حاليا، و14932 في القطاع الخاص، بينما يحتاج المغرب إلى 32387 طبيبا، و64774 ممرضا وتقني صحة.
ولتجاوز الإشكال المتعلق بهجرة الأطر الطبية إلى الخارج، أو عدم رغبتها بالعمل في المناطق النائبة، اقترحت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع الصحي، وإرساء آليات تحفيزية في القطاع قصد الحد من هجرة الكفاءات وتشجيع الأطر الطبية وشبه الطبية على العمل في المناطق البعيدة عن المركز.
وأشار تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية لمجلس النواب إلى أنّ تمركز الموارد البشرية الصحية بالقطاع الصحي الحر يعتبر من الإشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي، موردا أن 90 في المئة من أطباء الأسنان يعملون بالقطاع الحر.
وفي الوقت الذي باشر فيه المغرب تعميم التغطية الصحية الإجبارية، نبه التقرير البرلماني إلى أن ضعف التكوين المستمر وملاءمته مع الاحتياجات والخصوصيات الراهنة، وضعف إنتاجية بعض الأطباء والجراحين، من أهم التحديات المطروحة أمام القطاع الصحي بالمغرب.
وصنف التقرير ضعف الحكامة كأحد أهم المؤشرات على تواضع ومحدودية خدمات المنظومة الصحية الوطنية، معتبرا أن إشكالية ضعف حكامة المنظومة الصحية مرتبطة بالنظام العام والمؤسسات لهذا القطاع.
وأفاد المصدر نفسه بأن المنظومة الصحية الوطنية تعاني من جملة من الإشكالات الناجمة عن تمركز القرار الصحي على المستوى المركزي، وضعف التعاضد في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمؤسسات الاستشفائية على مستوى الجهة، وضعف التكامل والتنسيق بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الاستشفائية، وغياب آليات لترشيد توظيف الموارد الطبية، وافتقار القطاع الصحي إلى منظومة معلوماتية مندمجة.
غريب رغم انه اجمل بلد في العالم الجميع يريد الهجرة رموز المال والاعمال والفساد السياسي والسلطوي يريدون تغيير الجنسية طبقة الاطباء والمهندسين والصيادلة وكل جيدو التكوين العالي يريدون الهجرة والاغلبية الساحقة من البطاليين والبسطاء تريد الحريك !!
ففي الصالونات المخملية الكلام غير علىً طرق الحصول على الجنسية وفي الملتقيات المهنية الكلام عن الهجرة وفي المقاهي والاسواق الموضوع هو الحريك !!
ماذا اصاب هذا البلد لكي يصل الى هذه الوضعية الكارثية !! ومن تسبب في ذلك ؟؟
غادين يمشيوا للدول الاوروبية وغادي يعرفوا اشنو هي الخدمة ديال الطبيب تجاه المرضى.. وما غاديش يسلكهم هاذاك الشيئ ويرجعوا للمغرب باش يتبوردوا على البشر كيف ما موافين….
هاذا إذا قبلوهم في أوروبا كممرضين أما طبيب في أوروبا بزاف عليهم… طبعا انا لا اعمم
التعليم +الصحة + العقار كل شيء اصبح غاليا،
طبيب حديث التخرج ان كان في الدار البيضاء او الرباط 20000 درهم بالكاد تكفيه ليعيش حياة متوسطة, سمعت طبيبا قال اجره والله اخجل ان اذكره!!!!!!!!!
ما هذا، ماااااااهذا؟!!!!!
وايضا الممرضين، و الاسعاف وكل من له علاقة بالصحة، يجب ان يعطى لهم اجر يكفيهم ان يعيشوا بكرامة ( يسكن و اطفال متمدرسين و يستطيعون السفر، لا ان يقضوا اوقاتهم وهم يحسبون كم تبقى لهم من القرض البنكي لاكمال المنزل ولوو)
لا اشتغل في ميدان الصحة، لكن اتمنى ان يعالج هذا الموضوع بجدية اذ لاااااااا يمكن ان يغلى كل شيء الا الاجور!!!!!!!!!!!!
وايضا يجب قبول عدد اكبر من تلاميذ الطب، العدد قليييييل جدا بالنسبة لبلد بهذا العدد من السكان، هناك قرى ومدن لاااااايوجد بها طبيب!!!!!!
أضن أن السبب الرئيسي الذي يدفع هذه الأطر إلى الهجرة إلى الخارج هو تحسين جودة الحياة و ليس المال. طبيب لديه إمكانيات مادية مهمة لكن المدينة التي يقطن فيها لا تتوفر فيها ظروف الحياة السعيدة (…) يفضل ربح القليل من المال خارج البلاد و العيش بالشكل الذي يراه مريحا و الله أعلم.
إلى أصحاب التعليقات من قبيل : الأطباء غير الشفارة ماكايخدموش، واش 200 درهم باش يشوفك ف 5 دقائق.
خاص الإنسان يكون مطلع عاد يخرج بأحكام. الأطباء قاريين 8 سنين على أقل تقدير، أما أصحاب التخصص راه الأغلبية قاريين 13 عام..
الصالير ديال طبيب عام هو 8600 درهم، أي ما يعادل صالير ديال مهندس دولة لي قاري 5 سنين.
التعويضات 0 أو متأخرة بسنوات. تخيل معايا تعويضات كورونا فقط بعض مئات الدراهم على أسابيع من التضحيات ومازال ماتصرفات. التعيينات فأماكن بعيدة دون توفير أدنى شروط العمل. إذن من العادي جدا الأطباء يخويو المغرب حيث فأوروبا التعويضات ممتازة.
الله يدير تاويل ديال الخير
و الله و فتحتو الحدود لا لقيتو شي واحد باقي ليكم فهاد البلاد ، واخا يكون بروفيسور ماشي غير ممرض. و السبب راكم عااااااااارفينو
من الاحسن ان يهاجروا لاخير فيهم في بلدهم ،كونوا على يقين انهم سيعملون بجد هناك ،لن يتركوا المرضى يموتون ،لن يقبضوا الرشوة بالقوة، يعني اطباء مجدين صالحين،هل نحن كمغاربة لانستحق ان يعاملونا بنفس الطريقة
اذا كا تعامل هذا الأطباء مع الناس بالطريقة اللي تعاملت بها الضحية اللي مشات تولد بمستشفى
عمومي وهرسوا ليها اسنانها وانفها وخرجوها ميتة غير يهاجروا هذا البلاد بلا رجعة
le métier de médeçin n’est plus ce qu’il était il y’a une trentaine d’années la plupart je dit pas tousse mais 80 pourcent étudie la médeçine pour faire beaucoup d’argent il ont oublié que c’est un metier noble est que le dicton de aboquyrate que tous les médecin ne prennent pas en considération
le maroc doit ouvrir les porte aux médeçins étranger il y’en a beaucoup qui voudrait travailler au maroc avec l’état avec un prix raisonable est dans n’importe quel région au maroc surtout les médeçin de l’ést de l’europe les romains les yogoslave est l’égypte la tunisie bref les pays qui ont leur niveau de vie trés bas ou 10000 dhs par mois est un salaire raisonable sauf logement est nourriture soit
gratuit enfin juste chez nos voisin algerien un docteur qui travaille avec l’état son salaire ne dépasse pas les 6000 dhs marocain
ذلك هو الهدف المسطر لذلك فلا تستغرب إذ كانت الإرادة موجودة لإصلاح قطاع التعليم والصحة لفعلو ….
يكفيهم التعويضات الخياليه لاضحاب المحضوضين في المغرب اقصد الوزاره الماليه والخزينه اسالوهم التعوضات الشهريه ٫ تصوروا الدرجه الادني في الوزاره الماليه 500 درهما في ثلاثه اشهر ومن سيحصل السلالم العليا ستفاجا ٫ الموظفون في الماليه مثل باقي الوزاره الاخري ساعخ العمل في اليوم ثمانيه ساعه انا شخصيا في اضع ملفي استرحاع الضريبه وعند وصولي اقرا على الباب اليوم العمل الاتثين الثلاثاء الاربعاء من ساعه 9 صباحا الى 12 صباحا اما الوزاره الداخليه يزاولون العمل طول النهار حتى الليل بدون التعويضات اما اليوم السبت فدائما ولا احد يستطيع ان يتكلم ومن المستفدين عم الرؤساء الاقسام المحضوضين لهم اعويضات اما باقي الموظفين يحسبونهم العبيد تستطيع ان تخاطب الوزرير ولا تستطيع ان تخاطب كتاب العامون ٫ اما التعويضات الانتهابيه تسرق بالعلال يصبحون الدؤساء اغنياء منهم من يمتلك على المرارس الخوصصه اتحاداكم ان تكشفوا الثروات الهائيه حتى التعويضات عن الكوفيد غير معروف اقول للمسؤولين ادا كانوا تعويضات وهاصر الراخليه ان تكون من المركز وان تاتي باسم الشخص وليس ان توزع في الولايات والدرائر ٫ الموضفون ليس لهم التعويضات ٫
في نظري أحسن طريقة لهذه الظاهرة هي السماح بحوالي 80٪ من من يولجون كليات الطب يمونو بنظانم عسكري وأن يعملوا مع الدولة حوالي 10 سنوات بعد التخرج. ثم من بعد ذالك لهم الحق في العمل في الخاص أو الهجرة للخارج وهذا ينطبق أيضا على مهنة التمريض. للأسف خالبية من يولجون كليات الطب ومعاهد التمريض هي الهجرة بعد التخرج.
ما يحدث في مسألة هجرة الكفاءات هو تماما ما يدور في ميدان كرة القدم . الأندية الأوروبية الكبيرة تتغذى على اللاعبين المهاجرين من مختلف أنحاء العالم لهذا تحافظ على مكانتها دائما في المراتب الأولى. وقد تجد نادي إسباني أو إيطالي كبير لايضم في صفوفه إلا لاعبا محليا واحدا على أرضية الملعب والباقي كله مهاجر. أوروبا وأمريكا لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا باستعمال هذا المبدأ . لكن رغم ذلك تجد الكثير من المغاربة مازالو يعيشون عقدة احتقار الذات .
انا بعدا بغيت غير خديمة مرسمة كيفما كانت.ونبقا فبلادي معززة مكرمة اش داني لبلادات الناس.الخارج فيه كولشي سي فغي ولكن حتى واحد ميعرفك.
الدولة كونتهم بالمجان أو بفلوسنا ديال الضرائب، يجب سن قانون يرغم الأطباء على العمل عشر سنوات في بلدهم أو من بعد امشيو فين بغاو. اطباء بدون ضمير أو مسأولية يهمهم الماديات فقط، مهنة الطب مهنة نبيلة هدفها شفاء و رعاية الناس وليس بناء القصور و شراء 4*4.
أنا شخصيا قررت منذ مدة الهجرة خارج المغرب، الحمد لله عندي وظيفة محترمة و راتب جيد، قرار الهجرة راجع لمستوى العيش الرديئ لا إدارات لا مصالح، مسؤلين شفارة، النهب و السرقة، من الصباح نتا خارج للعمل وانت تحس بالضغط، إلا دخلتي لدارك العشية بدون متكون دبزتي، ولا درتي شي حادثة سير، ولا تغرسيتي… كتقول الحمد لله.
الناس هاربة من البلاد ماشي على الخبز لكن لأن الناس عيات متصبر.
هاجروا للخارج…..لكن خصكوم تعرفو و بزز منكم بأن الخدمة عندهم ديال المعقول….الإنضباط ثم الإنضباط و الجدية و الضمير المهني و المعاملة الإنسانية مع المريض …..و إلا مع السلامة…….راه ماشي بحال هنا تخدم ساعة في النهار و السليت و الطبيب ما زال ما جا ..و المعاملة الناقصة….و زيد و زيد…..
هجرة الادمغة معروفة الاسباب ديالها ..ولكن الذي يخفى على الاغلبية هو ان الاطباء والمهندسين والصيادلة يضعون رجلا هنا ورجلا هناك يعني ان الصيدلي يفتح صيدليته في المغرب ويهاجر الى كندا للحصول على الجنسية وعمل ويترك تدبير صيدليته لمساعد او مساعدة صيدلي ..
نفس الشيء الطبيب يفتح عيادة ويكتريها لطبيب حديث الاستقالة من الصحة العمومية
… رغم التحفيزات ورغم غياب الصرامة في مراقبة الاطباء في العمل داخل المصحات الهجرة ستستمر …
على الدولة منع الهجرة الى الخارج بالنسبة للاطباء الا بعد 15سنة من مزاولة المهنة او دفع جميع مصاريف المال العام التي تقدر ب 500مليون سنتيم لكل طبيب…تم فتح المجال امام هجرة عكسية للاطباء من الصين والهند …
الاطباء في المغرب في القطاع العمومي والقطاع الخاص فقدو انسانيتهم .. بالتجربة اصبحت المستشفيات والمصحات في المغرب برصات للمضاربة بحياة وكرامة المواطنين …
الصرامة تم الصرامة في مجال الصحة والتعليم ومحاربة الفساد
إذا كانت التحفيزات تدفع الأطر الطبية المغربية إلى الهجرة صوب بلدان العالم، هناك عشرات الآلاف من أطباء العالم ينتظرون فرصتهم للعمل في المغرب. آمل أن يفتح لهم المغرب أبوابه للمشاركة في تنمية هذا القطاع الحيوي
المشكل الاساسي هو تدني الاجور و ارتفاع الاسعار في جميع المجالات لدلك اصبح الكل يفكر في الهجرة من بينهم انا كدلك رغم انني موظف و رغم دلك افكر في الهجرة فمثلا ان اردت سيارة يجب علي العمل لسنتين متواصلتين بدون اكل ولا شرب ولا ملبس حتى اوفر ثمن السيارة في حين في بلد اخر لمدة ست اشهر قد احصل على نفس السيارة و افضل مع الاكل و الشرب و الملبس و الامثلة كثيرة الله ادير الخير
لا استغرب في هجرة الاطباء وغير الاطباء الوطن الذي نعيش فيه اصبح جحيم اينما ذهبت لقضاء حاجة ما تواجه بمخلوقات شبه آدمين سوء الخدمة والمعاملة وكأن القوم مامورون على التعامل بهذه الطريقة ؟؟؟!!!. وإن كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك. اخلاق متدنية جدا ومعاملة لا إنسانية.
بختصار مسلمون بدون إسلام للاسف.
اعتقد ان الأطباء الذين تربوا تربية حسنة فيها تمغرابيت مقتنعون بالأجر الذي يتلقونه في المغرب وبظروف العمل، لأنهم يستحضرون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وهذا هو الاصح، ولأن الله سبحانه وتعالى سوف يعوضهم خيرا لأن هذا المجال فيه الأجر الكبير لكن يعمل بنيته خالصا، أما الأطباء َالذين يحلمون بحياة أمريكا وأوروبا عليهم أن يستحضروا انهم اولا مغاربة وافارقة وينتمون لبلد من العالم الثالث، بمعنى ان يتقبلو الوضع القائم وان يعملوا بجد وإخلاص انذاك سوف يتحد الجميع مواطنين أحزاب مسؤولين لكي يحسنوا أوضاعهم اكثر ووفق الامكانيات المتوفرة…. نتمنى منهم استحضار المصلحة العليا للبلد وعلى الاقل رد جميل التعليم والتكوين الذي تلقوه في المغرب وبفضله فتح لهم مجال الهجرة. اذا أكرمت الكريم ملكته واذا أكرمت اللئيم تمردا….
dites plutot l avidité ….. esperant qu’un jour le gouvernement permettra aux médecins chinois cubain et autres medecins d’ afrique. et d’europe de l’est generalement tres competents (cas des cubains) et moins avides que nos concitoyens.. d’exercer croyez les notres redeviendront plus sage et plus citoyens et esperant des fac de medecins dans chaque regions on n’entendera plus ce genre de chantage a toute un pays
لا أحد يكره أن يعيش حياة كريمة تتوفر فيها كل الظروف من عدل و تعليم و صحة و لكن هنا في المغرب للأسف الشديد نجد فقط اللصوص و الفاسدين و المافيات و الإنتهازيين هم من يتحكمون في دوالب البلد و المواطن يعيش كالعبد فأي مواطن حر لا يستطيع البقاء مع هؤلاء البشرية في هذا البلد الظالم أهلها فدائما بلد الذل تهجر (وألم تكن أرض الله واسعة) أباؤونا و أجدادنا قاوموا من أجل الحرية فأرونا أبناء الخونة والبياعة معنى الحرية في هذا البلد
اتفق معهم و اي واحد عندو طبيب فالقطاع العام راه عارف المعاناة نتاعهم واش اعباد الله واحد يقرى 8 سنين و يتخرج يشد 9000 درهم مهندس 5 سنينو 15000 درهم راه عيب اشمن معايير هدي و راه الصحة هي الركيزة و خلاص البرلماني لي عمرو شاف لمدرسة30000 درهم طبيعي يهاجرو على الاقل كتعطاهم قيمة و الناس كتحترمهم هنا كيوقع مشكل مع طبيب او ممرض لمغاربة كلهم يعايروا فطبة و للمرضين تقول كلشي بحال بحال و الجميل انهم غادي يجيبوا لبراني يخدم ب 900 اورو زعمى ههههه
التحفيزات لم” تدفع الأطر الطبية المغربية فقط إلى الهجرة صوب بلدان العالم بل حتى الأطفال الرضع والأمهات سيبقى فقط اخنوش وازولاي ومن معهم
دول..اوروبية..وكندا…يحفزون.الاطقم.
الطبية.وشبه.الطبية..للهجرة.والجنسية
مع.ظروف.عمل..وادوات..جيدة….
لان.الاروبيون…يكرهون.هده.الهنة
الشاقة..والتي.تتطلب.تكوين..مستمر.
كدالك..مهندسين…
الجزارة لا مكان لهم في اوروبا، كل من يدافع عن الجزارة خاص ايطيح في يدهم شي مرة عاد اعرفهوم على حقيقتهم
انتهازيون ولا يرحمون احد و الله اوما عندك الفلوس لا عقل عليك شي واحد فيهم
او زيد عليه المصحات و استعمال الماطيرييل ديال المستشفيات و تهريبه للمصحات
اعلم يا المغربي انه التطبيب من حقك وان الطبيب واجب عليه ذلك ولست مجبرا على مدحه، في اوروبا الطبيب والممرض دائما مرعود لا توقع شي حاجة ولا يوجد مجال للخطأ الطبي اولا ”وصلات ساعتو // الله داه ”
شكرا هيسبريس لتسليط الضوء على هجرة الاطباء وتعليقي موجه لوزارة الجالية ومديرية تعبئة الكفاءات;هذه المعطيات الحقيقية التي جاءت في المقال تبين تضليلكم للراي العام في كل خرجاتكم;فمرة اخرى ان اردتم يا وزارة الجالية الكذب علينا في خطاب او خروج صحافي او اعلامي وفي بيع الوهم فاعلموا ان حبل الكذب قصير;وان الحقائق التي يعرفها اهل مكة ستتوضح وربما في نفس المنبر الاعلامي الذي عولتم على تلميع واجهاتكم من خلاله;الخجل اولا والنقذ تانيا والمراجعة ثالثا خطوات لتصحيح مساركم وان لم تستحيوا فافعلوا ما شأتم.
المعيشة غالية في المغرب بل العجب تجدها اغلى من أوروبا الخليج أو أمريكا كل شىء غالى في المغرب الأمل اللباس السكن الصحة التعليم حيث ان ان التعليم والصحة منعدمة والتعليم والصحة الجيدة عند الخواص بالمغرب سائر في تضخم عجيب وغريب ولن تجده إلا في الدول الديكتاتورية المفلسة
هنالك بعض البلداء في الحكومة العميقة التي ترسم السياسات الداخلية والخارجية في المغرب ورؤى الحكومة والقصر والمؤسسات والشركات وكل شيء…. هؤلاء البلداء لديهم حقد دفين وعقدة أبدية اتجاه 4 أشخاص :
الأول : الإمام.
الثاني : الأستاذ.
الثالث : الطبيب.
الرابع : المهندس.
… حقد نلمسه ونراه ونسمعه ونشمه في كل تجليات حياتنا…. وأغلب المغاربة لا يدركون ذلك لأنهم في معمعان (معترك) الحياة….
والتذكير فكل هؤلاء الأربعة تم ضربهم وسحلهم على مرمى ومسمع من الله عز وجل….
هل علينا تذكيركم بأهمية الأستاذ في المجتمع؟ وبأن راتب الأستاذ المغربي هو ماقبل الأخير في لائحة النظم التربوية العربية؟!!!
هل علينا أن نذكركم بحجم التضحيات التي قدمتها ملائكة الرحمة إبان كورونا… دون أن تتلقى غالبيتهم ترقيات أو تعويضات حتى!!!!
يا حسرة على البلاد.. التي ابتليت بهؤلاء… مع العلم بأن أجور العاملين في الحكومة الخفية خيالية… كل شيء تحت أيديهم وحسابات مالية ذوات أعداد فلكية…
إنه الفساد العميق الذي يحمي الفساد الظاهر المستشري في جميع مرافق الحياة…
أجمل ما في يوم القيامة هو عرض جميع المخفيات ليتبين الحق من الباطل
صحيح أن المحفزات مغرية لكن يبقى الوطن وطن و لو رصيف و مهما كانت دولة المهجر فإنك لن تكون فيه إلا مواطن من الدرجة الثانية خاصة منها الغربية أو الأمريكية و حتى منها العربية…فالطبيب شخصية جد محترمة بيننا نحن المغاربية مهما كان مستواه المادي
معندكم ما ديرو بالمغرب الدولة الفاشلة والإستغلالية سيرو خدموا دول أروبية وبأموال طائلة وتقاعد جد مريح بقاو هنا تعانيو مع المدراء .
سيرو شوفو الأطباء في الخارج كيفاش كيخدمو……لعلكم تعلموا منهم……
ليست التحفيزات هذه مغالطة كبيرة في محاولة إظهار الكوادر الطبية كوحوش لا يهمهم سوى المال هذا كذب وافتراء، الكل يريد أي الشعب المغربي لأنه مسالم جدا ولا يريد إلا السلم والسلام والأمن والأمان لهذا البلد السعيد، لايريد إعطاء فرص لأعداء الوطن سواء الخارجيين أو الداخليين كي يحدوا النسل بطريقة دموية. لكن الأكيد أن الأمر لن يطول إلى ما لانهاية إذآ غادرت فئات كفؤة في جميع الميادين فلن يبق سوى فاقدوا الأمل أنذاك لن ينفع لاقمع ولا حضر تجوال ولا رصاص لمن ينتظر الموت وهذا يحصل أمام أعيننا هناك من يقتل لغير سبب وهناك من يفضل قوارب الموت ،حذاري نحن نسير في نفق مظلم لكن الأمل موجود لإنقاد الجميع، والله يدير الخير
ومن يزرع الشوك يحصد الزوبعة
غريب أمر هذا البلد،(المغرب) المثقفون، والعباقرة ،الأطباء، والمهندسون،وأصحاب الكفاءات،وأصحاب شواهد العليا يهجرون،والأغبياء والفاسدون والمافيا واللصوص يحكمون،