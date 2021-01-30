التحقيقات تفك خيوط جريمة قتل في سيدي رحال

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي، بتنسيق مع المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، التابعين لسرية برشيد، تمكنت من فك لغز جريمة قتل أربعيني في شقة متواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي رحال الشاطئ نواحي عاصمة أولاد حريز، بعد تحديد هوية أربعة مشتبه فيهم.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن عناصر الضابطة القضائية تمكنت من إيقاف أربعة أشخاص، من بينهم فتاة ومهاجر مغربي بالديار الأوروبية، يشتبه بكونه الفاعل الرئيس في تنفيذ الجريمة، إذ جرى وضع الموقوفين جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية قصد الاستماع إليهم تمهيديا، وتحديد علاقة كل واحد منهم بجريمة القتل التي راح ضحيتها الأربعيني، قبل عرضهم على الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقهم.

وأضافت المصادر عينها بأن الضحية كان رفقة المشتبه بهم في جلسة خمرية بشقة سكنية في سيدي رحال الشاطئ نواحي برشيد، قبل تعرضه لتعنيف وطعنات بسلاح أبيض فارق على إثرها الحياة، قبل العثور عليه جثة هامدة داخل الشقة مسرح الأحداث في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ قد انتقلت، رفقة ممثل عن السلطة المحلية وأفراد من التشخيص القضائي في سرية برشيد، إلى مسرح الجريمة، تحت إشراف قائد السرية وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، إذ قاموا بمعاينة الجثة وجمع كل المعطيات المفيدة لفكّ لغز جريمة القتل، قبل توجيه الجثمان نحو المشرحة بجهة البيضاء سطات لفائدة البحث القضائي المفتوح في القضية.