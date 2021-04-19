التحقيق في وفاة ممرض داخل مستشفى تنغير

باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة تنغير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقها من أجل معرفة ظروف وملابسات وفاة ممرض متخصص في الإنعاش والتخدير بالمستشفى الإقليمي لتنغير.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس، فإنه قد جرى العثور على الهالك جثة هامدة، يوم السبت داخل المستشفى الإقليمي لتنغير؛ فيما الأسباب الحقيقية وراء الوفاة لا تزال مجهولة، في انتظار نتيجة التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

وأضافت المعطيات نفسها أن محققي الشرطة القضائية انتقلوا، فور إخبارهم بالحادث من لدن إدارة المستشفى الإقليمي، إلى المرفق الصحي المذكور للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق؛ في حين نُقلت جثة الضحية من أجل التشريح الطبي، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر طبية داخل المستشفى، فإن المصالح الأمنية اكتشفت، فور وصولها إلى عين المكان، أن الضحية حقن نفسه قبل وفاته بدواء مجهول، سيتم إخضاعه أيضا للتحاليل المخبرية لمعرفة نوعه ومصدره.