التحقيق في وفاة ممرض داخل مستشفى تنغير

التحقيق في وفاة ممرض داخل مستشفى تنغير
صورة: أرشيف
الإثنين 19 أبريل 2021 - 00:22

باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة تنغير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقها من أجل معرفة ظروف وملابسات وفاة ممرض متخصص في الإنعاش والتخدير بالمستشفى الإقليمي لتنغير.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس، فإنه قد جرى العثور على الهالك جثة هامدة، يوم السبت داخل المستشفى الإقليمي لتنغير؛ فيما الأسباب الحقيقية وراء الوفاة لا تزال مجهولة، في انتظار نتيجة التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

وأضافت المعطيات نفسها أن محققي الشرطة القضائية انتقلوا، فور إخبارهم بالحادث من لدن إدارة المستشفى الإقليمي، إلى المرفق الصحي المذكور للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق؛ في حين نُقلت جثة الضحية من أجل التشريح الطبي، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر طبية داخل المستشفى، فإن المصالح الأمنية اكتشفت، فور وصولها إلى عين المكان، أن الضحية حقن نفسه قبل وفاته بدواء مجهول، سيتم إخضاعه أيضا للتحاليل المخبرية لمعرفة نوعه ومصدره.

المستشفى الإقليمي تحقيق تنغير وفاة

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‫تعليقات الزوار

3
  • حسين عمري
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 00:40

    لاحول ولا قوة إلا بالله رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون

    2
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  • الدهبي
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 00:41

    مبقا ما يعجب في هاد البلاد رحم الله الفقيد بواسع رحمته

    2
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  • يوسف الوردي
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 00:43

    هذه عملية انتحار لا شك فيها نتيجة الضغوطات المتزايدة على الممرضين وهضم حقوقهم من طرف وزارة الصحة، ان كانت نوعية الحقنة مجهولة عند رجال الامن فانها معروفة عنده وهو ممرض يعرف خبايا الحقن والادوية فلا يمكن ان يحقن نفسه بحقنة خاطئة رحمه الله تعالى

    2
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