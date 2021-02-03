التخطيط: 5 جهات مغربية تضم 72 % من النشيطين

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 5 جهات بالمملكة تضم 72 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، موضحة أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 22,4 في المائة من مجموع النشيطين، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,5 في المائة)، فمراكش-آسفي (13,4 في المائة)، ثم فاس-مكناس (11,6 في المائة)، فطنجة-تطوان-الحسيمة (11 في المائة).

وفيما يخص معدلات النشاط، أشار المصدر ذاته، في مذكرة حول وضعية سوق الشغل سنة 2020، إلى أن ثلاث جهات سجلت معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (44,8 في المائة)، وهي الدار البيضاء-سطات (47,8 في المائة)، ومراكش-آسفي (46,6 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة ( 46,6 في المائة). في المقابل، سجلت أدنى المعدلات في جهتي درعة-تافيلالت (40,9 في المائة) وسوس-ماسة (41,5 في المائة).

وأبرزت المذكرة أنه، فيما يتعلق بالبطالة، “فخمس جهات تضم قرابة ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل (72,8 في المائة) على المستوى الوطني. وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25,1 في المائة، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,4 في المائة، ثم فاس-مكناس بنسبة 12,2 في المائة، فالجهة الشرقية بنسبة 11,5 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 9,6 في المائة”.

كما تم، وفق المصدر ذاته، تسجيل أعلى معدلات البطالة في الجهة الشرقية (20,7 في المائة) والجهات الجنوبية (19,8 في المائة)، وبحدة أقل، تتجاوز ثلاث جهات المعدل الوطني (11,9 في المائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء – سطات (13,4 في المائة)، الرباط – سلا – القنيطرة (12,7 في المائة)، وفاس – مكناس ( 12,5 في المائة). بالمقابل، سجلت جهتا مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، على التوالي، أدنى المعدلات بنسبة 6,9 في المائة و7,4 في المائة.