التدابير الوقائية تمنع الولوج إلى منتجع أوكايمدن

قررت السلطة المحلية بإقليم الحوز، اليوم الأحد، الإغلاق الرسمي لمنتجع أوكايمدن السياحي، الذي يشكل أحد المواقع الساحرة والجذابة خلال الموسم الشتوي، وذلك كإجراء لمنع انتشار وباء “كوفيد-19”.

وكانت جبال أوكايمدن بالأطلس الكبير ارتدت كسوتها البيضاء بعد التساقطات الثلجية الأخيرة، ما جعلها تثير شهية عشاق الجبال والتزحلق على الثلوج، وهو ما انتعشت معه آمال الساكنة المحلية في موسم سياحي جيد.

وأوضحت مصادر هسبريس أن السلطة المحلية اتخذت هذا القرار مكرهة، تنزيلا للتدابير الاحترازية التي ينص عليها قانون حالة الطوارئ، من قبيل تجنب التجمعات العامة، فكان الإغلاق للحد من تفاقم الوضع والخروج من هذه الأزمة بأخف الأضرار، في ظل تسارع انتشار الوباء وتحولاته الأخيرة.

ولتفعيل هذا القرار، تجندت عناصر الدرك الملكي بإقليم الحوز لمباشرة عمليات تحسيسية، ووضع نقط مراقبة لمنع مرور السيارات والدراجات النارية إلى كل من أوكايمدن وستي فاظمة.

وتقع محطة أوكايمدن في قلب سلسلة جبال الأطلس الكبير على بعد مئة كيلومتر من مراكش، وتساهم في تنويع العرض السياحي المحلي، لا سيما بالنسبة لرواد التزحلق على الجليد وأولئك الذين يبحثون عن مناظر طبيعية خلابة للاستجمام والترفيه.

ومن مميزات هذه المنطقة الجبلية أنها تجذب عشاق المشي على الأقدام، وصيد الأسماك، ومحبي النقوش الصخرية، إلى جانب كونها تعد أحد أعلى المحطات للتزحلق بشمال إفريقيا وملاذا لعشاق الرياضات الشتوية.