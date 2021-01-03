التداول اليومي للسوق البنكية يفوق 5 ملايير درهم

كشفت مذكرة المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب أن حجم التداول اليومي على مستوى السوق البنكية بلغ 5,1 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط.

وسجل بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 44,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 30 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 31 دجنبر).

وأضاف بنك المغرب، ضمن المذكرة، أنه ضخ خلال الفترة ما بين 24 و30 دجنبر المنصرم ما مجموعه 89,5 مليار درهم.

يتعلق الأمر بـ44 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,3 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و25,2 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.