باحث: "التراخي الجماعي" يهدد المنظومة الصحية بالعودة إلى نقطة الصفر

محتفظة بسلوك اجتماعي يناسب الوضع الاعتيادي، تشهد مدن مغربية عديدة احتفالا عاديا بطقوس أيام عيد الفطر لا يستحضر الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة في إطار خطة المغرب لوقف زحف فيروس كورونا وتفادي أي موجة محتملة.
وعاينت جريدة هسبريس في مدن الرباط وسلا وأكادير والدار البيضاء أجواء عيد عادية، طابعها ازدحام الشريط الساحلي بالمواطنين، وارتياد المقاهي دون إجراء التباعد، مع غياب الكمامات أحيانا عن أوجه المارة بالشوارع.
ومعروف أنّ غالبية المغاربة فضّلوا الانتقال من مدن المركز صوب البوادي والحواضر البعيدة للاحتفال بعيد الفطر؛ وهو ما قد يفرز بروز بؤر عائلية، بعد أن ظلّت هذه المناطق في منأى عن الفيروس لأيام عديدة، وفق إحصائيات وزارة الصحة.
ويعيد الارتباك الحاصل صورة عيد الأضحى الماضي إلى الأذهان، بعد تسبب حالة التراخي الجماعي في ظهور بؤر جديدة وتفشي الفيروس في كل جهات المغرب، لتعود بذلك المنظومة الصحية حينها إلى نقطة الصفر ووضع أكثر سوءا.
ياسين أمناي، أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي، قال إن “التجمعات الحالية تحلينا إلى فترة ما قبل الوباء، حيث لم يستطع المغاربة التزام السلوكيات الجديدة المرتبطة بالتباعد الاجتماعي والتعقيم وارتداء الكمامات الواقية”.
وأضاف أمناي، في تصريح لهسبريس، أن “الإنسان اجتماعي بطبيعته وتتجذر فيه عناصر التفاعل، من تقارب ولمس، وهذا ما يفسر تجاوز الإجراءات وعدم حصول التباعد، والمنطلق الأول هنا هو الأسرة”.
وأوضح الباحث المغربي أن “مباركة الأعياد في الذهنية المغربية تشكل عائقا كبيرا أمام التدابير؛ إذ يعتقد الناس أن مباركتهم لن تكتمل دون القبل واللمس والعناق”، منبها إلى كون هذا الأمر يولد بؤرا وبائية وسلالات جديدة.
وكتفسير للأمر كذلك، يرى أمناي أن “ذاكرة المغاربة قصيرة في علاقتها بالتدابير الوقائية وكذلك الإصابات المرتفعة”، موردا: “إلى وقت قريب يتذكر الجميع حالة من الهلع بسبب كثرة المصابين، لكن بمرور قليل من الوقت تعود الأمور إلى سابق عهدها”.
عييتونا بهاد الهضرة ملينا وعيينا ومرضنا فصحتنا راه مابقا والو الشعب ايخرج ليكوم من جنب اتقوا الله فينا كفانا تخويفا وترهيبا
ملاحــــــــظـــة. أجواء العيد هذا العام مرت ساكنة. إغلاق للمحلات التجارية. قلة التنقلات وحتى حركة السيارات كانت ضعيفة. والدار البيضاء خير نموذج. فلا داعي لتهويل تلك الأخبار وتشبيه الأمر بحركة ما قبل الأضحى
ليس ذاكره المغاربه قصيره بل المغاربه سئموا وملوا السجن الذي ثم وضعنا فيه منذ سنه ونيف
سبحان الله خرجو عوتاني دوك العباقرة كيهضروا والسي العبقري عطينا الحلول ماشي الاستنتاجات ديالك المغاربة راه مولفين كيسلموا علی بعضياتهم قبل متزاد انت الله احفضهم
لماذا كل هذه الإجراءات الاحترازية؟ من المستفيد من خنق الاقتصاد و التسبب في كوارث اجتماعية من مختلف الأشكال؟ واش زعما مشكلة إيلا مات نصف مليون أو مليون مغربي بالفيروس المعلوم؟ مازال غادي يبقى الخير.
علينا جميعا أن لا نستهين بالوضع الوبائي وألا نستكين للإحساس الزائف بالأمان . و على الحكومة أن تفكر بجدية في إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام حتى لا يتكرر سيناريو السنة الماضية لا قدر الله.
عنوان لا يجسد الواقع. رمضان الأسواق كانت ممتلئة على الآخر زد على دلك وسائل النقل العمومي
اودي غير تفرقو معانا بسبب ميساجات ديالكم الخاويه خرجتو عل هد لبلاد ال كنتو نتوم واخدين دعم ورشوه واجور وتعويضات راه حوالي 30مليون مروكي أقفلت أبواب رزقهم وزادد عدد لبطاله ولفقرا الله يهديكم شوفو شي غميق او حرفه خرا دبرو عليه باش تصحكو عل شعب المغربي غير لي فاق من نعاسبجي حط لين خزعبلات راه موت وحدا في هذ دنيا وفوق من هدشي هد كرونا علاش سربوها باش ينقصر من عدد سكان الأرض وحنا كرامتنا وخقوقنا تهضمات مع خزب ظلاله تابع لبنكران ولعثماني رشو صحفين وحرايد الكترونيه باش تطبل وتفقر شعب المغربي هنئ لكم بلغنيمه وعند ربكم تختصمون فينهي غرغري او لاتغرغري راه حوالي 6مليون مهني وعامل ومقاول صغير ومكتري طكسي كبير ربلط،سلا يعابا ديزا فيهم ال سافر راه مشا يغير غير منكركم ومنكر حكومتكم لمى لاينفجر وتنتشر لفتنه في لبلاد هدش بزاف غرقنا ديون بطاله فقر وكل صبح متحبرو مديرو تجي تخزبقو علينا او خيفين عل روسكم عطونا فيزا نخوي ولبلاد
وتا اشمن تراخي الله يهديك!واشمن من كارثة عيد الأضحى الكارثة هي الناس اللي شوهونا في كازا وسرقوا للناس لحوالا ديالهم والكارثة هي الناس اللي ماشراوش العيد ومالقاوش باش يخلصو لكراء !!!
لاخوف عليكم لقد عرفنا أن كورونا تعشعش فقط في المساجد..وأنا متيقن أن الحكومة العثمانية ستجد وتطبخ أسطورة لكي لا يكون هنالك عيد الأضحى لهذه السنة..
Hier il y a 35 cas et 1 dece pourquoi vous effrayé la population viens voir rabat est vide pourquoi hespress ment visiter temara même les villages venez a tamesna pas de rassemblement mais regarder les autres jours dans les bus le tramway surchargé pourquoi vous ne prenez pas ça en considération hasbouna allah wa ni3ma lwakil
عدد كبير من المغاربة يعانون من أزمة مادية خانقة
ولتفاي ما وقع في عيد الأضحى الماضي، المرجو من الآن منع عيد الأضحى المقبل و حت الناس بالتصدق عوض شراء الأضحية.
إختصارا يكون التعاون بين جميع مكونات المجتمع عوض الدفع بالمغاربة إلى التهلكة الاقتصادية.
والفاهم يفهم
المرجو أن يعمم هدا المنشور ك وعي مجتمعي صادر من المجتمع من أجل المجتمع
وسعادة الباحث واش انت عايش هنا و لاغير معاودين ليك.
راه الزحام كاين هاد عام ونصف .
خليو الناس تعيش وشوفو حلول واقعية واستعجالية وانتما غير لي ناض افتي
الإزدحام كان في عز رمضان ولي صور موثقة التقطتها بنفسي،عن اي تدابير تتحدثون العجب في الأمر حتى السلطات لا تحترم التدابير من وضع الكمامات والتباعد عسى المواطن العادي …. ويستمر مسلسل كورونا الحلقة ١٠٠….
ناس راه عياو ….
كلام فارغ ..وخطة مدروسة لتضييق الحبل وربطه على أعناق التجار والمقاهي
القساريات والأسواق والحافلات ممتلئة عن أخرها … ( ماكين لا تباعد لا سيدي زكري )
والتراويح و صلاتي الفجر والعشاء و صلاة العيد…ممنوعة بدعوى كورونا …. علامة استفهام كبيييييرة ……