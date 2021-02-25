التراضي ينهي التزام فرتوت مع سريع وادي زم

التراضي ينهي التزام فرتوت مع سريع وادي زم
صورة: أرشيف
الخميس 25 فبراير 2021 - 12:33

انفصل فريق سريع وادي زم لكرة القدم بالتراضي عن الإطار الوطني يوسف فرتوت، الذي تعاقد معه بداية هذا الموسم، بتحديد تفاصيل فسخ العقد.

وأوردت إدارة الفريق في بلاغ، توصلت به هسبريس، أنها حرصت على تقديم الشكر للإطار الوطني على ما قدمه من خدمات للفريق في الفترة التي قضاها رفقته، بعد أن خلف الإطار التونسي منير شبيل الذي قاده إلى تأمين بقائه بالدوري الاحترافي الأول الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يتولى عز الدين بن الكبير، المدير التقني، تدريب سريع وادي زم في انتظار انتداب مدرب جديد للفريق الذي سيقابل، يوم السبت القادم، فريق يوسفية برشيد.

التراضي فريق سريع وادي زم فسخ العقد يوسف فرتوت

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