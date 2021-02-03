التزوير يودع جمركيا وشريكه السجن المحلي بفاس

تم، الثلاثاء، إيداع شخصين، أحدهما جمركي يعمل في المركز الحدودي بني أنصار برتبة مساعد إداري، السجنَ المحلي بوركايز في فاس، بأمر من قاضي التحقيق.

ويواجه الموقوفان تهما عديدة، من بينها المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير، ومخالفة قانون الصرف، والتلاعب بنظام القبول المؤقت للسيارات.

وكانت مصالح الجمارك قد رصدت، في وقت سابق، تسجيل سيارات مرقمة بالخارج بطريقة وهمية في النظام المعلوماتي، الخاص بالقبول المؤقت للسيارات بمعبر بني أنصار خلال فترة الطوارئ الصحية، التي كان فيها المعبر مقفلا ولا توجد حركية للسيارات والأشخاص، إذ تم ضبط عدة سيارات وإحالة أصحابها على الشرطة القضائية التي فتحت بحثا قضائيا في النازلة.

البحث القضائي الذي توصلت به النيابة العامة كشف أن الجمركي وشريكه، المقيم بفرخانة، قاما بتسجيل أكثر من 100 سيارة بطريقة وهمية مقابل مبالغ مالية مهمة.