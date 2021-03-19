التسابق نحو التسلح العسكري يؤجج حدة التوتر بين المغرب والجزائر‬

يفتح التوتر المتصاعد بمنطقة شمال إفريقيا فصلا جديدا من سباق التسلح بين المغرب والجزائر، بالنظر إلى تزايد عوامل الفرقة بين البلدين في ما يتعلق بتدبير الملفات الدبلوماسية؛ ما مرده إلى إصرار “قصر المرادية” على إقحام نزاع الصحراء المغربية في كل القضايا الداخلية والخارجية.
ارتفاع الإنفاق العسكري لدى الجارين يكشفه تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي خلص إلى أن الجزائر تعد أكبر مستورد للأسلحة على مستوى القارة الإفريقية خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، بنسبة 4.3 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، يليها المغرب بنسبة 0.9 في المائة.
ويعقد الجيش المغربي ونظيره الجزائري العديد من الصفقات المسلحة في الفترة الأخيرة الموسومة بتدهور العلاقات السياسية، حيث يسعى كلا الطرفين إلى قيادة المنطقة الإقليمية، استحضارا للمقومات التي يملكانها، واستعدادا أيضا لأي حرب محتملة في ظل فقدان الثقة بين النظامين.
وبالنسبة إلى محمد شقير، الباحث في الشأن الأمني والعسكري، فإن التسابق بين الجزائر والمغرب يرجع إلى عوامل إستراتيجية ترتبط أساسا بطموح البلدين إلى تشكيل قوة إقليمية، قائلا: “الجزائر تعتبر نفسها وريثة فرنسا بالمنطقة، إلى جانب مساحتها الجغرافية الكبيرة، فضلا عن توفرها على ثروة نفطية هائلة تسمح لها بتشكيل شبكة علائقية على الصعيد القاري”.
وفي المقابل، يمتاز المغرب بعمقه التاريخي ونظامه الملكي العريق، وفق شقير، الذي أشار إلى امتلاكه كذلك لثروة فوسفاطية عالمية وموقع جيو-إستراتيجي يؤهله إلى قيادة المنطقة؛ الأمر الذي يفسر التنافس المحموم بين البلدين في المجالين العسكري والأمني، بتعبيره.
وأوضح الخبير ذاته، ضمن إفادته، أن تراكم النزاعات الحدودية بين الدولتين، بدءا بحرب الرمال ومرورا بحرب الصحراء وانتهاء بالتوتر الحاصل بمنطقة الجدار الأمني، يدفع إلى زيادة الإنفاق العسكري تحسبا لأي “حرب” محتملة في المستقبل، بسبب “التراكمات” التي طبعت المرحلة السابقة.
وأورد المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “كل نظام سياسي يعمل على تسليح نفسه قصد التفوق على الخصم”، ثم زاد بالشرح: “الجزائر تلجأ إلى روسيا لاقتناء الأسلحة؛ فيما يفضل المغرب كلا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الصفقات العسكرية”، ليخلص إلى أن “النظام العسكري يُقحم المغرب في التسابق نحو شراء أحدث المعدات المسلحة”.
حتى جنرالات العار جزاير غادين يطابعو و من بعد مين غادين تسبوه طز عليكوم يا زريعة بوتفليقة يا نعامات الخيانة .. عاش الملك عاش الملك..
الشعب الجزائري نحبه ويحبنا، ونحن اخوة في الدم، ولا يدخل بين الاخوة الا الوسخ
ان الاوان لتنظيف الوسخ والشيطان الذي يوسوس للتفريق بين الاخوة
عندما قبلنا لاعتراف ترامب باراض لنا، فقدنا المصداقية، و اصبح حتى من كانوا متواجدين ان الصحراء صحراؤنا يشكون
اين هو السباق الى العلم و التعليم و الصحة و العدل ؟؟؟ أمة كيدايرا ….
كل من شاهد برنامج بالمكشوف في قناة الهداف الجزائرية يوم أمس سيكتشف مدى الحقد والغل الموجود لدى جميع أطياف المجتمع الجزائري حتى الرياضي لذلك علينا الانتباه جيدا من هذا الجار
لم تعد الحرب با لاسلحة التقليدية. يجب على المغرب الاستثمار في السلاح المعلوماتي حتى يتسنى له شل اي هجوم بالاسلحة التقليدية.
مثلا :
ـ اسقاط طائرة بمجرد اختراقها معلوماتيا
ـ اعادة توجيه صاروخ مسير بمجرد اختراقه معلوماتيا
ـ شل المواقع الاستراتيجية للعدو بمجرد اختراقها معلوماتيا، المطارات، و الاتصالات …
لماذا كل هذا العداء و الكره بين بلدين عربيين مسلمين و التسامح نحو التسلح و الخراب و الدمار؟
الأجدر أين يكون التسابق في البحث العلمي و الإبتكار و التقدم و الإزدهار.
نطلب الله السلامة و الامن والامان لبلدنا الحبيب واله يبعد علينا ويلات الحروب لان مخلفاتها تكون وخيمة جدا جدا علي الشعوب.
ياربي السلامة الناس فازمة الوباء العالم كيسابق على اللقاح و الأشقاء الجيران كيسابقو على السلاح. اللهم انزل الرحمة في قلوبهم يارب واجمع شملهم على دين الحق.
لم يسبق حسب علمي أن حدثت حرب مفتوحة بين الجارين. نجانا الله من كل حرب. ولكن حساد و كره الجارة الشرقية للمغرب لن يفيدها في شيء. النظام العسكري سيزول قريبا في الجزائر و تعود إلى رشدها بعد أن تتخلص من عقل عسكري متحجر. إن كبار عسكرهم قد هرموا و سيرحلون بعد حين. الله يهديهم.
واعباد الله واش هاذ الجزائر خالعانا ويقول المثل كبرها تصغار والله العظيم يما هزو حتى ضربة وغي طلقونا عليهم
أما من جهة التسلح فهناك من يريد نا ان نبقى متوترين مع جارة السوء ليبيعوا ماعندهم من مخزون….
انشري هسبريس لك منا خالص الشكر
المشكل الكبير و الفرق بيننا و بين جارتنا الشرقية، انها تشتري السلاح باموالها، و نحن نشتري سلاحنا برفع قيمة المديونية التي ستقضي يوما على اقتصادنا الهش، تضاعف مديونية بلادنا تعود اساسا الى الجائحة الصحية و قلة هبات اخواننا الخليجيين بسبب الازمة الاقتصادية العالمية و حتى حليفنا اسرائيل لا يستطيع اعطائنا هبات مالية كبيرة لانه ينتظر حصته من الولايات المتحدة الأمريكية.
الفرق كبير بين امكانيتنا و إمكانية جارتنا الشرقية. فلا داعي للمقارنة و الكذب على شعبنا العاطفي.
تحياتي للجميع.
القوي هو اللذي يتحكم بزمام الامور ولكن بعقله وحسن تدبيره وعدم قتل الابرياء بغير حق .
الجزائر تبحث عن دمارها لاقل ولا أكثر لان اللقمة اكبر من فمها.