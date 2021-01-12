التساقطات الثلجية تعزل مناطق بمرتفعات الأطلس

تسببت التساقطات الثلجية الأخيرة التي عرفتها بوادي المملكة في انقطاع حركة السير بعدد من الطرقات الفرعية، بعدما أدت إلى عزل كثير من المناطق الجبلية بالأطلسين الكبير والمتوسط منذ أيام.

وتتجدد معاناة ساكنة العالم القروي مع حلول فصل الشتاء، خاصة عندما يرتفع سمك الثلوج، الأمر الذي يؤدي إلى محاصرة قرى بأكملها وسط جبال الأطلس في ظل ضعف البنيات التحتية.

وأفادت المعطيات التي توصلت بها هسبريس من بعض الفاعلين المدنيين بأن التساقطات الثلجية أسفرت عن وفاة امرأة حامل بمنطقة إملشيل، نتيجة التأخر في إيصالها إلى المركز الصحي رغم مجهودات السلطة المحلية لإزالة الثلوج عن المسالك الجبلية الوعرة.

كما وجدت بعض الدواوير بجبال الأطلس نفسها معزولة جراء الثلوج الكثيفة التي استمر تهاطلها لساعات طويلة، وهو ما دفع المصالح الإدارية المسؤولة إلى تحذير السائقين من خطورة بعض المسالك الطرقية.

وأدى تساقط الثلوج إلى ارتفاع أسعار حطب التدفئة بشكل عام بالأطلسين المتوسط والكبير، نظرًا إلى تزايد معدلات استهلاكه خلال الفترة الشتوية، ما يدفع الأسر إلى تخزين الكميات التي تكفيها.

وأعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عن التدابير الواجب اتخاذها من طرف مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم أثناء التساقطات المطرية القوية.