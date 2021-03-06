الأمطار تغمر مدن عمالة المضيق بالمستنقعات

تحولت شوارع مدن مارتيل والمضيق والفنيدق، السبت، إلى بحيرات ومستنقعات راكدة إثر التساقطات المطرية القوية التي شهدتها المنطقة، مما أثر على حركة السير والجولان، وأدى إلى توقفها بعدة محاور طرقية.
وشهدت حركة المرور اضطرابا بعدد من النقاط والمحاور، كما هو الشأن بالنسبة لطريق الملاليين في اتجاه الطريق السيار، وواد سمير المحاذي للتجمع السكاني بوزغلال بمدينة المضيق.
واستنفر ياسين جاري، عامل عمالة المضيق الفنيدق، مصالح عديدة بالمدن سالفة الذكر للتدخل من أجل معالجة بعض الأضرار التي طالت الأحياء بفعل كميات التساقطات الكبيرة، حفاظا على أرواح وأملاك الساكنة.
وتجندت السلطات المحلية والجماعات الترابية التابعة للعمالة والوقاية المدنية ومصالح شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل من أجل تصفية وتفريغ البالوعات وقنوات صرف مياه الأمطار بجميع الشوارع والأحياء المتضررة،
وأسفرت هذه التدخلات عن التخفيف من حدة الأضرار، إذ تم شفط المياه من الشوارع والأزقة من أجل ضمان انسيابية حركة المرور.
جدير بالذكر أن عامل الإقليم دعا كافة المصالح، من جماعات ترابية وسلطات محلية، إلى تشكيل لجن لليقظة والحذر محليا، وتوفير الآليات والموارد البشرية تحسبا لأي طارئ.
اللهم لك الحمد ، تساقطات أمطار الخير في طريق الصحيح لموسم فلاحي متميز إنشاء الله
زعما قلنا ها كازا بدات راهم غاي عيقو و فيقو ماشي مشكل دازت طنجة ومدن اخرى من نفس المشكل ولا واحد تحرك بالستباق باش مايوقعش كيوقع فكازا واوالو موت ياحمار والمسؤولين راه الناس عيات من البلا بلا حتى واحد ماعندو القلب على هاد البلاد من نيتو يخدم .كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته قدام الله اش تقولو الله يهدي ما خلق او صافي
حسب مشاهدتي لعدة فيديوهات مع الاسف الشديد لزلنا نعاني من عمليات إنقاذ المواطنين والمواطنات من اخطار السيول .فلولا تواجد الشباب وتضحياتهم لشاهدت تطوان و القصر الصغير . خسائر في الأرواح.وحتى تدخل عناصر الوقاية المدنية كان محتشما تنقصهم المعدات.وفي مثل هذه الحالات لابد من تدخل المروحيات .مع الاسف الشديد لم نشاهد اي مروحية تنقذ العالقين كما حدث في القصر الصغير.تحياتي للشباب الذي برهن عن استعدادهم لإنقاذ اخوانهم.كما اني سمعت من خلال الفيديوهات استنكار المواطنين والمواطنات غياب تدخل السلطة .نتمنى أن تكون هذه دروسا للمسؤولين لمراجعة حالة الوقاية المدنية من حيث المعدات وتدريب عناصرها لمثل هذه الحالات.وخصوصا كما يعلم الجميع ان تغير المناخ الذي يعرفه العالم يجب ألا ستعداد للكوارث