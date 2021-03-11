موظفو الجماعات يحتجون أمام مقر عمالة وزان

للمرة الثالثة على التوالي، احتشد موظفو الجماعات المحلية بإقليم وزان في وقفة احتجاجية، الخميس أمام مقر العمالة، وذلك للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية بما يتناسب وقيمة الشواهد والديبلومات المحصل عليها.

محمد مرغاد، عن التنسيقية الإقليمية لحملة الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية بوزان، قال لهسبريس إن “هذا الشكل النضالي يأتي احتجاجا على استمرار نهج وزارة الداخلية لسياسة النعامة حيال المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة لهذه الفئة”.

وأضاف أن “البرنامج النضالي يتضمن مجموعة من الأشكال الاحتجاجية المتنوعة، بدءا بحمل الشارات إلى إضرابات وطنية عن العمل مع وقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات والأقاليم، وذلك للمطالبة بالإدماج الفوري بأثر رجعي في السلالم المناسبة للشهادات أسوة بباقي القطاعات العمومية”.

وأوضح المنسق الإقليمي نفسه أن “قرار الإضراب عن العمل ليومين يأتي تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية، للمطالبة بتسوية وضعية حاملي الشهادات بما يتلاءم مع الشواهد المحصل عليها، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود”.

وذكر مرغاد أن الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية يتضمن كذلك حذف السلم السابع من الترقية، وإجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات والترقية بالأقدمية كل ست سنوات، والرفع من “الكوطا” الخاصة بهما، فضلا عن مطلب الزيادة في الأجور “الذي يبقى مطلبا أساسيا من مطالب الشغيلة الجماعية التي تعاني على جميع الأصعدة”، على حد قوله.