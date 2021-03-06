التشبث بالسيادة يدفع الرباط إلى الصرامة في التعامل مع عواصم أوروبية

مقاربة جديدة باتت تنحوها الدبلوماسية المغربية في تدبيرها لعلاقاتها مع الخارج الأوروبي؛ فبعد سنوات من الروية، تخوض خارجية المملكة معارك متفرقة على “القارة العجوز”، من شرقها إلى غربها، ضمن لعبة المصالح المشتركة.

وتخوض الدبلوماسية المغربية سجالات حادة مع كل من إسبانيا وألمانيا في الوقت الراهن، كما سبقتها مناوشات حادة مع هولندا والسويد، مع التقائها جميعا في ثنائية قضية الصحراء المغربية ومجالات حقوق الإنسان، اللتين يرفض المغرب قطعا التدخل فيهما.

وانتقلت الخارجية إلى وضع المواجهة المباشرة في كثير من الأحيان، خصوصا مع ألمانيا بوقف التعامل مع سفارتها بالعاصمة الرباط، وكذل إسبانيا التي أغلقت المعابر صوب الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، ليتأكد بذلك تباث الأزمة والحاجة إلى حوار مشترك.

هذه القاعدة وجدت طريقا إلى خارج أوروبا كذلك، فقد سبق وأعلنت الخارجية المغربية قطع كافة العلاقات مع طهران بتهمة تمويل وتدريب عناصر جبهة البوليساريو، فيما اتجهت نحو الحياد في الأزمة الخليجية الأخيرة وفضلت مسك العصا من الوسط.

هشام معتضد، أستاذ باحث في العلوم السياسية، قال إن “ردود الفعل الدبلوماسية للمغرب تجاه بعض الدول الأوروبية، على خلفية عدة ملفات، ترتبط مباشرة بالسيادة أو الشأن الداخلي، تترجم مدى صرامة الرباط في تدبير سياسية خارجيتها بعيدا عن منطق التبعية السياسية أو العلاقات غير المتوازنة دبلوماسيا”.

وأضاف أن “مواقف المغرب الدبلوماسية تثبت عدم رغبة الرباط في نسج علاقات سياسية ودبلوماسية قوية مع العواصم الأوروبية التي تفتقد إلى حس مسؤول وجدي في احترام تام للسيادة وهوية المغرب، بعيدا عن الحسابات التقليدية المبنية على تصورات تاريخية واستعمارية متجاوزة”.

واعتبر المصرح لهسبريس أن هذا التوجه الدبلوماسي يندرج أيضا في إطار رؤية واضحة المعالم تبناها المغرب على مستوى سياسته الخارجية في محيطه الإقليمي، يستمد قيمه من سياسة حسن الجوار والتعاون الايجابي، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، في احترام تام للثوابت السيادية والأركان التقليدية للدول.

وأكمل الأستاذ المغربي المقيم بكندا قائلا إن “حدود الربح والخسارة على المديين المتوسط والطويل في هذا المستجد، رهينة بمدى تجاوز الفكر التقليدي لبعض العواصم الأوروبية، خاصة تلك التي تقع تحت هيمنة إيديولوجية تقبع في توجه راديكالي خارج التاريخ وبعيدا عن الواقع والتطورات الدولية والإقليمية”.