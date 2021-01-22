التشكيلية بنيس تعرض في مراكش لوحات "الوحدة"

التشكيلية بنيس تعرض في مراكش لوحات "الوحدة"
السبت 23 يناير 2021 - 00:31

اختارت الفنانة التشكيلية صونيا بنيس مدينة مراكش، مسقط رأسها، لإقامة معرضها الأول تحت عنوان “الوحدة”، الذي يستمر إلى غاية 20 فبراير المقبل.

ويتيح المعرض، الذي سيقام بفندق المنصور الذهبي، للزائرين الاستمتاع بعدد كبير من الأعمال التشكيلية لهذه الفنانة الشابة، في فرصة لاكتشاف ذوقها الفني.

وتتفرد لوحات الفنانة التشكيلية صونيا بنيس بإبراز جمالية فضائية متلاشية، وهي عبارة عن تصورات غنية بالتعابير والانطباعات.

وتجمع الفنانة التشكيلية بين مجموعة من المواد كالزجاج والفخار والخشب، وبعض المعادن، إلى جانب بعض التقنيات الفنية كالنحت والصباغة.

وبعيدا عن المجال الفني، انخرطت الفنانة صونيا بنيس في الدفاع عن قضايا الطفولة بالانضمام إلى العصبة المغربية لحماية الطفولة (فرع مراكش).

الفن التشكيلي الفنانة التشكيلية صونيا بنيس مدينة مراكش معرض للفن التشكيلي

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