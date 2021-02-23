التصوير في "ليكسوس" يقود شابين إلى المحكمة

تلاحق انتقادات واسعة محافظ الموقع الأثري ليكسوس بالعرائش، بعد متابعة شابين كانا بصدد تصوير فيديو كليب داخل الموقع الأثري، بعد أن قاما في مناسبات عديدة بالترويج لمدينة العرائش لتشجيع السياح على القدوم إليها، وذلك عبر عدد من الأعمال الإبداعية.

وأُخبر الشابان، اللذان سبق لأحدهما أن قدم أغنية لتشجيع المنتخب الوطني قبل سنتين، عند قصدهما لموقع ليكسوس الأثري بأن الموقع مُغلق ويُمنع فيه التصوير، فتوجها للتصوير جنب الوادي القريب من الموقع الأثري، ليتطور الوضع إلى استدعاء الشرطة بداعي أنهما يتوفران على طائرة تصوير “درون”.

وتم اقتياد الشابين إلى مفوضية الأمن، ويُنتظر أن تتم متابعتهما أمام القضاء؛، وهو الأمر الذي اعتبره عدد من الفاعلين المهتمين بالشأن الثقافي في العرائش أمرا “غير مقبول”، معتبرين أن المطلوب من المسؤولين على قطاع الثقافة أن يفتحوا الأبواب للشباب من أجل الإبداع، خاصة في ظل العزوف عن الفعل الثقافي.

وتساءل أحد الفاعلين الثقافيين بالمدينة: “هل بهذه العقلية يمكن أن تكون لدينا أطر في البلاد تنهض بالثقافة؟”، مضيفا: “الخطابات الرسمية للمملكة تستند على الترويج للدبلوماسية الثقافية والترويج للمؤهلات الثقافية والطبيعية للمملكة، وخصوصا كل ما هو تاريخي”.

وحظيت قضية الشابين بتعاطف واسع من لدن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العرائش، حيث أنشئت وسوم من قبيل “التصوير ليس جريمة” و”الفن ليس جريمة”.

وفي المقابل، دافع محافظ الموقع الأثري ليكسوس بالعرائش عن قراره باستدعاء الأمن في مواجهة الشابين، معتبرا، في تصريحات لمواقع محلية، أنهما خرقا القانون المنظم للتصوير داخل الموقع الأثري؛ لأنهما لا يتوفران على ترخيص.