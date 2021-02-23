التصوير في "ليكسوس" يقود شابين إلى المحكمة

تلاحق انتقادات واسعة محافظ الموقع الأثري ليكسوس بالعرائش، بعد متابعة شابين كانا بصدد تصوير فيديو كليب داخل الموقع الأثري، بعد أن قاما في مناسبات عديدة بالترويج لمدينة العرائش لتشجيع السياح على القدوم إليها، وذلك عبر عدد من الأعمال الإبداعية.
وأُخبر الشابان، اللذان سبق لأحدهما أن قدم أغنية لتشجيع المنتخب الوطني قبل سنتين، عند قصدهما لموقع ليكسوس الأثري بأن الموقع مُغلق ويُمنع فيه التصوير، فتوجها للتصوير جنب الوادي القريب من الموقع الأثري، ليتطور الوضع إلى استدعاء الشرطة بداعي أنهما يتوفران على طائرة تصوير “درون”.
وتم اقتياد الشابين إلى مفوضية الأمن، ويُنتظر أن تتم متابعتهما أمام القضاء؛، وهو الأمر الذي اعتبره عدد من الفاعلين المهتمين بالشأن الثقافي في العرائش أمرا “غير مقبول”، معتبرين أن المطلوب من المسؤولين على قطاع الثقافة أن يفتحوا الأبواب للشباب من أجل الإبداع، خاصة في ظل العزوف عن الفعل الثقافي.
وتساءل أحد الفاعلين الثقافيين بالمدينة: “هل بهذه العقلية يمكن أن تكون لدينا أطر في البلاد تنهض بالثقافة؟”، مضيفا: “الخطابات الرسمية للمملكة تستند على الترويج للدبلوماسية الثقافية والترويج للمؤهلات الثقافية والطبيعية للمملكة، وخصوصا كل ما هو تاريخي”.
وحظيت قضية الشابين بتعاطف واسع من لدن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العرائش، حيث أنشئت وسوم من قبيل “التصوير ليس جريمة” و”الفن ليس جريمة”.
وفي المقابل، دافع محافظ الموقع الأثري ليكسوس بالعرائش عن قراره باستدعاء الأمن في مواجهة الشابين، معتبرا، في تصريحات لمواقع محلية، أنهما خرقا القانون المنظم للتصوير داخل الموقع الأثري؛ لأنهما لا يتوفران على ترخيص.
الله يرانا! الكاميرا ترانا!
لماذا يمنع التصوير؟!
ام فقط السياح الاجانب الذين لهم الحق في التصوير!
لماذا يمنع استعمال الدرون؟
هل من الممكن ان نمنع الاقمار الصناعية في التصوير؟ او منع Google maps من الانترنيت؟
و اذا كان ممكنا، الى متى؟!
اول صور عبارة عن كرافيتي تستعمل في المغرب هي علامة “قف” و ”stop” و ممنوع الدخول، ممنوع العبور، ممنوع رمي الازبال، ممنوع الوقوف بدون غرض…
نبه الأمين العام للأمم المتحدة لاستغلال الطغاة للجائحة لسجن كل من يحتج على النهب والرشوة مستغلين قضاء غير مستقل تماما.
للأسف مثل هده التصرفات تجعل الشباب يفكر بالهجرة الى الخارج بحنا عن الامل والطموح
اذا كان هذا الموقع الاثري مفتوحا للعموم فمن حقهما تصوير هذا المكان. لانه ملك عمومي. الممنوع هو التقاط صور للناس و التشهير بهم.
الشابين الطموحين يقومان بعمل إبداعي ويروجان لجلب السياح إلى مدينتهما بمجهوداتهما الذاتية فلماذا يلقى القبض عليهما ؟ تصوير مآثر تاريخية ليست جريمة ، هل قاموا بتصويرفيديو كليب مخل بالحياء ؟ إذا كان الأمركذلك فيجب الإثبات والدليل.
هما شابان معروفين.يعني القصد ديالهم فيه النية الحسنة.نرجو من القضاء مراعاة داك.وبطبيعة الحال انا مع الرخصة لتصوير منشآت و مواقع. الى غير دلك.
هاد الدولة لاتشجع الشباب ولا تعطيهم فرص فقط تأخد الكتير الكتير ولا تعطي شيء على عكس الدول الأروبية اللتي تساعد الشباب على كل شيء و في كل مجال كيف يعقل أن دولة لا تفتقر للرحمة ولا الشفقة أن تنتج شباب و قاصرين ناجحين لهادا نراهم مشرملين مجرمين لصوص……..
إلى المسؤول الذي قام بمتابعتهم أقول لك من أعماق قلبي ،كم أنت تافه.
هل المقدم يعرف الثقافة؟ هذا المخلوق لا يعرف إلا إيصال الكبيرة والصغيرة إلى أسياده و حتى قرب الكزيرنات في مكناس لم يعودوا يتعاملون بهذه الطريقة، أقول هذا و أنا شهد على أن بعض الأطفال أو عفوا شباب يصورون الآلات الحربية و لا أحد تكلم معهم ولا ألقى القبض عليهم بحيث هناك مواقع كgoogle Earth تمكنك من مشاهدة حتى داخل المواقع الحساسة، كل تبدل في العالم إلا عقول المقدمين والشيوخ في الداخلية