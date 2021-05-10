التضامن مع الشعب الفلسطيني يوحد أحزاب الأغلبية والمعارضة بالبرلمان

أعربت مكونات مجلس النواب، اليوم الإثنين، عن انشغالها العميق بما يجري في القدس الشريف والأراضي الفلسطينية، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، عبر إدريس الأزمي الإدريسي، عن فريق العدالة والتنمية، في تدخل له في مستهل الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، والتي تمحورت حول موضوع “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، عن استنكاره محاولة تهجير فلسطينيي حي الشيخ جراح، منوها بصمود الفلسطينيين أمام هذه التجاوزات، ومجددا الدعم للقضية الفلسطينية باعتبارها “أولوية بالنسبة للشعب المغربي كما هي القضية الوطنية الأولى “.

من جهته، ندد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، رشيد العبدي، بالانتهاكات والاعتداءات بالقدس الشريف، داعيا إلى الرجوع إلى “طاولة الحوار من أجل فك هذا الوضع المتأزم”.

من جانبه، قال بوسلهام الديش، ممثل فريق التجمع الدستوري، إن الفريق يعبر عن انشغاله وانزعاجه مما يجري في القدس الشريف وفي الأراضي الفلسطينية، معبرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة.

أما رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، فعبر عن إدانته الصارخة للاعتداءات المتكررة الممارسة في حق الشعب الفلسطيني، والتي ستعصف بكل الجهود المبذولة لإقرار السلم والأمن في المنطقة، وستقوض كافة المساعي الهادفة إلى إقرار حل الدولتين وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالبا بالمناسبة المجتمع الدولي بالتدخل السريع من أجل وقف هذه الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وضد القدس الشريف.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.

أما رئيس الفريق الاشتراكي، شقران أمام، فعبر بدوره عن إدانته للاعتداءات المستمرة على المقدسيين بالقدس الشريف وعلى الفلسطينيين عموما، مؤكدا على ضرورة عقد جلسة خاصة بمجلس النواب بهذا الشأن في الأسبوع المقبل.

من جهته، جدد جمال بنشقرون كريمي، ممثل المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، مطالبة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة مشتركة مع مجلس المستشارين “للتعبير عن التضامن الواضح مع الشعب الفلسطيني الأبي ضد أي عدوان، وكذا من أجل إنصاف هذا الشعب والانتصار لقضيته الوطنية”.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مستهل كلمته خلال هذه الجلسة الشهرية، عن تنديده بالانتهاكات والتجاوزات التي تمس الطابع الإسلامي للمسجد الأقصى ولمدينة القدس الشريف.